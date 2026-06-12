Jochen Busse muss unters Messer: Kultstück in Münchner Theater abgesagt

Das Kultstück "Weiße Turnschuhe" kann in der Komödie im Bayerischen Hof nicht aufgeführt werden. Schauspieler Jochen Busse muss sich einer Operation unterziehen.

So ein Pech! René Heinersdorff, Intendant der Komödie im Bayerischen Hof, hatte sich schon so auf die Wiederaufnahme des Kult-Stücks "Weiße Turnschuhe" ab dem 16. Juli mit seinem Bühnenstar Jochen Busse (85) gefreut. Jetzt vermeldet Heinersdorff: "Jochen Busse muss sich leider einer Hüftoperation unterziehen, da er seit geraumer Zeit heftige Schmerzen hat und diese daher keinen Aufschub duldet. Sobald wir Genaueres wissen informieren wir Zuschauer und Presse."

Hüft-OP: Jochen Busse fällt für Auftritte in München aus

Er habe die Hoffnung gehabt, so Heinersdorff, dass Busse nur in der Spielzeit in Düsseldorf ausfallen würde. "Aber jetzt betrifft es auch München." Wie es weitergeht, wir werden berichten. Wir wünschen Jochen Busse gute Genesung!