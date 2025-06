Die Show von hinten aufgezäumt: Teddy Teclebrhan in der Olympiahalle

Tedros „Teddy“ Teclebrhan begeistert mit seiner Show „Halb Mensch, halb Disco“ – und beginnt dabei einfach mal mit dem Ende.

Ungewöhnlich überraschend war er schon immer, der Tedros „Teddy“ Teclebrhan. Etwa, als er einst auf Youtube alle paar Wochen einen neuen schrägen Charakter erfand und in halb erfundenem Nuschel-Schwäbisch über seinen Alltag erzählte, und dabei angenehm irritierend Worte verdrehte oder wegließ.

Oder als er in einem Live-Moment unsagbarer Lustigkeit auf einmal so kindlich-traurig aussah, als wäre er tief verzweifelt, und mit Tränen in den Augen erklärte, er sei in Wirklichkeit glücklich verliebt. Oder als er in einer Fernsehshow unvermittelt aufstand und eine Gesangseinlage hinlegte, nach der sich Frank Sinatra und Curtis Mayfield die Finger abgeleckt hätten.

Tedros Teclebrhan in der Olympiahalle: Die Show von hinten spielen

Inzwischen füllt er viermal hintereinander die Olympiahalle mit seinem Programm „Halb Mensch, halb Disco“ und verblüfft schon wieder mit gekonnter Kuriosität, indem er das Entertainment, das er so beherrscht, von hinten aufzäumt. Er spielt die Show nämlich einfach von hinten nach vorn, beginnt als leise Privatperson Teddy, als wolle er allen zum Abschluss des Abends einen schönen Heimweg wünschen, lächelt, flirtet mit der Kamera, nimmt das Publikum gewaltig auf die Schippe, als er fragt, wer zum ersten Mal da sei, wer bei der letzten Tour dabei war und wer 2009 schon da war. Jedes Mal melden sich Menschen im Publikum, doch er gesteht, dass er 2009 noch gar nicht auf Tour war und erntet saalweites Lachen.

Spontanapplaus für Alleinerziehende

Unmittelbar danach zeigt er sich zerbrechlich und nahbar, bricht eine Lanze für seine alleinerziehende Mutter, die ihn und seine beiden Brüder liebevoll und weise erzog, erzählt von der späten Begegnung mit seinem kürzlich verstorbenen Vater, dem er letztendlich verziehen hat und damit auch sich selbst befreite. Spontan erbittet er Applaus für alle alleinerziehenden Elternteile, und dann noch einen für Eltern, die sich nicht um ihre Kinder kümmern.

Dieser Wechsel zwischen Sentimentalität, unverblümtem Übermut und aufrichtiger Echtheit sorgt für wohltuende Sentimentalität, die Meta-Ebene wird wieder und wieder durchbrochen, beispielsweise, als er in der Rolle des reaktionären Ernst Rieder auftaucht und kleinbürgerlichen Menschenhass von sich gibt, oder in der Figur des Antoine seine vielköpfige Band samt Tänzern nicht ankündigt, sondern vorschlägt: „Wenn Ihr Fragen habt, kommt einfach auf die Bühne und redet mit ihnen.“

Egal, wen er spielt, er ignoriert, bewusst oder unbewusst, alle Regeln der Unterhaltungsindustrie. Manchmal rennt er im blinkenden Paillettensakko quer durch die gesamte Halle samt den oberen Rängen, plaudert private Dinge mit seinen Fans, lässt Selfies machen, albert mit Kindern herum, tanzt elegant auf einer Minibühne inmitten der Massen herum. Das Publikum ist kollektiv schockverliebt und verzeiht ihm alles, jeder spürt: Dieser Mann ist liebenswert, höchst anständig und in der Tiefe seiner Seele so ausgefallen wie kaum jemand im deutschen Showbusiness.

Travestiegleicher Garderobenwechsel

Auch wenn er sich manchmal in frei gesprochenen Worten verzettelt und selbst nicht mehr so recht weiß, worauf er hinauswollte, oder das Publikum derart zum Krakeelen animiert, dass er es stellenweise nicht mehr in den Griff zu bekommen scheint, sorgt er immer wieder für tiefe Erdung und unverhofftes Erstaunen über sein vielseitiges Können als Komiker, Musiker und schüchtern-leidenschaftliche Bühnensau. Er bedient die Bedürfnisse seiner Anhängerschaft, brilliert mit klugem Scharfsinn, singt seinen Hit „Mona Lisa“, legt sich auf die Bühne und spricht zehn Minuten mit dem Kopf auf dem angewinkelten Arm, als sei er kurz vorm Einschlafen, verwandelt sich gleich darauf in Michael Jackson, Robbie Williams oder Stevie Wonder, fegt wie ein Wirbelwind über das Podium, vollzieht travestiegleiche Garderobenwechsel in Windeseile und sorgt für hemmungslosen Frohsinn.

Ein herrlich-surrealer Moment entsteht, als ein ferngesteuerter, überdimensional großer, korpulenter Vogel durch die Lüfte fliegt, dabei ungeschickt gegen Lautsprechertürme oder in die Menge strauchelt. Im Finale, das eigentlich der Auftakt hätte sein können, fliegen Discoflusen vom Himmel und Teddy singt „I Would Die 4 You“ von Prince mit einem Charme, der so unsagbar süß ist wie die wundervolle Seele eines sehr außergewöhnlichen und großen Künstlers.