Die Geschichte nach Bram Stoker wird zum fesselnden Live-Erlebnis: Der Vampirmythos kommt nach München als Broadway-Musical mit Musical-Star Jan Amman als Fürst der Finsternis in DRACULA.

05. November 2025 - 07:59 Uhr

Ewige Liebe, dunkle Begierde und die Macht der Verführung: All das prägte bereits den legendären Vampirroman von Bram Stoker. Für den jungen Anwalt Jonathan Harker wird eine Geschäftsreise zum Albtraum.

Schicksalhafte Begegnung

lädt ihn nach Transsilvanien ein, um ein Anwesen in London zu erwerben. Doch als der Vampir das Porträt von Jonathans Verlobter Mina entdeckt, verfällt er in eine gefährliche Faszination und das Schicksal nimmt eine unheilvolle Wendung.

Verführt, gebissen, verloren

Dracula verlässt sein Schloss in Transsilvanien, um Mina in London zu finden – und hinterlässt eine Spur aus Blut, Sehnsucht und Verzweiflung. Selbst der legendäre Vampirjäger Van Helsing scheint machtlos gegen diese dunkle Leidenschaft. Im Schatten der Nacht entscheidet sich Minas Schicksal: Wählt sie das Licht – oder das ewige Leben an Draculas Seite? Wird das Publikum Draculas Ruf folgen und sich in die Dunkelheit verlieben?

Der Meister der Dunkelheit ruft

Das Publikum darf sich in auf niemand Geringeren als Musicalstar Jan Ammann freuen. Er zählt zu den erfolgreichsten Musicaldarstellern Deutschlands und brillierte unter anderem als König Ludwig II. in "Ludwig2", als Graf Krolock in "Tanz der Vampire", Maxim de Winter in "Rebecca" und Kerchak in "Tarzan". Als Fürst der Finsternis wird Ammann die Titelrolle verkörpern und das Deutsche Theater heimsuchen – Herzklopfen und Gänsehaut pur garantiert!

Romantisch und düster zugleich

Berührende Balladen sowie kraftvolle Rocksongs aus der Feder von Star-Komponist Frank Wildhorn werden von einer acht-köpfigen Live-Band gespielt. Spektakuläre Bilder in viktorianischem Bühnenbild, stimmungsvolles Licht-Design und schaurig-schöne Kostüme untermalen unter der Regie von Alex Balga die ewige Jagd nach Blut und Liebe und machen dieses aufregende unvergesslich.

Tauchen Sie ab in die romantisch-düstere Welt Transsilvaniens und Londons – live so faszinierend wie nie zuvor.