Ulrike Draesner gewinnt Bayerischen Buchpreis 2020

Die Autorin Ulrike Draesner ist für ihren Roman "Schwitters" mit dem Bayerischen Buchpreis 2020 ausgezeichnet worden. Das teilten die Preisrichter am Donnerstagabend in München mit. Bei den Sachbüchern siegte Jens Malte Fischer mit "Karl Kraus". Der Ehrenpreis war bereits am Mittwoch vergeben worden. Der Astrophysiker Harald Lesch hatte die Porzellanfigur aus der Hand des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) erhalten.

19. November 2020 - 22:10 Uhr | dpa

Die Autorin Ulrike Draesner. © Alem Kolbus/Ulrike Draesner/dpa/Archivbild