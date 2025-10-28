Mit aller Kunst des Ridiküls: Der Bayerische Kabarettpreis im Lustspielhaus

Im Lustspielhaus wurde der Bayerische Kabarettpreis in vier Kategorien verliehen. An wen die Preise gingen und wie der Abend die ganze Bandbreite und die Notwendigkeit von Humor aufzeigte

Die Zeiten für Kabarett sind hart. Claus von Wagner, der am Montag im Lustspielhaus mit dem Hauptpreis des Bayerischen Kabarettpreises ausgezeichnet wurde, ist „mit der Gesamtsituation unzufrieden“, wie er sagt. Und damit ist er wohl nicht allein.

„Wir haben eine Klimakrise, ein massives Artensterben, ganze ökologische Systeme brechen zusammen. Sieben von neun planetaren Grenzen sind überschritten. Donald Trump ist zum zweiten, wahrscheinlich nicht zum letzten Mal, Präsident der Vereinigten Staaten. Der Kriegsverlauf in der Ukraine hängt davon ab, ob Putin oder Trump jeweils Viagra oder Blutdrucksenker genommen haben“, führt er aus. Und fragt sich und das Publikum: „Wer braucht denn in diesen Zeiten noch eine Kunstform, die sagt, ich arbeite mit Übertreibung?“

Aber Claus von Wagner wäre nicht Claus von Wagner, wenn er dann nicht doch noch die Kurve kriegen würde von kollektiven Selbstmordgedanken hin zu einem kollektiven Schmunzeln. Wenn er dann nämlich im Detail die eigene Nutzlosigkeit ausführt angesichts des Ideals, politisches Kabarett wolle die Welt verbessern, ist das schon wieder ein Zeichen dafür, warum die Zeiten zwar hart sind, gutes Kabarett aber vielleicht gerade deswegen nötig ist. Weil es ohne Humor eben einfach komplett unerträglich wäre, das alles.

Mit aller Kunst des Ridiküls

Wagner führt also aus, wie er von 2014 bis 2024 mit aller Kunst des „Ridiküls“ gegen Verkehrsminister wie Andreas Scheuer oder die AfD vorgegangen sei, sich davon aber weder der CO2-Ausstoß noch die Wahlergebnisse der AfD beeindruckt zeigten. Was wäre die Alternative? „Buttercremetorte frittieren“? Oder sich zurücklehnen, Politik Politik sein lassen und sich auf „Bewegung, Schlaf, Freunde und Familie“ konzentrieren?

Claus von Wagner bei der Preisverleihung. © Raphael Kost/BR

Aber, für guten Schlaf und all das braucht man halt auch wieder Zeit, Geld, Energieversorgung, die Abwesenheit von Klimakatastrophen und so weiter, kurz: Politik. Und die wiederum braucht Kontra. In wenigen Minuten also hat Wagner die eigene Existenzberechtigung erst komplett infrage gestellt, um sie dann wieder zu beweisen. Alles ist politisch. Es gibt kein Leben im Privaten.

Dafür gibt es ziemlich viele gute Leute in der Kabarett- und Comedy-Szene, wie dieser Abend beweist, den Martin Frank charmant, witzig und locker moderiert. Den Senkrechtstarter-Preis bekommt die 29-jährige Lara Ermer, die nach eigener Aussage erstmal mit ihrem Psychologiestudium „solide angetäuscht“ hat, bevor sie „ein paar Mal ganz komisch abgebogen“ ist, bis sie heute eben auf Bühnen von ihren Besuchen bei der Gynäkologin erzählt oder von Männern im Internet. Beides kann gleichermaßen unterhaltsam wie erniedrigend sein, und aus diesem Spannungsfeld schöpft Ermer ihren Humor. Vor allem beim Thema Männer hat sie sich da eine wohl kaum versiegende Quelle an Inspiration ausgesucht.

Trocken und bissig

Der Creator-Preis geht an die österreichische Social-Media-Künstlerin Toxische Pommes, die mit ihren TikTok-Clips die Welt zwar nicht erklärt, aber so einiges an gesellschaftlichen Kuriositäten in wenige Video-Sekunden komprimiert.

Moderator Martin Frank mit den diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträgern.Von links: Martin Frank, Toxische Pommes, Lara Ermer, Georg Ringsgwandl und Claus von Wagner. © Raphael Kost/BR

Eine Kostprobe ihres trocken-bissigen Humors bekommt das Publikum im Lustspielhaus gleich serviert, wenn sie ausführt, was Österreich und Bayern verbindet (nicht nur das „kranke“ Essen) und warum eine erneute Vereinigung „gegen alle anderen“ als „katholischer Superstaat, in dem Gendern verboten ist und es nur eine Meinung gibt“ doch vielleicht super wäre. Das Wappentier wäre ein Schwein, das von einer Wurst durchbohrt wird. „Überlegt es euch mal“, schließt sie.

Und irgendwie könnte dieser Humor auch dem vierten Preisträger an diesem Abend gefallen, diesem ehemaligen Oberarzt der Kardiologie am Klinikum Garmisch-Partenkirchen, der mit 45 Jahren seinen sicheren Job kündigte, um fortan in Strumpfhosen und obskuren Verkleidungen Musik, Theater und noch allerhand ganz andere Dinge auf Bühnen zu machen, die es bislang so nicht gab.

Ein Amateur, den man lieben muss

Genau: Der Ehrenpreis geht an Georg Ringsgwandl. Der als Bub an der Zither ältere Damen betörte, wie seine Laudatorin Gisela Schneeberger erzählt, später aber zu „verzweifelten Verkleidungen“ greifen musste, bis „alle es schon immer gewusst haben“ und er sich seine Gage nicht mehr schon in der Pause auszahlen lassen musste.

Preisträger Georg Ringsgwandl. © Raphael Kost/BR

Der Geehrte lobt ganz bescheiden erstmal seine Laudatorin und die, die vor ihm diesen Preis bekommen haben. Leute wie Jörg Hube und Gerhard Polt. „Leute, die etwas Bemerkenswertes gemacht haben“, sagt er. Und fügt lächelnd hinzu: „Und dass dieser Amateur auch noch ausgezeichnet wird, ist wirklich rührend.“

Dann setzt er sich an die Zither und singt „Der Konsumverweigerer“: „Ich bin der Bremsklotz für die Konjunktur, ich hab den Aufschwung auf dem Gewissen. Die droben in Berlin, ja, die bemühen sich, doch der Ringsgwandl, der hat’s verschissen.“ Und da ist er, ohne Strumpfhose, ohne Make-Up, ganz pur. Ein Amateur, den man lieben muss.

Der BR sendet an Donnerstag, den 30. Oktober um 21 Uhr die Aufzeichnung der Preisverleihung. Sie ist danach auch in der Mediathek verfügbar.