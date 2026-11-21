Die Regisseurin Christiane Lutz, der Dirigent Michael Brandstätter und das spielfreudige Ensemble machen die zu Unrecht vergessene, musikalisch schmissige Operette zu einem großen Spaß

Die Musik ist ein unendliches, nie enden wollendes Wiener Neujahrskonzert, nur eben mit Gesang. Die Handlung beginnt da, wo die „Fledermaus“ aufhört: mit einem besoffenen Gerichtsdiener und in einem ziemlich fidelen Gefängnis. Auf die sich dort entfaltende Geschichte passt das Zitat aus dem „Rosenkavalier“: „Es ist eine Wienerische Farce, und weiter nichts“ - nur mit dem Unterschied, dass „Die Landstreicher“ ausnahmsweise in München und an einer Art Tegernsee spielt.

Wer Zeitkritik, Tiefsinn, Psychologie oder gar Philosophisches - und sei es nur auf der Höhe von „Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist“ - erwartet, sollte den Besuch dieser Operette von Carl Michael Ziehrer im Gärtnerplatztheater unbedingt vermeiden: Sie erzählt von zwei Landstreichern, die nach einem Kleidertausch für ein inkognito reisendes Fürstenpaar gehalten werden.

Wer hingegen ohne Reue den Zauber traditionellen musikalischen Unterhaltungstheaters genießen möchte, wird redlichst bedient. Und ja, sicher geht es ein wenig um Menschenkenntnis und die These, dass Kleider Leute machen: aber als reiner Spaß mit vielen Überraschungen und komischen Wendungen.

Eine Wiener Offenbachiade

Die Regisseurin Christina Lutz hat dem Text ein Update verpasst und die Geschichte in ein leicht abstraktes Bühnenbild (Christian Tabakoff) versetzt und die Figuren in Primärfarben eingekleidet (Dorothee Joisten). Ihre Inszenierung hatte in der Premiere ein manchmal etwas zu hastiges Tempo. Aber so ist das, wenn ein spielfreudiges Ensemble von der Leine gelassen wird und sich austoben darf. Trotzdem würde es nicht schaden, wenn sich im Lauf der ersten Aufführungen auch ein paar Ruhepunkte herausbilden würden.

Die Operette entstand 1899 und damit vor der „Lustigen Witwe“. Sie ist frei von dem danach bis zur Ermüdung durchgezogenen Schema mit einem halb tragischen und einem komischen, tanzenden Liebespaar. In den „Landstreichern“ gibt es letztendlich keine Hauptfiguren. Und die mitreißendste Nummer, das Duett „Das ist der Zauber der Montur“ dürfen zwei Chargen singen, die eher zufällig in der Geschichte auftauchen.

Daniel Gutmann und Ludwig Mittelhammer haben viel Spaß an diesen beiden schneidigen Offizieren. Ein Haar in der Suppe lässt sich natürlich doch finden: In der Uraufführung wurden die beiden Herren von zwei Sängerinnen in Hosen verkörpert, was durchaus als Aufforderung verstanden werden darf, diese Komödie in Richtung Groteske zu überdrehen.

Wie bester Johann Strauß

Diesen allerletzten Sprung in die Offenbachiade scheut die Regisseurin allerdings. Sie erzählt die Geschichte des Hochstaplerpaars Fliederbusch (Daniel Prohaska, Laura Schneiderhan) mit einer Spur Mitleid für zwei am Leben Gescheiterte. Der Widerstand eines reichen Gastwirts (Holger Ohlmann) gegen die Ehe seiner Tochter (Annemarie Pfahler) mit einem Assessor (Riccardo Romeo) wird im Vorspiel zum zweiten Teil pantomimisch schnell überwunden, ehe die Geschichte in ein Künstlerfest übergeht.

„Die Landstreicher“ sind ein Ensemblestück. Die Gesangspartien sind eher für singende Schauspieler gedacht, viel zum Brillieren gibt es nicht. Den zweiten Hit, das Walzerlied „Sei gepriesen, du lauschige Nacht“ singt Riccardo Romeo ansprechend, alle übrigen Darsteller finden zu einem harmonischen Ensemble zusammen.

Die Musik klingt wie bester Johann Strauss ohne dessen melancholische Anwandlungen. Dass Ziehrer lange Jahre Militärkapellmeister war, ist deutlich zu hören: Das flotte Marschtempo dominiert, Ruhepunkte sind selten, was aber zur turbulenten Handlung passt.

Bei Michael Brandstätter und dem Orchester des Gärtnerplatztheaters ist diese Musik in den allerbesten Händen, auch wenn die Sängerinnen und Sänger anfangs vom mitreißend aufspielenden Orchester etwas an den Rand gedrängt wurden.

Die Dialoge werden sanft verstärkt, was wohl unvermeidlich ist, wenn ein Konversationston im Gärtnerplatztheater gut verständlich bleiben soll. Aber es wäre wünschenswert, wenn derlei wie im Sprechtheater üblich, stärker als künstlerisches Sounddesign und nicht als reine Anhebung der Lautstärke verstanden werden würde.

Aber das ist wohl eher ein Spezialistenproblem. Sonst bieten „Die Landstreicher“ einen Genuss ohne Reue: beste, klassische, handgemachte Operette. Und es ist doch schön, dass es das noch gibt.

Wieder am 22., und am 29. November sowie am 5. und 12. Dezember und im Januar. Karten: gaertnerplatztheather.de