Gesichtswahrender Abgang: Ein bisschen mehr Vladimir Jurowski

Bayerns Kunstminister Markus Blume und Vladimir Jurowski nehmen die Option wahr, den Vertrag des Dirigenten um eine Spielzeit zu verlängern

Ich freue mich, dass diese klangvolle Zusammenarbeit bis 2029 fortgesetzt wird. Das ist die schönste Zugabe dieser Spielzeit“, zitiert eine Pressemitteilung Markus Blume. Bayerns Kunstminister hat den Vertrag von Vladimir Jurowski an der Bayerischen Staatsoper um eine weitere Saison bis zum Ende der Spielzeit 2028/2029 verlängert.

Jurowski ist seit 2021 Generalmusikdirektor. Im letzten Jahr wurde sein Vertrag auf eigenen Wunsch zunächst bis 2028 verlängert - mit der Möglichkeit einer weiteren Verlängerung, die nun erfolgt ist.

Bei der Entscheidung dürfte die Neuproduktion von Richard Wagners Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ der Bayerischen Staatsoper eine Rolle spielen. Tobias Kratzers Inszenierung wird 2027 mit der Premiere der „Götterdämmerung“ abgeschlossen wird. Mit einer Verlängerung bis 2029 hat Jurowski die Chance, dieses Prestigewerk aller Intendanten und Generalmusikdirektoren nach der letzten Premiere der Einzelwerke in den beiden folgenden Spielzeiten noch komplett zu dirigieren. Das ermöglicht einen gesichtswahrenden Abgang.

Im Orchester unbeliebt

Jurowski ist der Nachfolger des beim Publikum und im Orchester sehr beliebten Kirill Petrenko. Das machte seinen Job von Anfang an schwierig. Seine Interpretationen werden in dieser Zeitung durchwegs geschätzt, was in anderen Medien nicht unbedingt die Regel ist.

Ballettdirektor Laurent Hilaire (von links), Intendant Serge Dorny und Generalmusikdirektor Vladimir Jurowski in der Rheingold-Bar der Bayerischen Staatsoper. © picture alliance/dpa/Bayerische Staatsoper

Der 53-Jährige gilt wie sein Vorgänger Tüftler und Perfektionist. Aber es scheint ihm bisweilen schwer zu fallen, seine Ansichten gegenüber dem Bayerischen Staatsorchester durchzusetzen. Bei einer zahlenmäßig schwer zu schätzenden, aber lautstarken Gruppe von Musikerinnen und Musikern ist Jurowski herzlich unbeliebt. Ohnehin geben Orchester in der Regel Dirigenten mit spontanem Bauchgefühl und einem lockeren Musizieren den reflektierenden und analytisch denkende Kollegen den Vorzug.

Bisweilen scheint es allerdings, als würde den Generalmusikdirektor sein Zweit-Job beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin mehr interessieren. Er ist oft nicht da. Am „Ja Mai!“-Festival, einem Aushängeschild des Intendanten Serge Dorny, hat er sich trotz seines starken Interesses an Gegenwartsmusik bisher nicht beteiligt. Befremdlich ist es auch, dass Jurowski selbst einstudierte Werke relativ schnell an Gastdirigenten abgibt.

Es ist schwer, es jedem recht zu machen

Wenn er aber dirigiert, gelingen dem Generalmusikdirektor herausragende Aufführungen wie Weinbergs „Die Passagierin“, Prokofjews „Krieg und Frieden“ oder sein vielversprechender „Ring“-Auftakt mit dem „Rheingold“. Auch seine Konzerte sind fast immer gut. Dass sein „Don Giovanni“ bei den Opernfestspielen eher kontrovers aufgenommen wurde, liegt ein wenig in der Natur der Sache: Bei Mozart ist es sehr schwer, es jedem recht zu machen.

Vladimir Jurowski in einem Akademiekonzert. © Geoffroy Schied

Jurowski polarisiert teilweise auch wegen seiner unmissverständlichen und konsequenten Kritik am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine polarisieren. Auch deshalb scheint es richtig, seinen Vertrag zu verlängern. Ob die anhaltende Kritik aus dem Orchester verstimmen wird, mag man bezweifeln. Aber Erfolge bei der bevorstehenden Asien-Tournee der Staatsoper könnten dazu führen, die Wogen etwas zu glätten.