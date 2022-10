Bayerischer Kabarettpreis: Lustig, manchmal sogar klug

Die Verleihung des Bayerischen Kabarettpreises im Lustspielhaus

Nur wenige Preise habe sie bisher noch nicht abgeräumt, darunter die Krefelder Krähe oder die Sankt Ingberter Pfanne, erklärte Jasmin Schwiers bei der Gala im Lustspielhaus. Sie ist eine ziemlich gute Freundin von Carolin Kebekus und deren Laudatorin bei der Verleihung des Bayerischen Kabarettpreises. Kebekus ist in diesem Jahr Trägerin des Hauptpreises für eine "mit Daten und Fakten, mit denen man sich auseinandersetzen muss" untermauerte Haltung.

Carolin Kebekus ist Trägerin des Hauptpreises

"Ausgestattet mit unbändigem Witz, Energie und Bühnenpräsenz macht sie sich als Frau niemals klein", heißt es weiter in der Jurybegründung, und "nimmt sich die Freiheit, derb zu sein". Sie "ist der Hulk unter den Powerfrauen", ergänzte Jasmin Schwiers, und dazu passend erschien die Preisträgerin in hulkgrünem Hosenanzug. An diesem Abend wimmelte es geradezu von Powerfrauen, denn die Auszeichnung des Bayerischen Rundfunks war noch nie so weiblich.

Carolin Kebekus entschuldigt sich bei bei Luise Kinseher

Artig entschuldigte sich Carolin Kebekus bei Luise Kinseher dafür, dass "sie nun nicht mehr die einzige Gewinnerin des Hauptpreises ist in der 23-jährigen Historie". Auch der Ehrenpreis geht an eine Frau, und gar an, wie es in der Begründung heißt, "das Wunderweib der Bühnenlandschaft". In dieser wirkt Sissi Perlinger seit 1987 mit quirligen und aufwändig ausgestatteten One-Woman-Shows als Entertainerin, die singen und tanzen kann sowie feministisches Kabarett mit Sprüchen über die Männer in ihrem Leben spielt.

Beim männlichen Teil des Publikums im Lustspielhaus versuchte sie allerdings, beruhigend zu wirken: "Das ist nicht männerfeindlich, das ist lustig." Ganz liebevoll hingegen sprach sie über ihren dänischen Lebensgefährten Rasmus, denn "Dänen lügen nicht". Laudator Michael Altinger erklärte ihre Einzigartigkeit damit, dass sie aus der Verbindung von Artemis, der griechischen Göttin sowohl der Jagd als auch der Frauen und Kinder, und dem hinduistischen Gott Vishnu, stamme.

Sissi Perlinger bald mit englischem Programm

Wer die Nymphenburgerin noch einmal live auf einer Bühne und in deutscher Sprache erleben will, muss sich allerdings beeilen. Die Derniere des aktuellen Solos "Die Perlingerin - Worum es wirklich geht" findet am 28. November im Prinzregententheater statt. Danach will sie mit einem englischsprachigen Programm den Rest der Welt bereisen. Sie nahm nicht zum ersten Mal einen Bayerischen Kabarettpreis entgegen, denn schon 2008 erhielt sie den Musikpreis, der in diesem Jahr an Miss Allie ging.

Die Berlinerin beschreibt sich selbst als "kleine Singer-Songwriterin mit Herz" und ihr Lobredner Bodo Wartke gab zu, dass die "kleine Frau mit der großen Gitarre" in ihm das Bedürfnis geweckt habe, ihr zu helfen. Doch dann bemerkte er, dass sie das nicht braucht. Rein äußerlich könnte der Unterschied zwischen Laudator und Preisträgerin kaum größer sein: Hier der perfekt schwiegermuttertauglich gekleidete Wort- und Tastenvirtuose, dort die hippiesk auftretende und unwiderstehlich freche Liedermacherin.

Nektarios Vlachopoulosist der Senkrechtstarter-Preisträger

Der einzige Mann in dieser Runde ist der Senkrechtstarter-Preisträger, der allerdings kein Anfänger mehr ist. Seinen Namen können mittlerweile die meisten, die mit Slam Poetry und Comedy zu tun haben, unfallfrei aussprechen: Nektarios Vlachopoulos. Die Liste seiner Auszeichnungen geht zurück bis ins Jahr 2011, darunter übrigens die Sankt Ingberter Pfanne. Martin Frank, der sich für seine Moderation in oscarverleihungsverdächtig noble Schale geworfen hatte, stellte nach dem Vortrag des Ex-Lehrers "mit griechischem Integrationshintergrund" sowie der launigen Laudatio von Simon Pearce fest: "Männer können auch lustig sein, manchmal sogar klug."

