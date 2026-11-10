Michael Mittermeier geehrt: "Lebenslustige Leichtigkeit“

Im Lustspielhaus wurde der Bayerische Kabarettpreis in vier Kategorien verliehen. Der Hauptpreis ging an Michael Mittermeier.

Wenn man Leute zum Lachen bringt, wird man nicht ernst genommen. Wenn man ernst genommen wird, ist man nicht lustig. So formuliert Michael Mittermeier auf der Bühne des Lustspielhauses das "Dilemma des Komikers“ - und widerlegt es sofort. Denn was er hier wie in seinen ungezählten Programmen macht, ist gerade die Kunst, das Komische im Tragischen zu finden. Oder, wie er selbst sagt: "An dem Punkt, wo der Spaß aufhört, beginnt der Humor.“ Der Spaß hat schon lang aufgehört, insofern sind diese Zeiten Hoch-Zeiten für den Humor. Dass dieser gleichzeitig auch Widerstand sein kann, wird sehr deutlich bei der Verleihung des Bayerischen Kabarettpreises 2026.

Mittermeier, der mit dem Hauptpreis ausgezeichnet wurde, weiß selbst nicht, ob das nun ein "Midlife-Preis“ ist oder doch schon einer fürs Lebenswerk. Seit 40 Jahren steht er auf Bühnen, sein Laudator Michael Bully Herbig nennt ihn einen "Flummy auf Ecstasy“ und den "Godfather of Comedy“.

Amerikanische Politik und Pornofilme

Mittermeier positioniert sich laut Jury klar "zu politischen und gesellschaftlichen Fragen, zur Meinungsfreiheit und zu aktuellen Konflikten, ohne sich vereinnahmen zu lassen“. Er zeige sich verletzlich und schlage Brücken zwischen „lebenslustiger Leichtigkeit und echtem Tiefgang“. Und eben das macht Mittermeier dann auch direkt. Er dankt seiner Frau Gudrun für den Ratschlag, einfach sein Herz auf die Bühne zu legen, und hält ein Plädoyer für den Humor. Gerade in Zeiten, in denen er selbst die Nächte damit verbringt, "amerikanische Politik“ im Fernsehen zu verfolgen und wie beim Pornoschauen zu denken: "Na, des macht der jetzt ned.“ Und schon hat er es wieder getan, mit dieser ihm eigenen Leichtigkeit zusammenzubringen, was eigentlich nicht zusammengehört und dann wieder doch trefflich zusammenpasst.

Die Preisträger Aurel Mertz (links), Tina Teubner, Michael Mittermeier und Rebecca Pap im Münchner Lustspielhaus beim Bayerischer Kabarettpreis 2026. Fotos: Felix Hörhager/dpa

Wie formulierte es doch zu Beginn der Tatort-Kommissar Ferdinand Hofer, der charmant durch den Abend moderiert? Hier gehe es um "die Leistung, uns zum Lachen und Nachdenken gleichzeitig zu bringen“. Und das gelingt an diesem Abend tatsächlich allen Preisträgern auf jeweils ganz eigene Weise. Da ist Rebecca Pap, die mit dem "Senkrechtstarter-Preis“ ausgezeichnet wurde und "für Diversität steht, die sich nicht ausmerzen lässt“, wie ihre Laudatorin Ana Lucia spitz und wortspielend formuliert. Pap betont, wie anstrengend es als Frau in der Männerdomäne Comedy sei, dass sie so oft die einzige weibliche Comedienne im Backstage-Bereich sei und beweisen müsse, dass auch Frauen komisch sein können. Sie sieht sich da ebenso in der Pflicht wie im Kampf gegen den neuen Faschismus.

"Die Stradivari unter den Arschgeigen"

Um die Zukunft eines auch politisch ambitionierten Kabaretts scheint es also nicht schlecht bestellt zu sein. Auch der Creator-Preis geht an einen, der seine Kunst durchaus politisch versteht und Stellung bezieht, ob es nun um die Qualität von Brezeln geht oder um das "Stadtbild“-Problem des Bundeskanzlers. Seinen Aufruf jedenfalls sollten wir uns alle zu Herzen nehmen: "Lasst uns jetzt eine Gesellschaft schaffen, die für alle lebenswert ist.“

Der Musikpreis schließlich geht an eine, die laut ihrem Laudator Michael Altinger alles kann außer Fußball, Eisbachsurfen und Turmspringen und „ein Sprachrohr ist für alle, die etwas zu sagen hätten und es nicht auf eine Bühne schaffen“: die Geigerin und Sängerin Tina Teubner. Diese beendet den Abend mit einem Plädoyer ans Leben und der Erinnerung daran, dass wir in 20 Jahren vor allem die Dinge bereuen werden, die wir nicht getan haben. In diesem Sinne: "Lasst uns die Stradivari unter den Arschgeigen sein!“ Dem ist wohl nichts hinzuzufügen.

Am Donnerstag, 12. November 2026, wird die Aufzeichnung der Preisverleihung um 21 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt und ist danach in der ARD Mediathek verfügbar.