Münchner Volkstheater: Das Polster schrumpft, die Auslastung wächst

Christian Stückl stellt zum Beginn der neuen Spielzeit das Programm der Saison vor - und klagt über die drohende Unterfinanzierung

Über die hehren und schönen Dinge möchte man sprechen, gerade wenn es ums Theater geht. Aber natürlich braucht die Kunst, ähnlich einem Sofa, ein (finanzielles) Polster, um bequem existieren zu können.

„Über Geld spricht man nicht - Wir machen es trotzdem“ lautet der Titel der neuen Programmzeitschrift des Volkstheaters, genannt „Volksmund“, und so machen die Ensemblemitglieder, die am Haus engagierten Regieführenden sowie Intendant Christian Stückl auch den Mund auf, um unter anderem übers liebe Geld zu sprechen.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Von gesicherten, gar überschüssigen Finanzen können manche, vor allem Kulturschaffende, eben nur (ironisch) träumen. Das Thema Kapital möchte Christian Stückl bei der Pressekonferenz sofort abhandeln, um dann über die Kunst sprechen zu können. Dabei gibt es eigentlich keine Neuigkeiten, meint Stückl; er könne nur beschreiben, was in den letzten Jahren passiert sei und weiterhin passiert.

Die Stadt hat sein Haus - gemeint ist der Neubau im Schlachthofviertel - auf den Stand von vor drei Jahren mehr oder weniger eingefroren, sprich, es gibt weniger Geld, auch wenn die Stadt den Tarifausgleich nach einigen Protesten zum Teil doch noch übernommen hat.

Ausgebremster Schwung

Ein finanzielles Polster hat sich das Volkstheater über die Jahre hinweg dank anhaltender Publikumserfolge geschaffen, aber, so Stückl, „dieses Polster schrumpft im Augenblick weg“. Pro Jahr muss sein Haus 1,5 Millionen Euro vom Angesparten abzwacken, um überleben zu können. „Und ich befürchte, dass das, was uns fehlt, auch nicht mehr zurückkommen wird.“

Die Ensemblemitglieder Lasse Stadelmann, Marlene Markt, Genet Zegay und Baran Sönmez. © Gabriela Neeb

Der Schwung, den der Neubau mit sich brachte, droht abgebremst zu werden. Stückl sieht die Notwendigkeit, sein Haus grundlegend umzustrukturieren, wo es sich doch gerade noch im Aufbau befindet. Dabei schreibt Stückl mit dem Neubau bereits eine erstaunliche Erfolgsgeschichte: Im alten Volkstheater in der Brienner Straße konnte er seit Beginn seiner Intendanz im Herbst 2002 die Auslastung von 50 000 auf fast 100 000 Zuschauende im Jahr steigern.

Im neuen Haus können nun allein schon wegen der größeren Raumkapazität mehr Leute zu den Aufführungen kommen, aber mit 138 000 Besucherinnen und Besuchern in der letzten Spielzeit (Auslastung: 85,8 Prozent) erreichten Stückl und sein Theater eine beachtliche Bestmarke. „Ich will da auch noch weiter hoch“, sagt er, „aber kann nicht sagen, wie das funktionieren soll, weil wir sparen müssen.“

Flexibilität gehört zum Tagesgeschäft

Trotz allem bleibt Stückl zuversichtlich - Flexibilität gehört ja auch zum Tagesgeschäft eines Intendanten. Ständig verändert sich was, auch die Interessen der (jungen) Regieleute. „Ich habe das Gefühl, langsam verschwinden die Klassiker“, sagt Stückl angesichts des neuen Spielplans. Er selbst hat in der letzten Saison neben Daniel Kehlmanns Roman „Lichtspiel“ auch Schillers „Don Carlos“ inszeniert, fühlt sich aber derzeit auch mehr von der neuen Literatur angezogen.

Der Neubau des Münchner Volkstheaters in der Tumblingerstraße. © imago images/Karo

So nimmt Stückl sich in der nächsten Saison „Appropriate (Was sich gehört)“ von US-Dramatiker Branden Jacobs-Jenkins vor, ein Stück über eine Familie, die nach dem Tod des Patriarchen sich mit Fragen des Erbes, auch des ideologischen Erbes ihres Vaters, der sich nachträglich als Rassist entpuppt, beschäftigen muss. Die Proben dazu laufen, Premiere ist am 31. Oktober. Zudem will Stückl im nächsten Frühjahr den Roman einer US-Autorin auf die Bühne bringen - über die Rechte wird derzeit verhandelt, der Titel wurde daher noch nicht verraten.

Sicher ist jedoch, dass Bonn Park zum Saisonstart „Glaube Liebe Roboter“ inszenieren wird, „immerhin ein halber Klassiker“, schmunzelt Stückl. Ödön von Horváths Stück „Glaube Liebe Hoffnung“ über eine Frau, Elisabeth, die aus Geldnot ihre zukünftige Leiche an ein anatomisches Institut verkaufen will, schreibt Park zeitgemäß fort: Nach ihrem Freitod, in einer nicht allzu fernen Zukunft, wird Elisabeth als Roboter wiedergeboren; im Labor forscht man nach neuen Überlebensmöglichkeiten für die Menschheit. Premiere ist am 25. September auf der Bühne 1.

Die Schauspielerin Ruth Bohsung. © Gabriela Neeb

Zwei Tage später hat „Persona“ nach dem Film von Ingmar Bergman auf der Bühne 2 Premiere, inszeniert von Sophie Glaser. Mathias Spaan legt mit seiner Adaption von Max Porters Roman „Trauer ist das Ding mit Federn“ (Premiere: 22. November) seine dritte Regiearbeit fürs Volkstheater vor, inszeniert dabei ein Stück, in dem ein Krähe zur punkigen Therapeutin einer trauernden Familie wird. Anna Drexler, Ensemblemitglied am Residenztheater, hat diese Rolle am Bochumer Schauspielhaus gespielt und wurde für ihre Performance 2024 mit dem Theaterpreis „Faust“ geehrt. In Spaans Inszenierung spaltet sich die schräge Krähe nun auf sechs Schauspielende auf.

Ein Update für Sophokles

Lucia Bihler, die für ihre Inszenierung „The Lobster“ den AZ-Stern des Jahres 2024 bekam, kehrt mit ihrer Inszenierung von Marieluise Fleißers „Pioniere in Ingolstadt“ ans Volkstheater zurück (Premiere am 22. Januar 2026). Lorenz Nolting verpasst „Elektra“ von Sophokles mit dem Untertitel „750 PS Vergangenheitsbewältigung“ ein politisch aufgeladenes Update (26. Februar), Katharina Grosch inszeniert frei nach Oscar Wilde „I wanna contact the living - Das Gespenstische von Canterville“ (Juni 2026). Also: Es gibt doch Klassiker, jedoch in aktualisierter Form. Und mit „Der blinde Passagier“ inszeniert Adrian Figueroa ein Stück aus dem erst kürzlich veröffentlichten Nachlass der österreichisch-jüdischen Autorin Maria Lazar (Premiere: 21. Mai).

Das neue Heft. © Volkstheater

Wie spannend Adrian Figueroa inszeniert, konnte man beim letzten „Radikal jung“-Festival erleben: Seine ästhetisch ausgefeilte Inszenierung von Wolfgang Borcherts „Draußen vor der Tür“ für das Düsseldorfer Schauspielhaus eröffnete die diesjährige Ausgabe des „Festivals für junge Regie“, das im nächsten Jahr in die zwanzigste Runde gehen wird. 2024 war Jan Friedrich mit seiner Adaption von Kim de l’Horizons „Blutbuch“ für das Theater Magdeburg bei „Radikal jung“ zu Gast. Auch Friedrich, in München bislang an der Schauburg tätig, inszeniert jetzt erstmals fürs Volkstheater und adaptiert dabei mit Tonio Schachingers Coming-of-Age-Roman „Echtzeitalter“ erneut ein literarisches Werk, das den Deutschen Buchpreis gewonnen hat (Premiere: 19. April).

Andere Kollaborationen werden fortgesetzt: Nachdem Sophie Haydee Colindres Zühlke und Serhat „Saïd“ Perhat, sie Choreografin, er Breakdancer, in der letzten Saison mit „Grey“ erfolgreich ein Tanztheaterstück ins Volkstheater pflanzten, dürfen sie mit „Tide“ nachlegen (11. April). Zudem inszeniert Asena Yesim Lappas, einst Regie-Assistentin am Volkstheater, das Stück „Fischer Fritz“ der Münchner Theaterautorin Raphaela Bardutzky auf der Bühne 3 (29. Januar).

Insgesamt stehen zwölf Premieren auf dem Plan, hinzu kommt das „Radikal jung“-Jubiläum, Konzerte, ein Late-Night-Format und Lesungen; zum Beispiel liest Caroline Wahl am 8. Oktober aus ihrem neuen Roman „Die Assistentin“. Das Programm ist reichhaltig, aber ja, das Polster des Volkstheaters schrumpft und es wäre schön, wenn bei allem Glauben, aller Liebe zum Theater nicht die Hoffnung auf städtische Unterstützung am Ende durch etwas anderes ersetzt wird.

Infos zum Programm der neuen Spielzeit unter www.muenchner-volkstheater.de