Schmackhaftes Häppchen: „Doktor Mirakel“ im Gärtnerplatztheater

Es gibt viele Überraschungen an diesem Abend. Aber die schönste ist doch diese Operette des 18-Jährigen Komponisten. Schon die an Offenbach gemahnende Ouvertüre lässt aufhorchen, und die sechs folgenden Nummern sind auch sehr hübsch, einschließlich des Quartetts „Voici l’omelette“, das die italienische Oper auf die Schippe nimmt. Es kommt Bedauern auf, dass sich der Komponist für den Rest seines kurzen Lebens nicht mehr für das komische Genre interessierte, für das er offenbar ein enormes Talent besaß.

Und wieso gibt’s dann diesen „Doktor Mirakel“ von Georges Bizet so selten zu sehen? Weil es einstündige Einakter in jedem Spielplan schwer haben. Aber das macht die 1857 im Théâtre des Bouffes-Parisiens uraufgeführte Operette zur idealen Talentprobe für das Opernstudio des Staatstheaters am Gärtnerplatz. Es hat sich besonders dem leichteren Genre verschrieben und verabschiedet mit dieser Aufführung auf der Studiobühne seinen ersten Doppel-Jahrgang.

Gesungen wird ansprechend bis exzellent. Anna Tetruashvili hatte als böse junge Frau eines älteren Herrn leider nicht viel zu tun. Aber um diese Mezzosopranistin braucht man sich überhaupt keine Sorgen zu machen: Sie sang bereits an der Seite von Cecilia Bartoli den Annio in Mozarts „La clemenza di Tito“ bei den Salzburger Festspielen. Die Sopranistin Mina Yu war in einer Soubretten-Rolle besetzt, einem Fach, dem sie in Richtung Drama bereits langsam entwächst.

Ein leidiges Thema

Sie ist auch eine munter-talentierte Darstellerin. Gleiches lässt sich über die beiden Tenöre sagen: Jeremy Boulton verkörperte mit umgebundener Wampe sehr überzeugend den trotteligen alten Bürgermeister, der durch eine List dazu gebracht werden muss, seine Tochter mit dem von ihr geliebten Hauptmann zu verheiraten.

Dieser wiederum wurde sehr spielfreudig vom vielseitigen Jacob Romero Kressin dargestellt, dessen Stimme einigen metallischen Schmelz hören lässt, der ihn gewiss von der Operette wegführen wird.

Anna Tetruashvili (Veronika), Jeremy Boulton (Der Bürgermeister), Mina Yu (Lauretta) und Jacob Romero Kressin (Silvio). © Anna Schnauss

Wieso der sich ausgerechnet als Kaminkehrer im Hause des Bürgermeisters einschleicht, obwohl der Text in Theorie und Praxis nicht ganz grundlos einen Kammerdiener mit Konditorausbildung verlangt, blieb eines der Rätsel des Abends.

Florian Hackspiel, Spielleiter und Dozent für Szenische Arbeit, inszenierte Bizets Einakter als eine Art Commedia dell’arte, ohne deren stilisierte Mechanik konsequent zu Ende denken. Und so blieb die Sache heiter, aber nicht wirklich komisch oder gar grotesk.

Schwungvolles Orchester

Aber die Regie ist bei einem solchen Abend nur ein Vehikel. Ein leidiges Thema sollte nicht verschwiegen werden: Nur Jeremy Boulton kam mit der etwas holprigen deutschen Übersetzung und den Dialogen wirklich praxistauglich zurecht. Mina Yu verzeiht man ihre Probleme, weil man bei Soubretten ohnehin nie den Text versteht. Alle anderen schienen sehr deutlich auf durchkomponierte Opern in der Originalsprache zu hoffen. Leider lenkte die Aufführung die Aufmerksamkeit auch noch auf dieses Problem, weil Jacob Romero Kressin als alpenländischer Rüpel auftreten musste.

Der Sänger wurde in seiner Mühe mit dem Kunst-Dialekt regelrecht vorgeführt, statt lustig zu wirken, was man niemanden antun sollte. Und man lernte: Komik sollte leichthändig sein, nicht angestrengt.

Jeremy Boulton (Der Bürgermeister), Mina Yu (Lauretta) und Anna Tetruashvili (Veronika) © Anna Schnauss

Das Orchester des Gärtnerplatztheaters spielte unter Peter Foggit mit elegantem Schwung. Übrigens, wer denkt, den Namen „Doktor Mirakel“ habe er doch schon mal gehört oder gelesen: Mit der gleichnamigen Figur aus „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach hat diese Operette überhaupt nichts zu tun.

Wieder am Sonntag, 6. Juli, 14 Uhr sowie am 13. (14 Uhr) und 14. Juli (19.30 Uhr) auf der Studiobühne, Restkarten online und unter Telefon 2185 1960