Bayerischer Kabarettpreis geht an Mittermeier

Er freue sich "wie ein Schnitzel" auf die Preisverleihung, hat Comedian Michael Mittermeier vorab schon verraten. Nun war es soweit.

München

Der Kabarettist Michael Mittermeier (60) hat in München den Bayerischen Kabarettpreis bekommen. "Mit beeindruckender Selbstverständlichkeit und Neugierde" bewege er sich in all seinen Programmen zwischen unterschiedlichsten Themenwelten, Humorformen und auch Ländern hin und her und zeigt damit immer wieder, wie vielfältig Comedy sein kann, hieß es zur Begründung.

Der Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bayerischen Rundfunks und des Münchner Lustspielhauses. Seit 1999 geht der Preis in vier Kategorien an Künstlerinnen und Künstler aus dem Bereich Kabarett und Comedy. Die Verleihung wird am Donnerstag (12. November) im Fernsehen ausgestrahlt.

Zu den weiteren Preisträgern in diesem Jahr zählt Aurel Mertz (Creator Preis), der unter anderem als Content Creator mit Clips rund um aktuelle Debatten bekannt ist. Stand-up-Comedienne Rebecca Pap wird als Senkrechtstarterin ausgezeichnet, der Musikpreis geht an Tina Teubner.

Als die Preisträger in diesem Jahr bekannt gegeben worden waren, hatte Mittermeier gesagt: "Menschen zum Lachen zu bringen, ist der schönste Job der Welt! Und wenn man dann den Hauptpreis beim Kabarettpreis kriegt, dann ist das ein sehr schönes Kompliment und Ansporn für die nächsten 40 Jahre! Ich freu' mich wie ein Schnitzel auf die Verleihung!"