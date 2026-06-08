Berührend: „Mehrfachleben“ in der Schauburg

Die Regisseurin Ulrike Günther hat in der Schauburg einen berührenden Abend mit Jugendlichen erarbeitet

Auf der Rampe der großen Bühne in der Schauburg sitzen sieben Jugendliche. Sie begrüßen das Publikum und fragen die Hereinströmenden: „Woher kommst du?“ Dann geben sie selbst Antworten auf diese Frage, die ihnen wohl schon allzu oft gestellt wurde. Sie reichen von „aus meiner Mutter“ bis „aus Moosach“.

Spielerisch nähert sich die Regisseurin Ulrike Günther mit ihrem jungen Ensemble den Fragen, um die an diesem Abend alles kreist: Wer bin ich? Was definiert mich? Wie prägt mich meine Herkunft und die meiner Eltern? Und: Was bedeutet diese Herkunft für meinen Alltag? Wie sehen mich die anderen? „Mehrfachleben“ heißt die Produktion, die jetzt Premiere hatte und bis Sommer 2027 im Repertoire der Schauburg gezeigt wird.

Die Arbeit an so einem partizipativen Projekt ist über weite Strecken eine sehr andere als die mit einem professionellen Cast. In einem Open Call suchte die Schauburg Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die Lust hätten, sich in einem professionell angeleiteten Theaterprojekt mit den Themen Herkunft und Heimat auseinanderzusetzen.

Aus über 30 Bewerbungen kristallisierte sich dann in Auswahlworkshops, Zu- und Absagen die jetzige Besetzung heraus. Auffällig: Anders als in den meisten Theaterprojekten mit Jugendlichen sind die Mädchen diesmal in der Unterzahl. Seit Anfang Januar wurde dann in den Ferien und an Wochenenden geprobt, in den Pfingstferien ging es zu den Endproben auf die Bühne der Schauburg. Die Teilnehmer haben erzählt und Texte geschrieben, Songs ausgewählt und Szenen - wie den Besuch im Amt - improvisiert. In den probenfreien Zeiten haben die Regisseurin Ulrike Günther und die Dramaturgin Anne Richter aus dem Material den Stücktext entwickelt.

Weißblau zum Überstreifen in der Willkommenskultur

Zwischen 16 und 19 Jahre alt sind die Münchner Schülerinnen und Schüler. Sie selbst, ihre Eltern oder Großeltern kommen aus dem Jemen oder dem Irak, aus El Salvador, Aserbaidschan, Sizilien, der Ukraine oder Bosnien. Manche sind hier geboren, andere sind erst seit ein paar Jahren hier. Sie alle kennen das Gefühl, als anders wahrgenommen zu werden. Sie fragen sich und uns: „Wie lange muss man eigentlich hier sein, um sich Münchner nennen zu dürfen?“

Die Kostüme von Marie Jaksch zitieren Lederhosen, Dirndl und weiß-blaue Karos, verfremden das Bierzelt-Bayerntum aber so weit, dass es das wird, was es bei den meisten Oktoberfest-Besuchern ist: eine Äußerlichkeit, die nichts über die in der Tracht steckende Person aussagt. Wer immer jemand ist, wo immer jemand herkommt oder hinwill: So eine bayerische Kluft ist schnell übergeworfen, auch wenn die Seele ganz woanders daheim ist oder vielleicht auch mal nirgends.

Wenn Oleksandra von ihrer Oma in der Ukraine erzählt, fragt sie sich: „Warum muss das so sein? Es ist so unfair, dass wir den Krieg erleben müssen. Und es macht mich so wütend, dass der Krieg uns unsere gemeinsame Zeit wegnimmt.“ Viktoriia erzählt von ihrem Vater, der am 7. März 2022 zurückblieb, als sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester im Evakuierungszug aus der Ukraine saß, und der nun am Telefon so oft weint. Sie denkt an ihre Freundinnen, die in Polen, Bulgarien oder noch in der Ukraine sind, und fragt sich, ob sie nochmal gemeinsam an einem Ort sein werden.

Die Doppelmoral mancher Münchner

Zwischen diesen Momenten, in denen der Verlust von Halt und Geborgenheit so dringlich wird, veranstaltet das Ensemble furiose Ämter-Persiflagen oder spielt Miniaturen des Alltags.Karyos verwandelt sich in einen Döner-essenden Politiker, der zwischen zwei Bissen wiederkäut: „Ich höre hier immer nur Abschiebung. Wir im Ministerium bevorzugen das Wort „Rückführungen“.“ Sie tanzen eine Choreographie zu Alice Mertons „No Roots“ und singen alle gemeinsam „Bella Napoli“, diesen Song „einer Münchener Boygroup, die so tun, als wären sie italienische Schlagerstars aus den 80ern“.

Wenn Delia, deren Großvater als Gastarbeiter aus Sizilien nach München kam, diesen Song auf der Wiesn hört und von ihrer Freundin vor der Anmache „der Italiener“ gewarnt wird, hasst sie „die Doppelmoral mancher Münchner“, die einen auf Dolce Vita am Gardasee machen, aber in jedem Sizilianer einen Mafioso sehen.

Es ist traurig, beschämend und beglückend, wie diese jungen Menschen eine Gruppe werden und uns vorführen, wieviel einfacher alles sein könnte, wenn wir im anderen den Menschen sehen und auf Zuschreibungen verzichten würden. Wenn wir erkennen, welche Bereicherung andere Kulturen für uns sein können. Wenn wir uns bewusst wären, wie privilegiert die von uns sind, die einen Pass haben, mit dem sie reisen können, die wählen dürfen und sich keine Sorgen machen müssen, abgeschoben zu werden. Wir kennen die Geschichten nicht, die eine Person in sich trägt.

Vielleicht sollten wir einander öfter fragen, wer wir sind und wie es uns geht. Vermutlich ist das wichtiger als wo wir herkommen. „Ich bin hier“, sagt Karyos am Ende und fügt hinzu: „Mit euch“.

Elisabethplatz, weitere Vorstellungen: Do, 9. Juni. 10.30 Uhr und 18.30 Uhr, und 22. Juli, 18.30 Uhr, 23. Juli, 10.30 Uhr und 19 Uhr, 24. Juli, 11 Uhr