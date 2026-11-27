Christian Stückl gelingt im Volkstheater mit seiner Inszenierung "Catarina oder Von der Schönheit, Faschisten zu töten“ etwas, das selten ist: das Publikum wirklich zu verstören

Im Zuschauersaal des Volkstheaters wird die Unruhe immer lauter, drängender. Erst verlässt eine Frau den Raum, dann gibt es Zwischenrufe. "Es reicht!“, ruft jemand. "Nie wieder!“, ein anderer. Und: "Darf der das?“ Es wird gepfiffen und gebuht. Irgendjemand wirft etwas auf die Bühne.

Dort steht der Schauspieler Alexandros Koutsoulis. Er trägt einen Anzug, Hemd, Krawatte und steht im Scheinwerferlicht. Und er hält eine Rede, eine lange Rede. Seine Worte sind es, die den Aufruhr verursachen. - Koutsoulis spielt den Faschisten in Tiago Rodrigues’ Stück „Catarina oder Von der Schönheit, Faschisten zu töten“, inszeniert von Christian Stückl. Smart und lächelnd beginnt Koutsoulis eine Rede von der „Freiheit“, die sich Wort für Wort zu einem bitterbösen Abgesang auf die Demokratie steigert.

Die Provokation des Publikums wohnt dem Stück inne, das 2020 vom Teatro Nacional in Lissabon und dem Festival d’Avignon uraufgeführt wurde. Es zielt geradezu darauf ab, indem es jenem Faschisten, mit dem man zuvor fast ein wenig Mitleid haben konnte, das letzte Wort beziehungsweise den letzten unerträglich langen Monolog gibt und die Zuschauer zwingt, sich dem zu stellen. Bei der Premiere der deutschen Erstaufführung am Schauspielhaus Bochum wurde im Frühjahr der Schauspieler von Zuschauern von der Bühne gezerrt. So weit ging es in München nicht, doch auch hier kochten die Emotionen hoch.

Alexandros Koutsoulis (links), Alexander Duda, Marlene Markt, Baran Sönmez, Ninsch Noé Stehlin © Arno Declair

Worum geht es denn nun eigentlich in diesem Stück, dessen Ende so schwer aushaltbar ist? Im Jahr 2028 trifft sich eine Familie auf einem Landgut in Portugal, um gemeinsam zu kochen, zu essen - und einen Faschisten zu töten, den sie zuvor entführt haben.

Führt Mord zu mehr Gerechtigkeit?

Diese doch eher ungewöhnliche Familientradition geht zurück auf die Urgroßmutter, die einst mitansah, wie ihr Mann nicht eingriff, als ihre Freundin Catarina von einem Leutnant ermordet wurde. Die Urgroßmutter konnte das nicht auf sich beruhen lassen und erschoss ihren Mann. Ihren Nachkommen gab sie den Auftrag mit, „angesichts einer Ungerechtigkeit nie stumm zu bleiben“. Seit 74 Jahren wird darum immer am Jahrestag des Unrechts an Catarina ein Faschist getötet, der schuld oder mitschuld ist am Tod einer Frau: eine Art antifaschistisches, mörderisches Matriarchat. In diesem Jahr ist Sara an der Reihe, doch sie zweifelt, fragt nach dem Sinn dieses Mordens im Sinne einer vermeintlichen Gerechtigkeit.

Tiago Rodrigues schont sein Publikum nicht vor all den widersprüchlichen Gefühlen, denen all die ausgesetzt sind, die sich für eine demokratische Gesellschaft einsetzen: Wie weit geht die Meinungsfreiheit? Gilt sie auch für faschistische Gedanken? Wie können wir den immer weiter um sich greifenden Faschismus aufhalten? Die Familie im Stück greift zur Pistole. Tochter Sara stellt fest: „Unsere Familie tötet seit 74 Jahren Faschisten, und auch das hat nicht verhindert, dass sie die Wahlen gewinnen.“ Mutter Isabel kontert: „Vielleicht hast du Recht. Wir sollten mehr töten.“

Regisseur Christian Stückl folgt all diesen Gedanken konzentriert, lässt ihnen den Raum zu wirken und arbeitet präzise den Kern des Konflikts heraus: Rechtfertigt das Ziel die Mittel? Oder „ist Töten nicht ein Verrat am Wort Gerechtigkeit“? Bühnen- und Kostümbildner Stefan Hageneier hat ein altrosa Haus auf die Drehbühne gebaut, die Familienmitglieder sind in schlichte Uniformen im selben Farbton gekleidet. Eine monochrome und etwas in die Jahre gekommene Welt, in der nur eine Sicht erlaubt ist und die Morde durch eine rosa Brille geschönt werden. Alle fügen sich mehr oder weniger, unterdrücken die Zweifel, die fast alle von ihnen schon mal hatten. Hier ist wenig Raum für Individualismus, was sich auch an den etwas überstrapazierten Diskussionen um die vegane Ernährung von Tochter Beatriz zeigt. Hier gilt: Eine für alle, alle gegen einen, nämlich den Faschisten, der gefesselt und geknebelt von Anfang an in einer Ecke des Raums sitzt und auf seine Hinrichtung oder eben seinen großen Auftritt wartet. Sie stimmen das italienische Partisanenlied „Fischia il vento“ ein, dann greift Sara zur Waffe, zielt - und schießt nicht.

Das Ensemble von "Catarina oder Von der Schönheit, Faschisten zu töten" © Arno Declair

Immer wieder lenkt der Autor vom Wesentlichen ab, durch poetische Exkurse zu Schwalben oder Nebenhandlungen wie einer angedeuteten tödlichen Krankheit des Onkels, bringt mehr vermeintlichen Alltag hinein als nötig.

Das Theater wird so akut wie selten

Am stärksten ist dieser Abend, wenn die Figuren ihre moralischen Standpunkte verhandeln: Wenn Liv Stapelfeldt als Mutter Isabel, Marlene Markt als Sara, Ninsch Noé Stehlin als Beatriz, Alexander Duda als Großonkel António und Lorenz Hochhuth als Onkel Rui über Zweifel und Dilemmas sprechen, über die vermeintliche Pflicht zu morden und das Unrecht der Faschisten. Das strenge Traditionsgebäude bekommt Risse, nach und nach legen die Figuren ihre Uniformen ab, werden zu Individuen. In einem furiosen Monolog macht Liv Stapelfeldt das Unrecht und die Gefahr, die von den Faschisten ausgeht, deutlich. Ist sie die Realistin? Ist Sara, die den Kreislauf des Tötens unterbrechen will, eine Idealistin? Rodrigues lässt die Widersprüche stehen, mutet sie dem Publikum zu wie die Worte des Faschisten am Ende.

Alexandros Koutsoulis ist der Wolf im Maßanzug, smart wie Ulrich Siegmund, rhetorisch gewandt. Er wirkt harmloser als diese merkwürdige Familie, bei denen immer eine Pistole auf dem Tisch liegt. Er spricht von Freiheit und einer Liebe zu diesem Land, die größer sei „als der Hass, der uns von ihnen entgegengebracht wird“. Er erklärt, warum der Feminismus die Ursache häuslicher Gewalt sei, sagt Sätze wie „wenn sich die Frau anständig verhält, gibt es keinen Grund, warum die Dinge schlecht laufen sollten“ und wirft mit einer Basketball-Geste mal eben die Verfassung „in den Müll“. Es ist schwer auszuhalten. Das Theater wird akut wie selten, es führt uns vor: Da draußen ist der Faschismus, und wir schauen zu. Auch die Empörung im Theater ist nur ein Spiel, sie gehört nach draußen. Also: Empört euch!