Jochen Schölchs punktgenaue Inszenierung von David Irelands Drama „Der fünfte Schritt“ im Metropoltheater

Für einen Moment begibt sich diese Inszenierung hinein ins Surreale, vertieft sich in die Wahrnehmung eines jungen Mannes, der gerade versucht, dem Alkohol fern zu bleiben. Von einem Traum hat Lukas seinem Mentor James bei einer vorherigen Sitzung erzählt, darin sah er James verkleidet als Osterhasen.

Nun sitzt James tatsächlich im Hasenkostüm auf der Bühne des Metropoltheaters und mümmelt an einer der Möhren, die in seinem Schoß liegen. Lukas muss lachen, das Publikum lacht mit ihm. James hingegen versteht nicht, was überhaupt los ist, und findet das Ganze gar nicht amüsant.



Wie ein Alkoholiker auf die Welt und sein eigenes Dasein blickt - das ist oft nicht sonderlich heiter und lässt sich auch gar nicht so leicht vermitteln. Der nordirische Dramatiker David Ireland nähert sich dieser Perspektive in seinem Stück „Der fünfte Schritt“ an. Dabei verarbeitet er eigene Erfahrungen: Mit 23 Jahren kam er von seinem Alkoholismus los, ging ein Jahr später aus einem Gefühl der Einsamkeit heraus zu den Anonymen Alkoholikern. Dort durchlief er unter anderem ein 12-stufiges Programm, das seinem 2024 beim Edinburgh International Festival uraufgeführten Stück seinen Titel gibt.

Der Autor verarbeitet seine eigene Sucht

Der fünfte Schritt beinhaltet das Schreiben einer Liste, in der der Abstinenzler all die Dinge zugibt, für die er sich schämt und schuldig fühlt. Die Liste soll er dann mit einer vertrauten Person teilen. Man kann diesen Vorgang als eine Art Beichte verstehen - in einem Interview mit der britischen Tageszeitung „The Guardian“ stellt David Ireland fest, dass für ihn das Schreiben des Stücks sein fünfter Schritt war. Zudem beschreibt er, wie er letztlich zurück zu seinem Glauben fand. Das 12-Stufen-Programm ist auch ein spirituelles, wobei jeder Teilnehmer sein eigenes Bild von Gott entwickeln kann.

Lukas (Sebastian Griegel) und sein Mentor James (Matthias Grundig). © Joel Heyd/Metropoltheater





So kann auch ein Pappbecher Gott sein - so sagt es zumindest James, wobei er selbst nicht an den göttlichen Pappbecher glaubt. Er selbst war mal Alkoholiker, hatte wiederum selbst einen Mentor, der einmal leicht übergriffig wurde.

Das Verhältnis von Mentoren zu ihren Protegés kann so eng und intim werden, dass gelegentlich Grenzen überschritten werden - auch das thematisiert David Irelands Stück. Zwischen dem jungen Lukas, der unter Einsamkeit leidet und bei den Anonymen Alkoholikern Halt sucht, und seinem Mentor James entwickelt sich ein mitunter heftiger Schlagabtausch, den Jochen Schölch mit seinen beiden Darstellern präzise rhythmisiert zur deutschen Erstaufführung bringt.

Die Machtverhältnisse verschieben sich

Das von Schölch eingerichtete Bühnenbild ist dabei angemessen minimalistisch. Auf einem von vier Stableuchten umgebenen Podest mit aufgedrucktem Parkettboden stehen zwei Stühle mit Armlehnen aus Chrom sowie ein Tischchen, auf dem sich zwei Pappbecher und ein Teller mit Marmorkuchen befinden. Die Konzentration liegt ganz auf dem wortreichen Spiel der beiden Schauspieler. Sebastian Griegel gibt dem jungen Lukas naturalistisch-gekonnt eine innere Unruhe, die sich äußerlich durch einen ständig kippelnden Fuß zeigt und manchmal brachial in Worten, aber auch körperlich Bahn bricht. Matthias Grundig etabliert James als zunächst väterlich wirkenden Gegenpart zu Lukas, lässt aber geschickt durchscheinen, dass hinter der ruhigen Fassade von James einige Hintergedanken lauern.





Raffiniert manipuliert der ältere Mann den jüngeren dazu, dass er ihn als Mentor auswählt, gibt sich als offen denkender Gesprächspartner, auf dass sein Protegé sich ihm möglichst weit öffnet. Themen wie Masturbation und Pornografie bereden die zwei ohne Umschweife. Ob er ein Incel sei, fragt Lukas sich gleich zu Beginn, und nimmt hinsichtlich der Frauen, die er kennenlernt, kein Blatt vor den Mund.

Reden über Frauen und Sex

Aus Gesprächen, die er selbst mit anderen Männern geführt hat, schöpfte David Ireland sein Material, und es ist auch in Schölchs Inszenierung spannend anzuhören, wie zwei unterschiedliche Generationen aufeinandertreffen und frei von der Trinkerleber weg sich über Frauen und Sex unterhalten. Etwas befremdlich wirkt jedoch der religiöse rote Faden des Stücks: Während James zunehmend destabilisiert wird und am Ende derjenige ist, der einiges zu beichten hat, hat Lukas sein christliches Erweckungserlebnis in einem Fitness-Studio und schöpft Kraft aus seinem wiedererwachten Glauben. Wer wem was zu vergeben hat, das dreht sich im Laufe des Stücks, und man ist schon etwas baff, wie es einem seine christliche Botschaft vermittelt. Während James und Lukas beide ihre „Daddy Issues“ haben, gibt es einen Vater da oben, dem man sich offenbar gut anvertrauen kann.

Wer daran Zweifel hat, mag mit diesem Stück seine Probleme haben. Schölchs pointierte Inszenierung und das facettenreiche Spiel seiner Darsteller lassen aber durchaus an die Kraft des texttreuen Theaters glauben.

Metropoltheater, nächste Aufführungen: 2. bis 5. Dezember 2026, 19.30 Uhr; 6. Dezember, 18 Uhr; Karten unter www.metropoltheater.com und Telefon 089/ 32 19 55 33