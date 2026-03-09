Metropoltheater: „Mittwinter“ zeigt, was der Krieg mit Menschen macht

Jochen Schölch inszeniert das Stück von Zinnie Harris als intensives Psychogramm einer von Kriegen gebeutelten Menschheit

Auf der Bühne des Metropoltheaters liegt ein totes Pferd, ein weiß-schwarz gefleckter Kadaver. Eine Frau betritt gehetzt den Raum, kniet sich vor das Pferd, weidet es mit einem Messer aus, beißt gierig in ein blutiges Stück Fleisch. Noch bevor das erste Wort gefallen ist, ist klar: Diese Frau befindet sich in einer Ausnahmesituation.

Jochen Schölch inszeniert „Mittwinter“ von Zinnie Harris, und er schafft mit seinem starken Ensemble eine dichte, existenzialistische Inszenierung. Das schale Licht, das auf die Bretterbühne von Thomas Flach fällt, tut ein übriges. Im Hintergrund leuchtet ein orangener Scheinwerfer wie jene Wintersonne, von der immer wieder die Rede ist und die kein wirkliches Licht ins Dunkel bringt. Sie macht nur das Grauen sichtbar, das hier um sich gegriffen hat.

„Sonnenwende“ und „Herbst“ sind auch Teile der Trilogie

„Mittwinter“ ist der zweite Teil einer Trilogie rund um die Kriege, die Menschen miteinander führen. Der erste Teil, „Sonnenwende“, erzählt vom Ausbruch eines Bürgerkriegs, der dritte, „Herbst“ vom Umgang mit Kriegsverbrechern. Dazwischen steht „Mittwinter“, jenes Stück, das nun am Metropoltheater Premiere hatte.

Anna Graenzer, Thomas Schrimm © Joel Heyd

Die Frau, die sich jenes Pferd erkämpft hat, das sie eine Weile ernähren und ihr Überleben sichern soll, nennt sich Maud. Gespielt wird sie von Genija Rykova. Furios zeigt die Schauspielerin eine Frau, die sich ihrer Umgebung angepasst und sich eine Härte zugelegt hat, unter der eine Zartheit liegt, die immer wieder hervorscheint. Als ein alter Mann mit seinem Enkelsohn in der Ödnis auftaucht, beide ausgehungert, bietet sie ihm einen Deal an, der so absurd ist wie schlüssig. Der Junge kann das Pferd haben und essen, wenn sie dafür den Jungen bekommt als Ersatz für das Kind, das sie einmal hatte. Es ist ein Handel unter Verzweifelten: körperliche Rettung gegen seelische. Das tote Tier soll das Leben des Kindes retten; das Kind das ihre. Weil er keine Wahl hat, lässt der Alte sich darauf ein. Er wird seinen Enkel jedoch nicht ganz aufgeben. Später wird Mauds Mann zurückkehren, nach zehn Jahren im Krieg, der Totgeglaubte, der glauben wird, jenes Kind sei sein eigenes.

Was ist echt? was erfunden, erträumt?

Die Autorin erschafft ein fragiles Geflecht aus Lebenslügen, in dem unklar bleibt, wer eigentlich wie zu wem in Verbindung steht. Was ist echt? Was erfunden und erträumt? Was wollen wir sehen? Was ist nötig, um miteinander in einen Dialog zu treten? Paul Kaiser als Händler, Thomas Schrimm als Großvater, Michele Cuciuffo als Heimkehrer: Sie alle stehen in Beziehungen zu dieser Frau, die da um ihr tatsächliches und emotionales Überleben kämpft und zu moralisch fragwürdigen Mitteln greift. Zwischen ihnen allen steht dieses Kind, das wie ein Spielball herumgeschubst wird und unter all den Erwartungen stumm bleibt. Anna Graenzer gelingt eine faszinierende Charakterstudie durch ihre bloße Körperlichkeit. Wie das Kind zunächst noch aufmuckt und vorsichtig rebelliert, wie es die Nähe seiner neuen Mutter sucht, um dann wieder jeden Halt zu verlieren, zeigt sie durch Blicke und Gesten, die durch und durch gehen.

Thomas Schrimm, Anna Graenzer, Genija Rykova © Joel Heyd

Zinnie Harris schafft eine diffus-dystopische Atmosphäre, in der jeder Frieden nur von kurzer Dauer ist, eine Pause in einem andauernden Kriegszustand. Die Soldaten, die heimgekehrt sind, tragen einen ominösen Parasiten in sich, der sie blind macht. Ein passendes Bild für diese Gesellschaft, in der niemand sieht, wer der andere ist.

Das Stück wie die sensible Inszenierung von Jochen Schölch zeigen die Fehler und Lügen dieser Menschen auf, ohne über sie zu urteilen. Sie reimen sich ihre Leben zusammen, schaffen sich fiktive Zusammenhänge und Verwandtschaften, wo keine sind. Verzweifelt suchen sie nach Halt und Verbindungen. Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Aber es gibt echte Gefühle in erfundenen Biographien. Und so scheint am Ende doch noch ein Hauch von Utopie auf.

wieder 12. bis 15. März