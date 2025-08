Kunstgewerbe: Donizettis "Maria Stuarda" bei den Salzburger Festspielen

Der Regisseur Ulrich Rasche lässt seine Tänzer nun auch auf drehenden Scheiben bei einer Oper marschieren - mit eher zweifelhaftem Ergebnis. Die AZ-Kritik zur Premiere der Salzburger Festspiele

Lisette Oropesa (Maria Stuarda) und Kate Lindsey (Elisabetta) in Ulrich Rasches Inszenierung.

Die Oper ist ein großer Fleischwolf für Ästhetiken des Sprechtheaters und der Performance. Diese Erfahrung haben schon der verstorbene Robert Wilson und Romeo Castellucci von der Societas Raffaello Sanzio machen müssen. Und nun ist es Ulrich Rasche passiert: Sein formstrenges, körperbetontes Drilltheater tendiert bei Gaetano Donizettis „Maria Stuarda“ im Großen Festspielhaus zum Kunstgewerbe.

Die nicht minder auf Überwältigung angelegte und ebenso strenge Form der Oper schlug wieder einmal gnadenlos zurück und versetzte Rasche einen Knockout ins Kulinarische: Ohne eigene Musik und ohne zerhacktes rhythmisches Sprechen verwandelt sich das Elementartheater dieses Regisseurs in eine mehr oder weniger geschmackvolle, aber zugleich auch sehr beliebige Bebilderung.

Dabei ist keineswegs alles schlecht. „Maria Stuarda“, üblicherweise ein historischer Kostümschinken für Primadonnen, Herumstehtheater oder ein halbszenisches Edel-Konzert, wird hier ins Allgemeinmenschliche gehoben. Rasches drehende und bisweilen auch störend quietschende Schicksalsscheiben versetzen die Sängerinnen und Sänger ordentlich in Bewegung.

Die Figuren als Puppen

Der in Rasches Sprechtheaterproduktionen bisweilen unangenehme Regiedrill wirkt hier eher sanft choreografisch, zumal die Scheiben auch längst nicht so schräg stehen wie in seien Antiken-Inszenierungen. Das rhythmisch stilisierte und gebremste Gehen stimmt nicht völlig mit dem Bewegungsimpuls der Musik überein. Aber das sorgt für einen reizvollen Kontrapunkt, der keineswegs stört oder als Widerspruch empfunden wird.

Kate Lindsey (Elisabetta) und Kate Lindsey (Elisabetta), © SF/Monika Rittershaus

Aber die schon bei Donizetti zur Schablone verdichteten Figuren der rivalisierenden Königinnen werden hier noch weiter zum puppenhaften Klischee: Elisabeth ist ausschließlich eine schwarz glitzernde und böse fuchtelnde Megäre, die auch eine prächtige Königin der Nacht abgeben würde. Maria Stuart erscheint als weißes Opferlamm, das am Ende von einer Art Reigen seliger Geister zur Hinrichtung geführt wird.

Lisette Oropesa (Maria Stuarda) und die Tänzer und Tänzerinnen von SEAD – Salzburg Experimental im Großen Festspielhaus. © SF/Monika Rittershaus

Das ist am Ende, wenn sie als gedoubelt eine Art Muttergottes von lauter Jesussen im Lendenschurz herumgetragen wird, so kitschig wie der angedeutete verzeihende Handschlag der Königinnen über die Drehscheiben hinweg, Donizetti mag Schillers Drama auf ein banales Beziehungsdreieck zweier um Roberto rivalisierender Frauen reduziert haben, aber so simpel ist diese Oper dann doch nicht.

Schöner, aber nicht überwältigender Gesang

In der Ouvertüre singt die Solo-Klarinette der Wiener Philharmoniker so hinreißend ein Klagelied, dass man anschließend eine Enttäuschung durch die Primadonnen befürchtet. Die bleibt allerdings aus. Denn die Damen und der Tenor singen wunderbar: Kate Lindsay leiht der Elisabetta ihren schlanken, angenehm warm timbrierten Mezzo, der sich von Lisette Oropesa leicht dunkel eingefärbtem Sopran abhebt, und der Tenor ist auch ein Mann mit Geschmack.

Die große Primadonnenschlacht im Park von Fotheringhay ist ein Ereignis. Trotzdem bleibt ein wenig zu edel und perfekt geformt, als gelte es geistliche Barockmusik zu interpretieren. Auch der sehr schön lyrisch singende und angenehm timbrierte Bekhzod Davronov unterschlägt die dramatischen Akzente von Donizetti Musik.

Thomas Lehman (Lord Guglielmo Cecil), Kate Lindsey (Elisabetta), Bekhzod Davronov (Roberto) in "Maria Stuarda". © SF/Monika Rittershaus

Was der Aufführung fehlt, sind Momente romantischer Exaltiertheit und von musikalischem Überschuss. Das hat auch ein wenig mit der Größe des Festspielhauses und dem schlanken Volumen der Stimmen zu tun: Kate Lindsay wie Lisette Oropea singen bereits am Anschlag ihrer Stimmkraft und schaffen in zugespitzten Momenten nicht jene allerletzte Steigerung, die Operngesang erst wirklich hinreißend macht.

Frostiger Klassizismus

So lobenswert es ist, aus Donzietti keinen frühen Verdi machen zu wollen, so sehr erzeugt dies - zusammen mit der Inszenierung - einen frostigen Klassizismus. Dem huldigt letztendlich auch der Dirigent Antonello Manacorda mit selbstbewußter Dezenz, die sich angenehm von der bei diesen Opern üblichen italienischen Kapellmeisterei abhebt, aber auch ein wenig kalt lässt.

Da sich Rasches Chor-Choreografien einem Opernchor nicht abverlangen lassen, sang die schwarz kostümierte Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor aus dem rückwärtigen Dunkel, was zu einigen Wackelkontakten mit dem Dirigenten führte. Und so richtig es ist, Rasches zum Musiktheater tendierenden Stil einmal auf eine Oper anzuwenden, so deutlich zeigten sich auch die Grenzen dieses Unterfangens.

Antonello Manacorda (Musikalische Leitung), Kate Lindsey (Elisabetta) und Lisette Oropesa (Maria Stuarda) mit dem Regisseur Ulrich Rasche (von li. nach re.) © Neumayr Fotografie - Christian L (www.neumayr.cc)

Dazu kommt, dass „Maria Stuarda“ sehr von der Aura der historischen Figuren zehrt und im Vergleich zu späten, französisch inspirierten Opern des gleichen Komponisten vor allem musikalische Konfektion liefert. Und selbst das Finale ist mehr beeindruckend als bewegend. Aber dekorativen Festspielluxus bietet die Aufführung, weshalb sie bestens nach Salzburg passt.

Wieder am 7., 11., 16., 19., 23. und 30. August im Großen Festspielhaus. Infos zu Restkarten unter salzburgfestival.at