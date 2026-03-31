Julia Riedlers preisgekrönte Performance als Schnitzlers „Fräulein Else“ kommt in die Kammerspiele

Über hundert Jahre ist es her, dass Arthur Schnitzlers Novelle „Fräulein Else“ erschienen ist, aber sie erscheint aktueller denn je. Julia Riedler hat den inneren Monolog gemeinsam mit Regisseurin Leonie Böhm in ein Solo verwandelt, das bereits im Februar 2025 Premiere im Wiener Volkstheater hatte. Für ihre Performance wurde Riedler vom Fachmagazin „Theater heute“ zur „Schauspielerin des Jahres 2025“ gekürt, erhielt zudem den Nestroy-Preis als „beste Schauspielerin“ und Leonie Böhm für die „Beste Regie“. Jetzt kommt „Fräulein Else“ in die Kammerspiele, Premiere ist morgen um 20 Uhr.

AZ: Frau Riedler, Sie haben „Fräulein Else“ bereits mehrfach in Wien gespielt, hatten zwei Gastspiele in Zürich und spielten das Stück zuletzt in Köln. Sind die Reaktionen auf Ihr Solo unterschiedlich?

JULIA RIEDLER: Ja, total. Dazu muss man wissen, dass das Stück sehr von der Interaktion mit dem Publikum lebt. Diese Kommunikationsart ist für viele von Leonies Inszenierungen zentral, das haben wir mit der Dramaturgie für „Fräulein Else“ nur noch konsequenter weitergedacht, indem ich einzelne Leute zu Figuren mache. Das heißt nicht, dass sie sich zwanghaft etwas überlegen und mitspielen müssen, aber sie werden durch meine Ansprache fiktionalisiert und in Elses Welt hineingezogen.

Aus dem inneren Monolog wird also ein äußeres Spiel mit dem Publikum.

Genau. Schnitzler war einer der ersten, der im Genre des inneren Monologs aus der Perspektive einer Frau geschrieben hat. Wir haben uns damals überlegt: Wie übersetzt man das ins Theater? Wir wollten Elses und meinen Bewusstseinsstrom zusammenbringen und durch Improvisation dieses Echte, sich permanent neu Knüpfende der Gedanken herstellen. Wir kamen darauf, dass ich möglichst in ihre Situation gebracht werde - zusammen mit dem Publikum, weil es um Else ja auch ein gesellschaftliches Umfeld gibt. Außerdem geht es in dem Stück um sexualisierten Machtmissbrauch, was zwar individuell über Else skizziert wird, aber uns alle angeht. Leonie und ich sind der Überzeugung, dass gerade das Theater das beste Medium ist, um sich gesellschaftliche Phänomene im Kollektiv anzuschauen. Wir sagen nicht: Wir auf der Bühne sind die guten Aktivistinnen, und ihr da unten müsst von uns was lernen, sondern wir wollen uns zusammen in diese Situation bringen.

Julia Riedler trägt das Stück ganz allein. © Marcel Urlaub

Else befindet sich im Urlaub in einem Trentiner Kurort. In einem Express-Brief erfährt sie von ihrer Mutter, dass der Vater Gelder veruntreut hat. Die Mutter bittet sie, den reichen Kunsthändler Dorsday, der im gleichen Kurhotel residiert, zu fragen, ob er ihr 30.000 Gulden gibt. Als Else ihn fragt, verlangt er, dass er im Austausch 15 Minuten lang ihren nackten Körper betrachten kann. Der Voyeurismus, der in diesem Plot steckt, wird durch Ihre Interaktion mit dem Publikum ausgehebelt?

Ja, das trifft es sehr gut. Indem die Leute anfangen, eine Nähe zu mir als Else aufzubauen, schauen sie anders auf das Ganze, sie sind mehr involviert. Das Theater ist ja eine großartige Empathie-Maschine, man kann sich da nicht so einfach in irgendeine Distanz retten, sondern wird Teil dessen, was von Else angesprochen wird. Gerade mit Blick auf diese Empathie-Maschine ist es - um auf die Frage vom Anfang zurückzukommen - interessant zu schauen, wie unterschiedlich in den Städten reagiert wird.

Das Publikum rief: "Zieh Dich nicht aus!"

Und?

In Köln haben sich die Leute erstmal zurückgehalten. Wobei ich zunächst dachte, Köln ist ein offenes Karnevalsvolk, die sind bestimmt die Ersten, die mitspielen. Aber ich glaube, sie wollten mir erstmal den Raum lassen. In Wien war das hingegen oft wie im Kasperltheater. Was ich absolut positiv meine: Manchmal haben sich die Leute regelrecht verbündet, um für Else Auswege zu finden. Dass Unbekannte gemeinsam nach Lösungen suchten, fand ich sehr berührend. Andere versuchten, Else aufzuhalten: „Mach das nicht! Zieh dich nicht aus!“ Wie das jetzt in München wird - schaun mer mal!

Laut Kritiken scheuen Sie den Moment der Nacktheit nicht - wieso ist das notwendig?

Zunächst mal gibt das Schnitzler so vor: Herr Dorsday fordert Else auf, zu ihm ins Zimmer zu kommen und sich nackt zu zeigen, was ein Geheimnis zwischen ihnen bleiben soll. Else entschließt sich aber, ins Klavierzimmer des Hotels zu gehen, wo sich Dorsday, aber auch andere Gäste aufhalten, und entblößt sich in aller Öffentlichkeit - was Leonie und ich für einen aufregenden Akt der Selbstbestimmung halten. Diesen Moment wollen wir großmachen. Bei Schnitzler reagieren die Gäste und die Familienmitglieder negativ, sie stempeln Else als verrückt und hysterisch ab. Wir wollen diese Bewertung nicht mitliefern, sondern ihren Mut würdigen, diesen Weg zu gehen. In Leonies Arbeiten geht es ja oft darum, die Ermächtigung in etwas zu suchen, was einen eigentlich in ein Schamgefühl oder eine Ohnmacht treibt. Bei Schnitzler ist das der große Scham-Moment - ich versuche aber zu dem Punkt zu kommen, dass ich keine Scham verspüre. Dafür brauche ich erneut das Publikum, das hoffentlich bis dahin so verbunden mit mir ist, dass wir uns gemeinsam in diesen Moment fallen lassen.

Julia Riedler ist „Fräulein Else“ © Marcel Urlaub

Wie waren da Ihre Erfahrungen mit dem Publikum?

Sehr unterschiedlich. Manche können damit gar nicht umgehen: Einmal hat ein Mann reingeschrien, ich solle mich wieder anziehen. Ich sagte: Aber ich schäme mich nicht! Dann rief er, er aber sich! Das Gefühl der Scham und der Schuld sind nun mal zwei Seiten der gleichen Medaille. Wenn wir zusammen in diesem Moment drinstecken, fühlen wir uns vielleicht schuldig und schämen uns zugleich. Es geht aber nicht nur darum, wie ich aus der Scham herauskomme, sondern wie wir alle das schaffen. Klar, erstmal hat Giséle Pelicot recht, dass die Scham überhaupt mal die Seite wechseln muss. Das muss jetzt passieren, das ist gerade ein gesellschaftlicher Prozess, den man leider nicht einfach überspringen kann. Aber langfristig gesehen sollten wir gemeinsam die Scham überwinden, um sich innere Prozesse wirklich anzuschauen und gestalten zu können. Aber das ist vielleicht noch Zukunftsmusik.

Schnitzlers Novelle ist absolut aktuell

In der Stückfassung ist mit Blick auf Dorsday von der „Unschuldsvermutung“ die Rede. Spätestens da denkt man an den Fall Christian Ulmen. Die Realität holt die Inszenierung offenbar ständig ein.

Total. Die realen Fälle, die es ja nicht nur heute gibt, laden Schnitzlers Sätze immer wieder neu auf. Dabei hat er die Novelle vor über hundert Jahren geschrieben! Ich habe aber auch schon gelesen, dass Leute, die erstmal mit solchen klischierten Abwehrhaltungen wie der „Unschuldsvermutung“ reagierten, sich mittlerweile mehr Gedanken gemacht haben und das nun anders ausdrücken würden. Ich bin um diese Prozesse sehr dankbar. Dass Giséle Pelicot und Collien Fernandes so mutig sind, dass sie sich so Fräulein-Else-haft in die Öffentlichkeit wagen, hilft allen weiter. Die Rechtsprechung hat einen passiven Charakter und braucht gesellschaftliche Entwicklungen, damit sie sich bewegt.

Am Ende schlüpfen Sie auch in die Haut von Dorsday, der sich geläutert zeigt und davon spricht, dass auch Männer unter dem Patriarchat leiden. Beim Lesen wirkt das fast ironisch, als ob er sich, ähnlich wie Christian Ulmen, als Feminist und Frauenversteher inszeniert.

Da komme ich erneut auf die Vorlage von Schnitzler zurück. Sein Text hat ein offenes Ende: Else nimmt eine Überdosis Veronal, sie trippt weg, aber ob sie das überlebt, darüber wissen wir genauso wenig wie über die Gedanken, die sich Dorsday danach macht. Es bleibt ein Interpretationsspielraum, den wir genutzt haben. Wir wissen natürlich, dass die Worte, die wir ihm in den Mund gelegt haben, sehr abrupt kommen und deshalb eine Komik haben. Sie sind aber nicht ironisch, sondern utopisch gemeint. Wir wünschen uns, dass er das sagt. Er hinterfragt sein eigenes Verhalten, geht offen damit um. Ich glaube an diese reflexiven Prozesse, ich will an sie glauben. Dabei habe ich selbst schon erlebt, dass Leute in Fällen sexualisierten Missbrauchs sich auf ihre Machtposition zurückgezogen und durch Intransparenz weiteren Schaden angerichtet haben. Ich habe aber auch erlebt, dass Leute sich bemüht haben, darüber ins Gespräch zu kommen. Damit ist nicht alles plötzlich gut, aber das ist für mich das Einzige, was wirklich Veränderung verspricht.

Ist ein Monolog nicht besonders angstbehaftet, weil man allein auf der Bühne steht?

Schon. Mir kam das schon verrückt vor, so völlig einsam auf der Bühne zu sein und das alles ganz alleine zu stemmen. Dann meinte Leonie Böhm zu mir: Und genauso geht es Fräulein Else. Danach waren wir uns schnell einig, dass niemand dazu kommen kann, auch niemand, der live Musik macht. In diese Einsamkeit geworfen zu sein, ist eine Übersetzung dafür, wie es diese Figur ergeht. Das ist auch anstrengend, aber in dem Moment, wo das Publikum sich involviert, bin ich auch nicht mehr alleine.

Keine Rückkehr ins Ensemble der Kammerspiele

Und Sie haben einen Kronleuchter als Anhaltspunkt. Wann kam der ins Spiel?

Was den Kronleuchter angeht, muss man wissen, dass dieses Stück relativ ungewöhnlich produziert worden ist. „Fräulein Else“ ist einer meiner Lieblingstexte, den habe ich schon auf der Schauspielschule in Hamburg gemacht; das ist ein Text, der mich, seit ich 18 war, regelmäßig begleitet hat. Leonie, die auch in Hamburg studiert hat, hat zu mir gesagt, hey, eines Tages machen wir das zusammen. Irgendwann, nach über zehn Jahren, hat sich ein Zeitfenster ergeben, ich meinte zu ihr, ob wir das am Wiener Volkstheater machen wollen, wo wir mit dem Intendanten Kay Voges in Arbeitsbeziehungen gestanden sind. Ich habe ihn dann einfach mal gefragt und er meinte sehr schnell, ja, klingt gut. Dann habe ich Barbara Mundel gefragt, ob die Kammerspiele bei dem Projekt mit an Bord sein wollen und die meinte auch, ja, klingt interessant. Wir bekamen also von beiden sehr viel Vorschussvertrauen und sagten im Gegenzug, okay, lass uns das als Vorbühnenstück machen, ihr könnt das disponieren, wann ihr wollt, egal, was gerade im Hintergrund aufgebaut ist. Unsere Ausstatterin Belle Santos hat als Bühne einen Kronleuchter vorgeschlagen, den hatten die Wiener im Lager, der musste nur bearbeitet werden. Was Kostüme angeht, habe ich mehr oder weniger nur einen Mantel an, das kostet auch nicht viel. Wir haben das so billig wie möglich produziert, einerseits aus Dankbarkeit gegenüber den Theatern, aber auch weil wir eh der Überzeugung sind, dass es für dieses Stück nicht mehr braucht.

Der Kronleuchter steht für eine bestimmte Klasse, leuchtet schön, wirkt normalerweise unerreichbar.

Genau. Das ist schon alles gut durchdacht von Belle Santos. Der Kronleuchter funktioniert auch deshalb so gut, weil sowohl das Wiener Volkstheater als auch die Münchner Kammerspiele so wunderschöne Theater sind. In Köln ist das ein bisschen anders, da mussten wir einiges verändern, wir haben da mehrere Kronleuchter. Aber in Wien und München ist der Kronleuchter die Verlängerung des prunkvollen Raums, in dem wir uns bereits befinden und der auch so ein bisschen in uns ist, wenn wir in einer bürgerlichen Öffentlichkeit wie den Kammerspielen zusammenkommen. Dieses Jugendstil-Theater hat schon einen gewissen Glam und diesen Glam erweitern wir auf der Vorbühne.

Sie waren von 2015 bis 2020 im Ensemble der Kammerspiele, kennen das Theater sehr gut. Leonie Böhm adaptiert dort im Sommer den Roman „Mein kleines Prachttier“. Sind Sie auch dabei?

Leider nein. Das war mal die Idee, aber das geht sich leider aus zeitlichen Gründen nicht aus.

Schade. Ich dachte, wir könnten Ihre Rückkehr ins Ensemble der Kammerspiele feiern.

Das ist sehr sweet. Aber die feiern wir jetzt mit „Fräulein Else“.

Sie kehren also nur zeitweise nach München zurück?

Ich bin nie weggewesen. Als ich vor elf Jahren im Ensemble der Kammerspiele landete, bin ich nach München gezogen und habe seither meinen Hauptwohnsitz hier. In Wien habe ich noch einen weiteren festen Standort, weil meine Familie dort wohnt, aber ich halte mich schon meistens hier auf. Ich finde, dass München eine sehr lebenswerte, schöne Stadt ist. Insofern lebe ich weiterhin gerne hier.

Kammerspiele, 1. April 2026 offene Probe um 11 Uhr, (Eintritt 5 Euro), Münchner Premiere 2. April 2026, , 20 Uhr, wenige Tickets, Tel. 233 966 00