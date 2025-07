Deutsches Theater: „Die Weiße Rose“ als Musical?

Ein junges Team hat im Festspielhaus Neuschwanstein Bewegendes geschaffen, das sogar Hoffnung stiftet und von der Kraft der Wahrheit erzählt. Jetzt kommt das Musical nach München

Dass Musicals nicht nur Tralala sind, ist spätestens seit der „West Side Story“ bekannt, und das neuere Werk „Ku’damm 56“ beispielsweise ist auch nicht gerade ein Feuerwerk der Lebensfreude. Aber eben wahrhaftig packend. Das ist auch „Die Weiße Rose“, aber natürlich inhaltlich nochmal eine ganz andere Geschichte - die 1943 mit dem Fallbeil endet. Aber wie die Regisseurin und Texterin Vera Bolton es schafft, dass der Zuschauer nicht niedergeschlagen, sondern bewegt, nachdenklich, aber auch innerlich aktiviert das Theater verlässt, liegt an der Inszenierung - und an den wunderbaren jungen Menschen: Hans und Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Willi Graf, Christoph Probst sowie dem Professor Kurt Huber: alle zusammen heldenhafte, idealistische Mitglieder der „Weißen Rose“.

Komponist Alex Melcher und Librettistin und Regisseurin Vera Bolten. © Jonas Melcher

Wie überwindet man die Angst und wagt den Widerstand?

Die - bis auf acht schwarze Würfel relativ leere Bühne mit der Live-Band in einem großen Kubus im Hintergrund ist schwarz gehalten. Das ist hier aber keine Trauerfarbe, sondern neutraler Hintergrund für die Aufmerksamkeit auf das, was passiert: Geschwister und ihre Freunde, anfangs im starken Glauben, der Nationalsozialismus würde eine jugendliche Erneuerung bringen, entfremden sich der menschenverachtenden Ideologie und beginnen Widerstand zu leisten - bis hin zu lebensgefährlichen Flugblattaktionen. Die letzte am 18. Februar 1943 im Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität in München fliegt auf, was zur Verhaftungswelle gegen alle führt.

Am Anfang hatte man Joseph Goebbels unter Massen-Heil-Gebrüll dem „Führer“ versichern hören, dass das deutsche Volk „wie ein Mann“ hinter ihm stehe: eine selbstsuggestive, unheimliche Übertreibung, die aber durch Propaganda, Terror und Einschüchterung jeglicher Abweichung gespenstisch wahr erschien.

Bewegt das Publikum als treibende Kraft der „Weißen Rose“: Hans Scholl, gespielt von Jonathan Guth. © Jonas Melcher

Für die nächsten zwei Stunden wird die Inszenierung von „Die Weiße Rose“ auf NS-Insignien oder den „Deutschen Gruß“ angenehm verzichten und damit eine gewisse Zeitlosigkeit für die Fragen erzeugen: Woher kommt Mut zum Widerstand? Aus der menschlichen Überzeugung, dass grausamstes Unrecht geschieht. Wie überwindet man die Angst? Durch das Gefühl, mit der Wut und Empörung nicht allein zu sein. Und die verschickten und heimlich ausgelegten Flugblatttexte der Weißen Rose klären auf, nennen Verbrechen und Verbrecher und fragen das Bürgertum nach seiner moralischen Verantwortung.

Sophie Scholl, gespielt und gesungen von Friederike Zeidler ist unsere Identifikationsfigur. © Jonas Melcher

Musikalisch ist „Die Weiße Rose“ konventionell angelegt, verzichtet auf Swing, Marsch-Rhythmus oder gar expressionistische Einflüsse der Zeit. Auch auf eine moderne Form des Rap oder HipHop - wo es doch auch stark um Texte geht - hat Komponist Alex Melcher verzichtet. Aber die Songs und Lieder haben emotionale Kraft.

Die achtköpfige Band beginnt folk-artik, weil die junge Sophie Scholl und ihre Brüder vom naturverbundenen „bündischen“ und christlichen Jungvolk geprägt sind. Es wird rockiger, wenn die ersten Konflikte mit der NS-Ideologie aufflammen: in einer sich steigernden Kette mit der Verbannung vieler Künstler als „entartet“, dem Kriegsausbruch und dem Überfall auf die Sowjetunion, der Judenverfolgung und Ermordung, und der grauenhaften Schlacht um Stalingrad.

Friedens-, Freiheits- und Menschlichkeitsplädoyers

Gegen Ende wird es dann lyrisch. Und hier hat die Inszenierung ihren emotionalen, bewegenden Höhepunkt. Wir erleben das hysterisch bestialische Gekreische des Volksgerichtshofpräsidenten Roland Freisler, der für die kurzen Prozesse extra nach München gereist ist, um die Todesurteile herbeizuführen.

Dagegen sind die ruhigen, selbst noch im Angesicht von Erniedrigung und Tod selbstsicheren Friedens-, Freiheits- und Menschlichkeitsplädoyers der Widerstandskämpferin und der Kämpfer gesetzt - wunderbar gebündelt im solistischen und chorischen Lied: Es braucht einen „harten Geist und ein weiches Herz“. Wenn danach noch wunderbar liedhaft die Abschiedsbriefe aus Stadelheim kurz vor der Hinrichtung gesungen werden, spricht aus ihnen Hoffnung und Versöhnung, die sich auf den Zuschauer überträgt.

Benjamin Sahler, künstlerischer Leiter des Festspielhauses Neuschwanstein, wagte das Musicalprojekt. © IMAGO/Lindenthaler

Das Musical-Projekt „Die Weiße Rose“ bekam vor Jahren einen Stipendiums-Anschub, so dass das Ergebnis eines Workshops auf einer großen Musical-Messe gezeigt werden konnte. Das Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen unter dem künstlerischen Leiter Benjamin Sahler riskierte die Verwirklichung des Projekts, das jetzt ans Deutsche Theater in München kommt. Sahler und die Regisseurin Bolton haben damit nicht nur Wichtiges, sondern auch künstlerisch Großes geleistet, was auch an dem jungen, professionellen Ensemble liegt.

Hans (Jonathan Guth als treibende Kraft) und Sophie Scholl (Friederike Zeidler als Identifikationspunkt) sind tanzend, lachend, spielend und stimmschön einnehmend. Alexander Schmorell (Adam Demetz) wirkt überzeugend wie ein Jugendlicher von heute und Maximilian Aschenbrenner als Willi Graf löst - als er sich mit seiner jungen Stimme liebevoll von seinen kleinen Kindern für immer verabschiedet und dabei eine Brücke in die Zukunft baut - beim Publikum tiefe Bewegtheit aus. Danach verstummen die Bedenken, ob dieser Stoff als Musical möglich ist.

bis Sonntag, 6. Juli, im Deutschen Theater. Karten bei Münchenticket