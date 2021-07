Bachlers Abschied als Münchner Opernintendant

Nikolaus Bachler beendet seine Intendanz an der Bayerischen Staatsoper nach rund 13 Jahren mit einem guten Gefühl. "Das war eine besonders starke und schöne Zeit, die trägt man natürlich in sich", sagte der scheidende Intendant der Deutschen Presse-Agentur in München mit Blick auf das Abschieds-Sonderkonzert "Der wendende Punkt" am Freitagabend im Rahmen der Opernfestspiele. Viele hochrangige Künstler haben zugesagt, darunter Stars wie Anna Netrebko, Kent Nagano, Jonas Kaufmann, Anja Harteros, Diana Damrau, Christian Gerhaher, Kirill Petrenko oder Georg Zeppenfeld.

30. Juli 2021 - 06:11 Uhr | dpa

Nikolaus Bachler kommt in die Bayerische Staatsoper. © Felix Hörhager/dpa/Archivbild