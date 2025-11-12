Die schönste Liebesgeschichte des Films kommt auf die Bühne
Schwarze Lackstiefel, ein knallrotes Kleid und eine junge Frau, deren Lächeln die Welt im Sturm erobert – so beginnt eine der bekanntesten Erzählungen der Filmgeschichte.
Pretty Woman ist weit mehr als nur eine romantische Film-Komödie: Es ist ein kulturelles Phänomen, das seit seiner Premiere in den 90er Jahren unzählige Publikums-Herzen erobert hat. Und das bis heute tut – auch bei Menschen, die damals noch gar nicht geboren waren.
Songs von Weltstar Bryan Adams
Im Frühjahr 2018 erlebte Pretty Woman eine neue Form der Inszenierung, als das Musical auf die Bühnen dieser Welt kam. Die eigens dafür komponierte Musik von Weltstar Bryan Adams und seinem langjährigen Gitarristen und Songwriting-Partner Jim Vallance verleiht der wundervollen humorvollen und romantischen Handlung des Films eine noch tiefere emotionale Dimension.
Eine große Botschaft
Die weltbekannten Szenen und Dialoge, die Fans bekanntermaßen im Schlaf mitsprechen können, verschmelzen im Musical mit heißen Ohrwurm-Hits, die Bryan Adams selbst als eine Herzensangelegenheit bezeichnete. In einem Interview verriet der Musiker, dass es ihm eine große Ehre gewesen sei, den Film auf seinem Weg zum Musical begleiten zu dürfen.
Besonders begeistert zeigte er sich von der universellen Botschaft der Liebesgeschichte, die er mit den Worten "Love saves the day!" auf den Punkt brachte.
Die Magie lebt weiter
Vom 12. November bis 14. Dezember 2025 wird Pretty Woman – Das Musical als deutschsprachige Neuinszenierung im Deutschen Theater gespielt. Das Publikum erwartet eine visuell und musikalisch raffinierte Show, die die unverwechselbare Magie des Originals auf moderne Weise inszeniert.
Creative Producer Martin Flohr setzt gekonnt auf innovative Bühnenbilder, aufwendige Choreografien und die Kraft der Songs von Bryan Adams. Die neue Fassung wird dem Filmklassiker eine frische, zeitgenössische Perspektive verleihen, die die Unverwechselbarkeit der Geschichte bewahrt und gleichzeitig die Herzen aller Generationen erreicht.
"Love saves the day" – Diese Botschaft, die Pretty Woman durchzieht, bleibt ungebrochen und kraftvoll. In einer Welt, die sich ständig verändert, bleibt die Idee, dass Liebe die ultimative Befreiung und Veränderung bringt, zeitlos und universell.
- Themen:
- Kultur
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen