Pur-Musical geht auf Tournee - Premiere in München

Das Musical "Abenteuerland" bringt Alltag, große Gefühle und viele Pur-Hits auf die Bühne. Auch Frontmann Hartmut Engler mischt persönlich mit.

München

"Komm mit mir ins Abenteuerland" - Das Pur-Musical hat im Deutschen Theater in München Premiere gefeiert. Die Produktion, die 2023 in Düsseldorf uraufgeführt wurde, geht auf eine neue deutschlandweite Tournee. Nach Angaben des Deutschen Theaters hatte das Musical bislang schon mehr als 400.000 Zuschauer und wurde bei den "Deutschsprachigen Musical Awards 2024" ausgezeichnet.

Benannt ist das Musiktheater, das sich um die Höhen und Tiefen im Leben einer deutschen Durchschnittsfamilie inklusive junger Liebe, Online-Liebe im Alter, Ehe-Frust und Schulhof-Mobbing dreht, nach dem womöglich bekanntesten Hit der Band: "Abenteuerland". Insgesamt sind 30 Hits der Gruppe um Frontmann Hartmut Engler, der ebenfalls zur Premiere nach München gekommen war, zu hören - von "Ich lieb' dich" über "Hör gut zu" und "Lena" bis "Funkelperlenaugen".

Engler schon zum 13. Mal im Musical

Pur-Frontmann Engler sah das Musical in München zum sage und schreibe dreizehnten Mal. "Und ich mach' das, weil ich das wirklich toll finde - ich muss das nicht." Die Zusammenarbeit mit dem Musical-Team sei sehr eng, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. So eng, dass er am Vorabend noch - "nach zwei Gläsern Rotwein" - einen kleinen Änderungswunsch anbringen konnte.

"Bei "Prinzessin" singen alle eine Passage immer falsch - alle unsere Fans auch: Alle singen "wie Du zuckst und wie Du schauderst" - es heißt aber: "wie dich schaudert". Das hab' ich gestern gesagt und heute haben sie es geändert. Das fand ich toll."

Insgesamt sei das komplette Konzept mit der Band abgestimmt. "Wir haben ganze Wochenenden damit verbracht", sagte Engler. Und das Ergebnis begeistere ihn immer noch. Er könne sich mit allen Figuren identifizieren, vom jungen Mann über den Familienvater bis zum Opa - "auch wenn wir alle noch nicht Opa geworden sind".