In unbekannten Gewässern: Susanna Mälkki über „Pénélope“

Die finnische Dirigentin über Gabriel Faurés hoch geschätzte, aber selten gespielte Oper, ihren Lehrer Jorma Panula und nationale Eigenschaften der Finnen

Der eine oder andere mag das tröstende „Requiem“ von Gabriel Fauré (1845 - 1924) kennen, wieder andere seine Kammermusik und Lieder. Die 1913 in Monte Carlo uraufgeführte Oper „Pénélope“ nach der Odyssee des Homer wird oft gelobt, blieb aber bisher ein Randwerk des Repertoires und war bisher in unserer Stadt nicht zu sehen. Susanna Mälkki dirigiert die Münchner Erstaufführung bei den Opernfestspielen im Prinzregententheater.

AZ: Frau Mälkki, was erwartet einen bei dieser Oper?

SUSANNA MÄLKKI: Die Entdeckung von etwas Außergewöhnlichem. Ich halte „Pénélope“ für ein bemerkenswertes Werk, allerdings kannte ich die Partitur auch nicht, ehe die Anfrage der Staatsoper kam. Dann habe ich mich mit der Partitur beschäftigt und eine außerordentliche Oper kennengelernt.

Was macht dieses Werk so besonders?

Fauré liebte Stimmen, und daher gibt es sehr schöne Gesangspartien. Die Geschichte wird musikalisch erzählt, dazu kommt eine bemerkenswerte Orchestrierung, die von Debussy und Wagner beeinflusst ist. Sie ist einerseits sehr fein und intim, aber an anderen Stellen auch sehr kraftvoll. Daraus ist etwas ganz Eigenes entstanden, kein französischer Versuch, Wagner zu imitieren.

Was ist das Französische an Fauré?

Die Beweglichkeit der Musik, ihre Koloristik und ihre harmonische Raffinesse, die ungewöhnliche Wege geht. Die Instrumentierung ist sehr farbig und zugleich transparent. Es gibt nichts Schweres. Und das würde ich französisch nennen.

Szene aus „Pénélope“. © Bernd Uhlig

Inwieweit wurde Fauré von Wagner beeinflusst?

Er verarbeitet Leitmotive, die nicht nur an bestimmten Personen oder Worten haften. Aber das geschieht teilweise nur in Andeutungen, etwa kontrapunktisch in der Bassline oder durch die Wiederholung bestimmter Intervalle. Manche Beziehungen erschließen sich aber erst, wenn man die Oper mehrfach hört.

Warum wird „Pénélope“ trotz dieser Qualitäten eher selten gespielt?

Die Einstudierung verlangt viel Sorgfalt. Wenn man sich nicht auf die Originalität der Musik einlässt, klingt sie seltsam. „Pénélope“ ist schwer zu besetzen, weil von den Sängerinnen und Sängern einerseits Kraft, andererseits auch kammermusikalisch-liedhafte Lyrik verlangt wird. Die Musik setzt auch viel mehr sängerische Initiative, anders als bei Puccini, wo das Orchester immer eine Plattform liefert. Und der Ansatz ist auch ein wenig konservativ: „Pénélope“ entstand gleichzeitig mit bahnbrechenden Werken wie Igor Strawinskys „Sacre du Printemps“. Dann begann der Erste Weltkrieg, was die Verbreitung dieser Oper behinderte.

Claudio Monteverdis „Il ritorno d’Ulisse in patria“ erzählt die gleiche Geschichte. Was sind die zentralen Unterschiede?

Die unterschiedlichen Titel sagen es: bei Monteverdi steht Odysseus im Zentrum, bei Fauré seine wartende Gattin und ihre Sehnsucht. Ihr gehört die Liebe des Komponisten. Odysseus wird erst im dritten Akt zentral. Außerdem gibt es keine komischen Szenen, nur einen subtilen Humor.

Sie haben bereits die Münchner Philharmoniker und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks dirigiert. Was ist die Stärke des Bayerischen Staatsorchesters?

Alle sind gut und sehr individuell. Ich habe allerdings mit den beiden Konzertorchestern in einem anderen Repertoire gearbeitet und beim BR vorwiegend Neue Musik dirigiert. Oper ist etwas anderes: Sie erfordert von Musikerinnen und Musikern eine andere Art stilistischer Vielseitigkeit, Flexibilität und Reaktionsschnelle.

Szene aus „Pénélope“. © Bernd Uhlig

Sie haben in der Vergangenheit nicht viel Oper dirigiert.

Das täuscht, es ist nur eine Weile in den Hintergrund getreten. Und in der Zeit, als ich das Ensemble Intercontemporain geleitet habe und mein Schwerpunkt bei Neuer Musik lag, wurde mir Oper auch nicht oft angeboten. Aber es interessiert mich sehr, mit Musik Geschichten zu erzählen. Theater ist für mich eine magische Welt, außerdem liebe ich Stimmen und die Arbeit im Team.

Sie haben als Solo-Cellistin der Göteborger Symphoniker begonnen. Wie kamen Sie zum Dirigieren?

Ich habe musikalisch immer mehrstimmig und strukturell gedacht. Celli spielen hingegen meist die Basslinie. Mich hat im Orchester immer am meisten interessiert, wie im Verlauf der Proben mit musikalischem Material etwas Ganzes zusammengesetzt wird. Außerdem habe ich nie eine Solo-Karriere angestrebt, weil ich Orchestermusik und die Vielfalt ihrer Deutungsmöglichkeiten stets aufregender fand. Daher habe ich es mit dem Dirigieren versucht.

Brandon Jovanovich und Victoria Karkacheva in „Pénélope“. © Bernd Uhlig

Einer Ihrer Lehrer war der berühmte Jorma Panula, der sich sich ziemlich kritisch zu Dirigentinnen geäußert hat.

Ich weiß, aber er hat mich in seine Klasse geholt und akzeptiert. Sonst wäre ich nicht hier.

Was haben Sie bei ihm gelernt?

Er hat eine sehr solide, klare Technik gelehrt. Panula hat uns keine bestimmte Interpretation aufgezwungen. Er hat uns immer gefragt, was wir zeigen wollen. Wenn man keine Antwort wusste, war das schlecht. Wenn man etwas ausdrücken wollte, hat er uns Vorschläge gemacht, wie man das an ein Orchester vermittelt. Panula hat seinen Schülern einen Werkzeugkasten an Techniken hinterlassen. Wer kein eigenes Stilbewusstsein und keine klare musikalische Vorstellung hat, dem ist damit nicht geholfen. Außerdem gab es in seiner Klasse viel Freiraum, alles Mögliche zu probieren, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Daher kommen aus seiner Schule so viele wichtige Dirigenten.

Die Dirigentin Susanna Mälkki. © Simon Folwer

Daher kann man sich vor dirigierenden Finninnen und Finnen kaum retten.

Eigentlich, so heißt es, sind wir ein Volk der Einzelgänger, das in allem gut ist, was man allein macht und ein wenig verrückt ist: zum Beispiel Skispringen, Tiefseetauchen oder Ralleys fahren. Was das Einzelgängerische angeht, fällt das Dirigieren da allerdings ein wenig heraus, aber es ist ein Tauchen in unbekannten Gewässern.

