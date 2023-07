Pianist Lang Lang bei "Klassik am Odeonsplatz": Münchner Philharmoniker konzentrieren sich aufs Kerngeschäft

Am zweiten Abend des Spektakels "Klassik am Odeonsplatz" an der Feldherrnhalle wurde nicht mit Zugaben gespart. OB Dieter Reiter erhob Pianist Lang Lang und die Münchner Philharmoniker zu den Stars eines gelungenen Abends.

10. Juli 2023 - 15:36 Uhr | Robert Braunmüller