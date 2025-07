Am Anfang war der Vers : Pfarrer Schießler, Christian Springer, Sängerinnen und Musiker führen den Text von Thomas Brezina auf. Komponiert hat der Münchner Reinhold Hoffmann.

Hier vor St. Maximilian, am Sonntag und Montag in der Theatinerkirche: (von links) Christian Springer, Rainer Maria Schießler, Reinhold Hoffmann (Komponist) und Mark Mast von der Bayerischen Philharmonie.

Die Zahl 70 Millionen Exemplare beeindruckt: Der Wiener Kinder- und Jugendbuchautor Thomas Brezina hat diese Auflagenstärke mit seinen 600 Werken erreicht. Sowas kann nur noch das sogenannte Buch der Bücher toppen: Die Bibel gibt es mittlerweile in 756 Sprachen, und die Auflagenzahl in den letzten Jahrtausenden kann nicht mehr beziffert werden.

Als Text hat die Bibel schon viel erlebt: Ursprünglich auf Hebräisch und Griechisch verfasst, brauchte es zur mittelalterlichen Verbreitung eine "Vulgarisierung". So entstand die lateinische Version - genannt "Vulgata". Aber auch die blieb bei der geringen Verbreitung des Latinums in der Gesamtbevölkerung eine reine Gelehrtenangelegenheit.

Reinhold Hoffmann komponierte die Lieder zu „Die Bibel in Reimen“. Hier mit Ursula Lorenz bei der Narrhalla Soiree. © IMAGO/Lindenthaler

Einen Meilenstein in der Bibelrezeption war daher ab 1522 die rebellische Tat Martin Luthers, die Heilige Schrift endgültig der alleinigen Interpretation durch die Katholische Kirche zu entreißen und sie jedem zugänglich zu machen. Die deutsche Luther-Bibel ist bis heute Grundlage vieler moderner Übersetzungen.

Wer in Reimen erzählt, muss den Kern erfassen

"Am Anfang war das Wort und das Wort ward Fleisch", beginnt das Johannes-Eangelium – und jetzt kann man noch sagen: ...und das Wort ward Reim. Denn Thomas Brezina hat die Bibel in Versform gefasst: "Die Bibel in Reimen". Der Untertitel lautet: "Sieh die Welt als großen Garten, / wo Gottes Wunder auf dich warten."

Aus Detroit über Nashville nach Berlin und zurück nach München: J.J.Jones singt bei „Die Bibel in Reimen“ mit. © j.j.jones

Ursprünglich hatte Brezina das Projekt in Coronazeiten als Kinderbibel angedacht, es dann aber immer mehr ausgeweitet. Bei der Präsentation nach einem Jahr Arbeit sagte Brezina 2021 im Wiener Stephansdom: "Dieses Buch hat mein Leben verändert." Und erzählte: "Wer in Reimen erzählt muss den Kern erfassen und alles in klaren, bildhaften Worten ausdrücken. Für mich war es die größte Herausforderung meines Lebens als Schriftsteller. " Sein davor "bruchstückhaftes" Wissen über das "Buch der Bücher" habe sich durch die Beantwortung Hunderter Fragen durch theologische Fachleute vertieft.

Julia von Miller singt in der Theatinerkirche. © IMAGO/Lindenthaler

An diesem Sonntag kommt "Die Bibel in Reimen" in der Münchner Theatinerkirche an. Allerdings in überarbeiteter Form: Denn Thomas Brezina hat mit dem Münchner Komponisten Reinhold Hoffmann an der Vertonung gearbeitet und dazu aus seinen gereimten Bibelpassagen Liedtexte geschrieben.

"Brezina hat mir Ideen und Vostellungen vorgesummt"

Reinhold Hoffmann beschreibt das Zusammenarbeiten so: "Brezina hat mir Ideen und Vostellungen vorgesummt und dazu gesagt: ,...so ungefähr...’" Hoffmann - der schon Janoschs "Oh wie schön ist Panama" zum Musical machte und bei Haindling mitspielt - hat das dann als Grundlage für seine Melodien und Kompositionen genommen.

Bestsellerautor Thomas Brezina. © IMAGO/Manfred Siebinger

Hoffmann wird am Sonntag am Klavier sitzen, ein Streichquartett der Bayerische Philharmonie - ergänzt durch den Kinder- und Jugendchor - spielt, ergänzt durch Schlagzeug und Bass. Pfarrer Rainer Maria Schießler und Christian Springer sind Sprecher, Julia von Miller und der Countrysänger J.J.Jones singen.

Sonntag, 15 Uhr, Theatinerkirche (ausverkauft), wieder am Montag, 7. Juli., 10.30 Uhr (Eintritt frei)