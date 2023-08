Bayreuth ehrt langjährige Festspiel-Mitwirkende

Bayreuths Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) hat langjährige Mitwirkende der Richard-Wagner-Festspiele geehrt. Festspiel-Chordirektor Eberhard Friedrich erhielt am Mittwoch den Goldenen Ehrenring der Stadt Bayreuth "in Würdigung seiner großen Verdienste". Auch die britische Sopranistin Catherine Foster, die in diesem Jahr die "Brünnhilde" im "Ring des Nibelungen" und die "Isolde" singt, wurde ausgezeichnet.

16. August 2023 - 14:23 Uhr | dpa

Thomas Ebersberger (l, CSU), Oberbürgermeister der Stadt Bayreuth, ehrt Catherine Foster, Opernsängerin, für die langjährige Mitwirkung bei den Bayreuther Festspielen. © Daniel Vogl/dpa

Bayreuth Die Verleihung hat Tradition: Jedes Jahr ehrt die Stadt Bayreuth in Richard Wagners ehemaligem Wohnhaus Wahnfried langjährige Mitwirkende der Bayreuther Festspiele aus allen Sparten. 37 Namen standen nach Angaben der Stadt auf der Ehrungsliste für das Jahr 2023 - unter ihnen Mitwirkende, die seit bis zu 40 Jahren dabei sind. Kultur Royal

