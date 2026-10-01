Komm mit mir ins Amigoland: Franz Josef Strauß als Musical in München

Das Deutsche Theater zeigt im kommenden Jahr das Stück "Der letzte König von Bayern“ über den früheren bayerischen Ministerpräsidenten.

Mit Musicals kennen sie sich aus. Nun haben sich Karl-Heinz Hummel ("Der Kaiser im Rottal"), Christian Auer (die Oper "Der Brandner Kaspar") und Benjamin Sahler ("Zauberflöte - Das Musical") das Leben von Franz Josef Strauß vorgenommen, um in "Der letzte König von Bayern" aus dem Politiker eine schillernde Musicalfigur zu machen.

Geschichten lieferte Strauß ja bekanntlich genug. Die Story setzt ein am 5. Oktober 1980: Der bayerische Ministerpräsident sitzt am Abend allein in einem Bonner Hotelzimmer und wartet auf das Wahlergebnis der Bundestagswahl. Er ist nach einem aufreibenden Wahlkampf als Kanzlerkandidat der Union mit den Nerven am Ende. Bilder und Szenen aus seinem früheren Leben erscheinen: sein Aufstieg, seine Siege und seine Niederlagen.

Franz Josef Strauß als bayerischer Ministerpräsident 1985. © Heinz Wieseler/dpa

Politischer Aschermittwoch und der Flug nach Moskau

Franz Josef Strauß hat alle Krisen überstanden und immer an seinen Lebenstraum, Bundeskanzler zu werden, geglaubt. Als das vernichtende Ergebnis im Fernsehen zu sehen ist, spendet ihm seine Frau Marianne Trost: „Wenn Du nicht Kanzler der Bundesrepublik werden kannst, dann werde König von Bayern. Es kann Dir doch egal sein, wer unter dir Bundeskanzler ist.“

Ein sechsköpfiges Ensemble zeichnet in drastischen und humorvollen Szenen, Zitaten und fetzigen Songs das exzentrische Leben des "letzten Königs von Bayern" nach, mit Ausflügen in die Passauer Nibelungenhalle, ins Flugzeug nach Moskau oder auf die Jagd mit dem Fürsten von Thurn und Taxis.

Versprochen werden Hits wie der "Atom-Song", "Amigoland" und der Metzgersong "Darfs a bisserl mehr sein?". Das Stück wird vom 17. bis 21. März 2027 im Silbersaal im Deutschen Theater zu sehen sein, der Vorverkauf hat bereits begonnen.