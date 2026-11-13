Musikkabarettisten Dominik und Florian Wagner: "Wir sind keine Feinde, wir sind Brüder" – so zärtlich streitet sich Ass-Dur

Die Musikkabarettisten Dominik und Florian Wagner zeigen ihr neues Programm "Bruderliebe" erstmals in ihrer Heimatstadt – der Saal im Leo17 ist ausverkauft. Von der zänkischen Bruderliebe bis zur KI-gestützten Lügendetektor-Prüfung: Kabarett über Geschwister, die man nicht auswählt.

Liebe und Konkurrenz schließen sich nicht aus, leider, bei Geschwistern schon gar nicht. Auf der Leinwand im Theater Leo17 sieht man Videos, in denen selbst die Kleinsten sich aufs Heftigste bekriegen. Ein Brüderchen schlägt das andere, aber dann gibt’s auch gleich ein Bussi zur Versöhnung.

Die fatale Geschwisterdynamik sorgt bereits für Heiterkeit im Publikum; schließlich kennen sicherlich einige die leidige Vertrautheit, die sich zwischen Menschen ergibt, die ein bisschen DNA teilen. Dominik und Florian Wagner können ein ironisches Lied von der „Bruderliebe“ singen. So heißt auch das neue Programm, das die beiden Musikkabarettisten erstmals in ihrer Heimat München präsentierten.

Dabei ist Dominik mit seinen 41 Jahren der ältere Bruder, kann Geige und Klavier spielen und verströmt schluffigen Charme, während Florian, 35, ebenfalls am Flügel brilliert und gediegener wirkt, wodurch die zwei sich in ihrem Humor schön reiben. Hin und wieder verfällt Florian in einen Technik-Jargon, auf den Dominik genervt reagiert, wobei der pseudo-wissenschaftliche Blödsinn beide zum Lachen bringt.

Das Duo Ass-Dur im Leo17. © Jens Niering

Entspannt streiten

Die Stimmung zwischen ihnen ist stets am Rande des Streits, aber letztlich locker, was sich nahtlos in den ausverkauften Saal überträgt. Wenn das Duo zu Beginn mit angereisten Fans aus Oberösterreich zu kommunizieren versucht und eine Dame in der ersten Reihe kurzerhand zur „Publikumssprecherin“ kürt, drohen die Zwischenrufe aus dem Zuschauerraum überhandzunehmen.

So entspannt wirken die Zwei, zaubern eine Nummer nach der anderen aus ihren Ärmeln, buchstäblich, wenn sie zum Beispiel mit Zauberwürfeln Türme bauen und die Augenzahlen beiderseits überraschend übereinstimmen. Einen Einklang zu finden wäre ja schön, aber Komik braucht Konflikt, also inszenieren sie einen Zwist nach dem anderen.

Das Duo Ass-Dur im Leo17. © Jens Niering

Dominik behauptet, er habe Beatboxen in Bietigheim-Bissingen studiert und versucht, mit niederländischen Städtenamen wie „Amsterdam“ Rhythmen zu erzeugen. Florian greift kurzerhand zum Mikro und erweist sich als der wahre Beatboxer. Und schon ist Dominik beleidigt. Nach der Pause behaupten sie, dass sie gerade ihre 1000. Bühnenshow feiern. Florian singt für seinen großen Bruder eine emotionale Hymne, unterstützt von einem Streicherteppich, den er angeblich vom Babelsberger Filmorchester einspielen ließ.

Dominik hat im Gegenzug nur die leicht veränderte Titanic-Melodie auf der Blockflöte als Jubiläumsgeschenk zu bieten. Und schon ist Florian beleidigt. „Wir sind keine Freunde, wir sind Brüder“, singen sie zu Beginn. Das klingt bitter, aber immerhin verändert sich der Refrain zu „Wir sind keine Feinde, wir sind Brüder“.

Das Duo Ass-Dur im Leo17. © Jens Niering

Verwandtschaftsverhältnisse sind nun mal ambivalent, irgendwo in der Mitte. Man kann sich seine Geschwister nicht aussuchen. Letzten Endes hatten diese Zwei aber Glück. Denn sie harmonieren prächtig, nicht nur, wenn sie ein Medley mit Songs anderer berühmter Geschwistercombos, von den Jackson Five bis zu den Van- Halen-Brüdern, singen, mit Florian am Flügel und Dominik an der Geige. Sondern auch, wenn sie im Wechsel bekannte Liebeslieder zu Bruderhass-Songs umdichten: „Ohne dich schlaf ich heut Nacht gut ein.“

Keine Angst vor dem Fortschritt

Ein paar solistische Momente gönnen sie sich gegenseitig, damit auch Pausen vom Performen. Dominik zaubert im Alleingang mit der Loopmaschine ein ganzes Arrangement, Florian spielt „Viva la Vida“ von Coldplay mit klassischer Eleganz. Vor dem technischen Fortschritt haben sie keine Panik, sondern tun so, als ob sie ihn nutzen. Florian hat mit Hilfe von KI einen Lügendetektor gebaut und bringt Dominik mit der Frage „Hattest du in diesem Jahr schon Sex?“ ins Rudern.

Und am Ende nutzen sie beide eine neu entwickelte App, um mit ihren zukünftigen Ichs, dreißig Jahre später, per Video-Anruf zu plaudern. Im Jahr 2056 geht das Duo zur Eröffnung von Stuttgart 21 - na, das klingt doch toll.

Das Duo Ass-Dur im Leo17. © Jens Niering

Und auch die reale Zukunft sieht rosig aus. In einem Jahr, am 7. November 2027, tritt Ass-Dur erstmals im Circus Krone auf, ein Traum wird wahr. Das Publikum freut sich mit den beiden, ja, hat sich längst mit ihnen verbrüdert.