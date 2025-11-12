Der Kultfilm der 90er Jahre kommt als Musical auf die Bühne: Erleben Sie Pretty Women als deutschsprachige Neuinszenierung mit Musik von Weltstar Bryan Adams vom 12. November bis 14. Dezember 2025 im Deutschen Theater.

12. November 2025 - 15:56 Uhr

Die romantische Film-Komödie aus den 90ern kommt auf die Bühne: Pretty Women als deutsche Erstinszenierung mit Musik von Weltstar Bryan Adams.

Schwarze Lackstiefel, ein knallrotes Kleid und eine junge Frau, deren Lächeln die Welt im Sturm erobert – so beginnt eine der bekanntesten Erzählungen der Filmgeschichte.

Erleben Sie die Liebesgeschichte von Edward und Vivian live im Deutschen Theater. © Dominik Flohr

Pretty Woman ist weit mehr als nur eine romantische Film-Komödie: Es ist ein kulturelles Phänomen, das seit seiner Premiere in den 90er Jahren unzählige Publikums-Herzen erobert hat. Und das bis heute tut – auch bei Menschen, die damals noch gar nicht geboren waren.

Songs von Weltstar Bryan Adams

Im Frühjahr 2018 erlebte eine neue Form der Inszenierung, als das Musical auf die Bühnen dieser Welt kam. Die eigens dafür komponierte Musik von Weltstar Bryan Adams und seinem langjährigen Gitarristen und Songwriting-Partner Jim Vallance verleiht der wundervollen humorvollen und romantischen Handlung des Films eine noch tiefere emotionale Dimension.

Er, ein erfolgreicher Geschäftsmann, sie, eine junge Frau, die sich durchs Leben schlägt: Edward und Vivian sind das ungleiche Paar aus dem Musical Pretty Woman. © Dominik Flohr

Eine große Botschaft

Die weltbekannten Szenen und Dialoge, die Fans bekanntermaßen im Schlaf mitsprechen können, verschmelzen im Musical mit heißen Ohrwurm-Hits, die Bryan Adams selbst als eine Herzensangelegenheit bezeichnete. In einem Interview verriet der Musiker, dass es ihm eine große Ehre gewesen sei, den Film auf seinem Weg zum Musical begleiten zu dürfen.

Die berühmte Badewannen-Szene darf auch auf der Bühne nicht fehlen. © Dominik Flohr

Besonders begeistert zeigte er sich von der universellen Botschaft der Liebesgeschichte, die er mit den Worten "Love saves the day!" auf den Punkt brachte.

"Love saves the Day": Liebe gewinnt immer, egal welche Widrigkeiten im Wege stehen: So auch bei Edward und Vivian, eine unglaubliche Liebesgeschichte mit Happy End. © Dominik Flohr

Die Magie lebt weiter

Vom 12. November bis 14. Dezember 2025 wird als deutschsprachige Neuinszenierung im Deutschen Theater gespielt. Das Publikum erwartet eine visuell und musikalisch raffinierte Show, die die unverwechselbare Magie des Originals auf moderne Weise inszeniert.

Innovative Bühnenbilder, aufwendige Choreografien und die Kraft der Songs von Bryan Adams werden dem Filmklassiker eine frische, zeitgenössische Perspektive verleihen. © Dominik Flohr

Creative Producer Martin Flohr setzt gekonnt auf innovative Bühnenbilder, aufwendige Choreografien und die Kraft der Songs von Bryan Adams. Die neue Fassung wird dem Filmklassiker eine frische, zeitgenössische Perspektive verleihen, die die Unverwechselbarkeit der Geschichte bewahrt und gleichzeitig die Herzen aller Generationen erreicht.

"Love saves the day" – Diese Botschaft, die Pretty Woman durchzieht, bleibt ungebrochen und kraftvoll. In einer Welt, die sich ständig verändert, bleibt die Idee, dass Liebe die ultimative Befreiung und Veränderung bringt, zeitlos und universell.