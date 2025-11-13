Der mit Fischers Fritze fischt: Bodo Wartke im Circus Krone

Das neue Programm „Wunderpunkt“ des Kabarettisten und Liedermachers überzeugt mit Gefühl, Kritik und Wortwitz

Er ist der Fischer unter den Kabarett-Fritzen, der sich mit der Barbara in die Rhabarberbar wagt oder mit dem dicken Dachdecker Dächer deckt. Bodo Wartke ist Musiker, Chansonnier und Conférencier. Aber er ist auch Schauspieler, Zungen- und Herzensbrecher. Er dichtet bekannte Zungenbrecher weiter, fragt sich, was Fischers Fritz mit all den Fischen macht, welche Bürstenborsten am besten bürsten oder was Brautkleid und Blaukraut miteinander zu tun haben.

Er erfindet neue Zungenbrecher-Geschichten und trägt sie in einem Tempo vor, dass einem schon beim Zuhören schwindelig wird. Mit seinen kurzen Social-Media-Videos vom Otter in Ottawa oder dem Tomatenmark-Mark erreicht er Hunderttausende. Nun hat er im Circus Krone sein neues Klavierkabarettprogramm „Wunderpunkt“ präsentiert und aufs Neue gezeigt: Das, was er da macht, funktioniert auch im Langformat.

Bodo Wartke tritt in fliederfarbenem Anzug und himmelblauem T-Shirt auf die Bühne im Circus Krone, setzt sich an seinen Flügel und singt erstmal „Das Lied vom Denken“. Er singt vom weit und kurz denken, vom logisch Denken und eigensinnig Denken, vom Bedenken und Durchdenken und von alkoholischen Getränken, die die Fähigkeit zum Denken mindern.

Feminist im Fliederanzug

Er denkt nach, worüber Menschen nachdenken und schließt romantisch: „Ich dagegen denke eigentlich, die meiste Zeit am liebsten nur an dich.“ Und ja, er ist schon der Typ perfekter Schwiegersohn, wie er das so locker-flockig-witzig-leicht reimt und singt. Ein Charmeur ohne Frage - und doch auch: ein Provokateur mit Föhnfrisur.

Denn Wartke singt nicht nur wirklich witzige Lieder über seine Beziehung zu seinem Drucker, der lügt wie gedruckt und lieber ein Scanner wäre, oder seine „Abschnittsgefährtin“, die Friseurin, die ihm so gut zuhört und auch mal den Kopf wäscht: Er kann auch ziemlich verletzlich über Gefühle singen („Ganz allein“) und Liebeserklärungen machen an Frauen („Mixtape“) und Flügel („Beflügelt“).

Der Kabarettist und Liedermacher Bodo Wartke. © picture alliance/dpa

Mit „Mansplaining“, einer selbstironischen Hymne auf Männer, die Frauen ungefragt die Welt erklären, präsentiert Wartke sich als Feminist im Fliederanzug. Und setzt mit „Ein Tag ohne“ noch einen oben drauf: Was würden Männer tun, wenn es einen Tag keine Frauen gäbe? Computer zocken, im Stehen pissen und sich besaufen, also „genau das gleiche wie sonst auch“. Und was würden Frauen tun, wenn es einen Tag keine Männer gäbe? Anziehen, was sie wollen, am Samstagabend rausgehen ohne Angst und tanzen, ohne begrapscht zu werden. „Offenbar gibt es hier, wie man sieht, einen ziemlich gravierenden Unterschied, was man so alles tun und lassen kann, je nachdem ob man eine Frau ist oder ein Mann“, singt Wartke. „Wenn die Welt einen Tag ohne Frauen wär, würden die Männer einfach weiterleben so wie bisher. Doch wenn sie ohne Männer wär, würden die Frauen so banale Dinge tun wie sich nach draußen trauen.“

Das ist jetzt zugegeben nicht die ganz große Erkenntnis, aber es ist gut, wenn Männer über sowas auch mal sprechen oder eben singen. Wartke macht einen Perspektivwechsel, der ihm gut steht. Die Welt und die Frauen bräuchten tatsächlich mehr Männer, „die denken, wir Männer sollten das wissen“.

Man wird noch träumen dürfen

Wer Wartke als lustigen Reimschüttler und Zungenbrechervirtuosen kennt, wird überrascht sein von seiner performativen und thematischen Bandbreite. Denn zwischen seine Wortspielereien zu Kinderwitzen und -liedern streut er ziemlich kritische und böse Liedern zum Zustand unserer Demokratie („Es wird Zeit!“) oder zu einem dringenden Update der großen Religionen („Die Heiligen Schriften“) ein.

Enden tut er angemessen mit nichts weniger als einer Utopie von einer Zeit, in der Dinge wie Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus und Neoliberalismus „überwunden“ sein werden. „Wir haben uns und Mutter Erde lang genug geschunden/Und jetzt fang’n wir damit aufzuhören an.“ Guter Plan! Und so fischt Wartke natürlich auch an diesem Abend mit Fischers Fritze, aber sicher nicht im Trüben.