Annika Pages und Devid Striesow veranstalten einen klassischen Balladen-Abend im Künstlerhaus am Lenbachplatz.

Schon bei den ersten Worten erwacht die Erinnerung, denn Theodor Fontanes „Herr von Ribbek auf Ribbek im Havelland“, die „Glocke“ und „Bürgschaft“ von Friedrich Schiller und Goethes „Zauberlehrling“ kennen viele noch aus der Schulzeit.

In einer außergewöhnlichen Inszenierung lassen Anika Pages und Devid Striesow Balladen von Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, Theodor Fontane, Ludwig Uhland, Joseph von Eichendorff, Novalis, Heinrich Heine und Clemens Brentano lebendig werden. Die berühmten Texte werden nicht nur rezitiert, sondern im leidenschaftlichen Dialog gestaltet und musikalisch begleitet.

AZ: Herr Striesow, wie darf man sich den jungen Schüler Devid vorstellen? Haben Sie als Kind schon für Sprache geschwärmt?

DEVID STRIESOW: Ich war immer schon ein leidenschaftlicher Leser und habe früh morgens, bevor ich mich für die Schule fertigmachen musste, so viel gelesen, wie ich konnte. Ich sehe das jetzt bei meinen Kindern wieder, der Große liest unglaublich viel, der frisst die Bücher. Wir haben uns jetzt endlich einen Bibliotheksausweis besorgt, wir haben sonst überhaupt keinen Regalplatz mehr. Ich lese wahnsinnig gerne, auch jetzt noch.

Die Schauspielerin Annika Pages. Foto: Imago

Der Balladen-Abend mit Annika Pages ist für Sie eine Premiere?

Ja, ich habe mich auf der Theaterbühne viel mit Kleist, Schiller und anderen Klassikern befasst, aber ein Balladenabend war vorher noch nie mein Schwerpunkt. Jedes neue Sujet, das an mich herangetragen wird, nehme ich natürlich als Herausforderung. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass dies alles kleine Minidramen sind - und manchmal sind die auch gar nicht so mini, Schillers „Glocke“ nimmt ja überhaupt kein Ende. Annika, die den Abend eingerichtet hat, ist auch so beseelt und angezündet beim Lesen, das wird dann wie ein Ping-Pong-Spiel mit mir. Wir haben einige Texte so aufgeteilt, dass wir sie abwechselnd lesen, das macht großen Spaß, weil wir uns so in diese Welten reingeschafft haben. Das ist ein Ritt durch Geschichten, die vor allem sehr unterhaltend sind. Das hat einen Sog. Annika hat vor langer Zeit mal mit den alten Barden Rolf Boysen und Thomas Holtzmann auf der Bühne der Kammerspiele einen Balladenabend veranstaltet, die haben auswendig rezitiert. Wir allerdings lesen.

"Ich war völlig überwältigt"

Sie wären fast Musiker geworden, hat es Sie nicht in den Fingern gezuckt, sich selbst musikalisch auf der Gitarre zu begleiten?

Nein, wir haben eine andere Form der musikalischen Begleitung, einen Schlagzeuger, der für viele Effekte sorgen wird. Ich finde Musik bei Lesungen immer eine Bereicherung. Ich selbst bin mit Grass’ „Blechtrommel“ unterwegs und werde bei der Lesung auch mit Schlagwerk begleitet.

Das Vortragen ist fast Sprechgesang, sind Sie ein guter Sänger?

Als ich Musik studierte, das war nur ein Jahr lang, hatte ich auch Gesangsunterricht. Man lernt natürlich ganz technisch etwas über Atmung und Stimme, aber man fühlt sich nach so einer Gesangsstunde wie nach einem Jungbrunnen. Ich wollte immer mal wieder Gesangsunterricht nehmen, aber mir fehlt, wie auch für Geige und Gitarre, leider die Zeit.

Devid Striesow (Links), Hanns Zischler, Sandra Hüller und Regisseur Paweł Pawlikowski bei der Eröffnung des 43. Filmfest München mit dem Film „Vaterland“. © picture alliance/dpa

Sie stehen derzeit in Hamburg für ein großes „Medea“-Projekt auf der Bühne, ihr letzter Leinwand-Auftritt war ein besonderer. Sie spielen Johannes R. Becher in Pawel Pawlikowskis „Vaterland“. Haben Sie beim Drehen schon gespürt, dass dieser Film ein Meisterwerk wird?

Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein Schauspieler, der sich die Szenen nach dem Drehen nicht noch einmal anschaut. Ich vertraue dem Regisseur. Als ich den Film zum ersten Mal sah, bei der Premiere in Cannes, war ich völlig überwältigt von dieser Komposition und Perfektion. Ich war sprachlos. Und in der Schlussszene hat es mich echt gerissen.

"Es war ein Geschenk, so ruhig zu arbeiten"

Sie meinen, als der von Hanns Zischler verkörperte Thomas Mann zum ersten Mal Trauer zulassen kann über den Selbstmord seines Sohnes Klaus.

Ja, ich finde das einen ganz spektakulären Film und ich bin glücklich, dass ich ein Teil davon sein durfte. Das war eine besondere Reise. Als wir uns vor den Dreharbeiten trafen, sagte Pawel, das Drehbuch habe nur 55 Seiten, der Film werde also am Set entstehen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was er damit gemeint haben könnte. Aber beim Drehen merkte man das schon. Wir haben einzelne Szenen manchmal zwei Tage lang gedreht. Das war ein Geschenk so ruhig, klar und präzise arbeiten zu können.

Der Film ist international auf große Resonanz gestoßen. Merken sie das, kommen dann andere Rollenangebote?

Nein, aber das war nach „Im Westen nichts Neues“, der ja Oscars erhielt, auch nicht so. Ich hätte aber auch eine Generalsrolle wie in dem Film nicht unbedingt noch einmal spielen wollen. Aber nach der „Vaterland“-Premiere in Berlin kam Regisseur Edward Berger auf mich zu, hat mich gedrückt und gesagt, wie toll er uns fand. Die Meinung von solchen Leuten bedeutet mir viel.

Devid Striesow als Komponist in „Bach - ein Weihnachtswunder“ © Ricardo Gstrein/ARD Degeto Film/MDR/BR/ORF/EIKON Media/epo Film

In „Vaterland“ spielt Bach eine spezielle Rolle, ein Komponist, den Sie schon einmal in „Bach - ein Weihnachtswunder“ verkörpert haben.

Ja, der Produzent war damals der Ansicht, dass Bach mir sehr nahe sei. Und dann durfte mein Sohn auch noch mitspielen. Das war mein Weihnachtswunder 2024. Denn ich liebe Bach. In meinem Podcast „Klassik drastisch“ bei Deutschlandradio Kultur mit Axel Ranisch machen wir jetzt eine Sondersendung zu Weihnachten über Bach, die am 19. Dezember ausgestrahlt wird und dann auch online verfügbar ist.

Künstlerhaus am Lenbachplatz, Samstag, 21. November 2026, 19.30 Uhr, Karten 50/ 39 Euro,

www.kuenstlerhaus-muc.de