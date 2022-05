Judith Richter über ihre Mutter Beatrice: "Wir sind ein großartiges Team"

Wie ihre berühmte Mutter Beatrice ist Judith Richter aufs Komische abonniert. Im Bayerischen Hof spielt sie eine modeaffine Braut. Am heutigen Mittwoch ist Premiere.

München - Eine stürmische Hochhzeitsnacht, die die frische Ehe von Juli und Philipp arg zerzaust. Das von einem Topdesigner entworfene Brautkleid landet bei Ebay zum Preis von einem Euro in den Verkauf. Elke greift rechtzeitig zu, und das Kleid soll die Sensation der Eheschließung der Kellnerin und dem Schreiner Roland werden.

Die kleine Panne im Internet ist der Startschuss für ein witziges und spannendes Rennen, das der österreichische Autor Stefan Vögel um "Das Brautkleid" veranstaltet hat. Unter der Regie des neuen Komödien-Chefs René Heinersdorff spielt Judith Richter die Grafikerin Juli mit Neigung zu kostbarer Robe. Premiere ist am heutigen Mittwoch in der Komödie im Bayerischen Hof.

Judith Richter: "Das Schöne an diesem Beruf ist, dass man vieles ausleben kann"

AZ: Frau Richter, gerne hätte ich Ihnen die Frage gestellt, ob Sie Ihr Brautkleid noch besitzen.

JUDITH RICHTER: Ich bin noch nicht verheiratet, und mich hat auch noch nie jemand gefragt. Ich hatte zwei Mal ein Brautkleid im Fernsehen, wie in einer sehr schönen Episode von "Die Bergretter", als es noch "Bergwacht" hieß. Damals kraxelte ich als eine Braut, die sich nicht traute, in einem wunderschönen Kleid durch die Berge. Ich habe auch schon viele Mütter gespielt. Aber das Schöne an diesem Beruf ist, dass man vieles ausleben kann.

Nehmen wir an, es käme einmal zu einer Hochzeit: Wäre ein Brautkleid für 8.000 Euro Ihre Preisklasse?

Das kann ich nicht beurteilen. Wenn ich eine Wunschvorstellung hätte, würde es ganz schlicht aussehen, aber im Moment mache ich mir keine Gedanken darüber, wie viel es kosten darf.

Judith Richter über ihre Mutter Beatrice: "Sie coacht mich seit vielen Jahren"

Können Sie Juli verstehen?

Für sie ist das sehr wichtig. Sie und Philipp verdienen ja ganz gut, und sie hat sich in eines der begehrtesten Kleider auf dem Markt verliebt. Das wollte sie haben, und dafür hat sie Vieles möglich gemacht. Das kann ich nachvollziehen. Wenn das mein Mädchentraum ist, kann es auch 12.000 Euro kosten, und ich würde sehen, woher ich das Geld bekomme. So etwas macht man nur ein Mal im Leben, und das ist es, worum es geht. Und es ist schon schön, in einem solchen Kleid über die Bühne zu gehen.

Ist es nicht manchmal lästig, immer im Zusammenhang mit Ihrer Mutter Beatrice Richter erwähnt zu werden?

Ganz und gar nicht. Wir sind heute Kolleginnen. Ich bin in diesem Beruf so etabliert, dass ich ganz eigenständig wahrgenommen werde. Wenn wir zusammen arbeiten, machen wir auch gemeinsam die Promo und gehen zusammen in die Talkshows. Auf der Bühne sind wir ein großartiges Team, das gemeinsam Spaß hat. Sie coacht mich seit vielen Jahren, und ich habe von meiner Mutter so unfassbar viel gelernt, dass ich sehr dankbar bin.

Judith Richter und Beatrice Richter im November 2021 bei einer Fotoprobe des Theaterstücks "Zuhause bin ich Darling" in der Komödie Winterhuder Fährhaus. © imago images/Future Image

"Als Rampensäue auf der Bühne und vor der Kamera nehmen wir uns nix"

Und heute ist es so, dass ich auch mit ihr arbeite. Natürlich leben wir, wenn wir sieben Wochen lang an einem Haus arbeiten, nicht in der gleichen Wohnung. Das würde nicht gehen. Sie ist ein gewaltiges Naturereignis, das in einen Raum kommt und mit ihrer Präsenz alles einsaugt. Sie ist auch im Leben eine extrem extrovertierte Entertainerin. Ich würde mich heute nicht mehr als introvertiert bezeichnen, aber ich setze mich lieber hin und höre zu. Wir haben unterschiedliche Temperaturen. Als Rampensäue auf der Bühne und vor der Kamera nehmen wir uns aber nix.

"Sie ist nicht nur die Comedy-Queen, sondern eine Ikone"

Sie haben drei Mal den Comedy-Preis für die Reihe "Sketch History" bekommen und Ihre Mutter ist mit Rudi Carrell oder Diether Krebs eine der großen Comedy-Queens der Achtziger Jahre. Gibt es keine Konkurrenz, wer von beiden lustiger ist?

Sie ist nicht nur die Comedy-Queen, sondern eine Ikone. Ich glaube, ich bin nicht so schlecht, aber da gibt es für mich noch einen Weg nach oben. Zum Beispiel bei "Sketch History" habe ich jede Sequenz mit ihr durchgearbeitet. Ich weiß einfach, dass da Verlass ist auf sie. Denn wenn es eine kann, dann ist sie es. Aber wenn es dafür einen Preis, irgendeine Anerkennung gibt, ist sie so stolz auf mich. Es gibt da absolut keine Konkurrenz.

"Für mich war der Sommer 2021 der Wahnsinn"

Mitte Juni kommt ein neuer Film mit Ihnen, der die Kinofassung der "Sketch-History"-Show ist: "Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt". Der Cast beeindruckt mit Namen wie Uwe Ochsenknecht, Bastian Pastewka, Christoph Maria Herbst oder Carolin Kebekus. Was kommt da auf uns zu?

Man kann so viel verraten, dass am Anfang ein Raumschiff im All fliegt. Für das Kino hat man zum bestehenden Cast noch ein paar Cameo-Auftritte dazu geholt. Es ist eine wirklich tolle Truppe. Allein der Trailer ist wegen der Namen schon unglaublich. Die haben alle einen speziellen Auftritt als historische Figur. Es war eine großartige Erfahrung. Wir haben in Sofia, auf Madeira und in Köln gedreht. Parallel dazu habe ich in Berlin "Bini und Tina" gedreht, den neuen Film von Detlev Buck. Das war eine Reiserei vom Feinsten. Man kann sich auch ganz toll dabei finden: Ich drehe gerade zwei Filme gleichzeitig und reise hin und her. Für eine Schauspielerin ist das unfassbar erfüllend und für mich war der Sommer 2021 der Wahnsinn.

Komödie im Bayerischen Hof, bis 19. Juni, 19.30 Uhr, sonntags 18 Uhr, Karten unter Telefon 29161633