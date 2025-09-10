Komödie im Bayerischen Hof: „Achtsam morden“ mit René Heinersdorff

Ein Interview mit dem Multitalent zu seiner Rolle als Anwalt auf Abwegen in der Dramatisierung von Karsten Dusses Bestseller-Krimireihe

Beruf und Privatleben im Gleichgewicht zu halten, ist bekanntlich nicht so einfach. Als Anwalt für eher fragwürdige Klienten ist Björn Diemel recht erfolgreich. Seine Gattin ist jedoch mit seiner Work-Life-Balance unzufrieden und brummt ihm einen Kurs bei einem Achtsamkeits-Coach auf. Die Maßnahme fruchtet: Diemel handelt achtsamer, auch als er mit seiner sonst so vernachlässigten Tochter auf einen Ausflug geht. Zu dumm, dass er einen Mafia-Boss im Kofferraum seines Autos versteckt hat. Wie Diemel zunehmend ins Zwielicht schlittert, hat Karsten Dusse in seiner Bestseller-Romanreihe „Achtsam morden“ geschildert. In der Komödie im Bayerischen Hof ist nun die Bühnenadaption von Bernd Schmidt zu sehen: mit René Heinersdorff als Diemel.

AZ: Herr Heinersdorff: Sie leiten nicht nur die Komödie im Bayerischen Hof, sondern auch vier weitere freie Theater in Köln, Düsseldorf, Essen und Bielefeld. Zudem sind Sie Intendant der Landesbühne Rheinland-Pfalz und arbeiten sowohl als Autor, Schauspieler und Regisseur. Das klingt nach viel Multi-Tasking. Wie achtsam gehen Sie denn selbst durchs Leben?

RENEE HEINERSDORFF: Das ist eine sehr gute Frage… Ich denke, ich gehe leider nicht sonderlich achtsam durchs Leben und habe mir bestimmt auch ein paar Dinge zu viel aufgehalst. Dazu muss man wissen, dass ich nur an der Landesbühne Rheinland-Pfalz als Intendant eingesetzt wurde. Die anderen Theater sind nicht subventioniert, da arbeite ich als Direktor, bin im Grunde selbst eingesetzt. Die fünf freien Theater sind untereinander vernetzt, dazu kommen befreundete Häuser, zum Beispiel das Kammertheater in Karlsruhe. Gäbe es dieses Netzwerk nicht, könnten drei dieser fünf Häuser vermutlich gar nicht existieren. Ich selbst lebe vor allem vom Schreiben - und würde gerne achtsamer mit mir, meiner Zeit, meiner Familie, meinen Hobbys umgehen.

Der Regisseur René Heinersdorff, aufgenommen 2013 im Theaters an der Kö, als er auch die Komödie im Bayerischen Hof übernahm © picture alliance/dpa

Vielleicht kann man sich Ihre Arbeit wie die eines Chefkochs vorstellen, der in die Küche kommt, die verschiedenen Kochtöpfe überprüft, schaut, wo es gerade dampft, brennt…?

Schöner Vergleich. Das Problem ist nur, dass ich es in erster Linie mit Menschen zu tun habe. Das heißt, ich beschäftige mich mit Fragen wie: Kann Anja Kruse ihre Katzen mit zum Spielort nehmen, wo findet Karsten Speck einen Parkplatz, kommt der eine Schauspieler die Treppen hoch, könnte die andere Schauspielerin demnächst schwanger werden… Diesen administrativen Kleinkram kann ich in der Regel nicht auf andere umwälzen, also nicht wie ein Chefkoch, der sagt, mach’ mal hier etwas mehr Salz rein, dort etwas mehr Pfeffer… Das frisst mich manchmal schon auf.

Fan der Deutschen Bahn! Verspätung? Ich habe dann mehr Zeit, was zu schaffen.

Vermutlich sind Sie auch oft auf Reisen.

Ja. Ich habe auch kein Büro… doch, eines in Neuwied, weil das ein Stadttheater ist, aber nicht bei den anderen Theatern. Vor allem arbeite ich während Bahnfahrten. Ich bin ja einer der wenigen Fans der Deutschen Bahn! Eine Verspätung von einer Stunde - was leider häufig vorkommt - macht mir nichts aus. Im Gegenteil, ich habe dann noch eine Stunde mehr, um was zu schaffen.

Der Kabarettist Horst Evers findet Verspätungen bei der Bahn auch prima. Er sagt: „Man bekommt gratis mehr Fahrzeit dazu!“

Genau! Das kann ich nur bestätigen. Ich kann im Zug lesen, schlafen, schreiben, essen, rumgehen, telefonieren… Wobei ich bei Telefonaten auch sagen kann: „Du, sei mir nicht böse, ich bin in der Bahn, die Verbindung ist schlecht, melde mich später…“. Vor lästigen Anrufen ist man also geschützt, auch, weil das digitale Netzwerk in Deutschland eine Katastrophe ist. Insofern bin ich froh, wenn ich lange Bahnfahrten habe. Ich freue mich richtig darauf.

Ob der Pelzmantel zur „neuen Achtsamkeit“ passt? Renée Heinersdorff als Anwalt Diemel. © Jennifer Zumbusch

Sie haben „Achtsam morden“ bereits im letzten Jahr von September bis November im Theater am Dom in Köln gespielt, das Sie auch leiten. Was hat Sie an dem Stoff gereizt?

Zunächst mal hatte ich von dem Buch gehört, zu dem es ja mittlerweile vier Fortsetzungen gibt. Als ich das Stück dann las, erschien es mir wie eine deutsche Version von „Breaking Bad“: Da ist dieser unbescholtene, etwas spießige Typ, der durch einen mörderischen Zufall den Respekt einiger Mafiagrößen gewinnt und immer weiter aufsteigt - gegen seinen Willen, aber er findet auch Gefallen daran. Das ist schon mal eine schöne Konstellation. Außerdem hat Bernd Schmidt einige tolle, ironische Szenen geschrieben. Sein Co-Autor hatte zudem die Idee, dass alle Nebenfiguren von nur zwei Schauspielern gespielt werden, ein bisschen angelehnt an „Shakespeares sämtliche Werke (leicht gekürzt)“ oder die Bühnenadaption von Hitchcocks „Die 39 Stufen“, wo auch nur wenige Spieler ganz viele Rollen übernehmen. Das ist eine interessante, sehr theatralische Form.

Der Spaß liegt auch darin, zu sehen, wie Ihre Spielpartner Yael Hahn und Miguel Abrantes Ostrowski von einer Rolle in die nächste schlüpfen.

Genau. Wie kommen die beiden immer wieder von einer Rolle in die nächste? Schaffen die das? Die zwei machen das in einem irrsinnigen Tempo, auch das macht Spaß. Ich habe es ja gut: Ich muss mich nicht umziehen, sondern spiele in ein und demselben Anzug den Anwalt.

Ist Diemel eine Sympathiefigur?

Das müssen wir auf jeden Fall hinkriegen. Der Regisseur, Pascal Breuer, und ich arbeiten verstärkt daran, wobei ich mir schon manchmal denke, dass man nicht auf sympathisch spielen kann. Aber in der Not, die er hat, ist er sicherlich sympathisch. Diemel sagt auch am Anfang: Er geht zu diesem Achtsamkeits-Coach, um Job und Familie unter einen Hut zu bringen. Insbesondere hat er das Ziel, für seine Tochter einen Kindergartenplatz zu finden. Mehr will er nicht. Es geht ihm nicht ums Geld, nicht um Erfolg und Macht, sondern um das Wohl seiner Tochter.

Ich spiele als Direktor den Anwalt selbst, um Kosten zu sparen!

War das eine Rolle, die Sie unbedingt spielen wollten?

Wir hatten im Theater am Dom in Köln leider eine selbstverwaltete Insolvenz - da stand das Stück aber schon auf unserem Spielplan. Um diese Insolvenz selbst zu bereinigen, was wir getan haben, sagten wir, komm, jetzt muss der Direktor ran. Um das Theater zu retten, habe ich also die Rolle übernommen, um Kosten zu sparen. Und ich habe auch festgestellt: Die Rolle steht mir!

Na, das gibt doch zu denken… Das Schwarzhumorige an dem Stück ist, dass etwas, was wir eigentlich für positiv halten, nämlich die Achtsamkeit, zu einigen bösen Taten führt.

Stimmt, der Begriff der Achtsamkeit wird im Grunde pervertiert, der Titel ist ja auch schon ein Widerspruch in sich: „Achtsam morden“. Das klingt so ähnlich wie „Zärtliche Machos“ oder „Verzweifelte Hausfrauen“. Buch und Stück zeigen, dass selbst die Achtsamkeit oder die Forderung nach Achtsamkeit für etwas moralisch Verwerfliches missbraucht werden kann.

Und es gibt Mord und Totschlag, eine Kettensäge kommt zum Einsatz… Für ein Boulevardtheater ist dieses Stück schon etwas Besonderes, oder?

Es fällt schon ein bisschen raus. Aber wir zeigen hier an der Komödie pro Saison sieben, acht Stücke, da darf so eines schon mal sein. Im Vergleich zu anderen Versionen bedienen wir auch stärker den Boulevard - weil das unser Metier ist, weil wir es anders gar nicht können! Ich war gerade in Berlin, zum 90. Geburtstag von Dieter Hallervorden. Der hat mir gesagt, dass „Achtsam morden“ das erste Stück in seinem Schlosspark Theater war, bei dem alle Vorstellungen noch vor der Premiere ausverkauft waren. Und zwar noch bevor bekannt wurde, dass er selbst mitspielen würde. Mittlerweile wurde umbesetzt, er ist nicht mehr dabei, aber der Titel zieht weiterhin. Das Stück selbst ist der Star. Viele Leute kennen einfach das Buch, da braucht es keine prominente Besetzung. Ich selbst bin ja auch kein Schauspieler, dessen Name gleich Leute ins Theater zieht.

Wie läuft denn der Vorverkauf?

Wir sind beileibe nicht ausverkauft, aber Nachfrage ist da. Der Saisonbeginn ist sowieso immer schwierig, weil gleichzeitig das Oktoberfest beginnt. Aber der Vorverkauf läuft gut.

Beim Oktoberfest lautet das Motto wohl eher „achtsam saufen“.

Oh, der ist gut, das baue ich ein.

Sie arbeiten selbst als Regisseur. Wieviel inszeniert man als Schauspieler innerlich mit?

Ich hole gerne den Regisseur dazu... Ah, ist grad nicht da. Pascal Breuer hat zu mir gesagt, er hätte nie gedacht, dass ich mich so zurückhalten würde. Aber ich zwinge mich dazu. Selbst wenn er etwas sagt, was ich für vollkommenen Schwachsinn halte, mache ich es trotzdem, weil ich auch nicht einen Ruf wie etwa Hallervorden haben möchte. Wenn Pascal zu mir sagt, spiel’ das nackt im Handstand, spiele ich das nackt im Handstand. Wenn ich denn einen hinbekomme.

Rasender Verwandlungskünstler Miguel Abrantes Ostrowski mit Yael Hahn und René Heinersdorff in „Achtsam morden“ nach der Bestseller-Romanreihe von Karsten Dusse. © Jennifer Zumbusch

Während Sie das Stück spielen, müssen Sie sich vermutlich gleichzeitig um Ihre anderen Theater kümmern. Werden Sie überhaupt reisen können?

Ehrlich gesagt habe ich mir geschworen, das nie wieder zu machen: zur Saisoneröffnung selbst auf der Bühne zu stehen. Weil ich da an anderer Stelle fehle. Überall legen die Theater los und ich spiele hier abends - das ist nicht so günstig. Aber sonntagabends kann ich weg, dann fahre ich ins Rheinland, die Theater sind da nicht so weit auseinander. Und diese Zeit geht ja auch nicht so lange, wir spielen bis Mitte Oktober.

Aber sehe ich das richtig: Sie werden auf der Bühne achtsam morden, aber jenseits der Bühne weiterhin nicht achtsam leben?

Ja, leider! Aber das Stück inspiriert mich, das zu ändern. Vielleicht nicht durch morden…

Komödie im Bayerischen Hof, September und Oktober, Karten Tel. 089 29 28 10