"Tränensaat" von Annika Bühnemann: Mitten im Leben neu verliebt

AZ-Interview mit Annika Bühnemann der Gewinnerin des Literaturwettbewerbs, den die AZ mit Droemer Knaur und der Agentur Lianne Kolf veranstaltet hat.

München - Im vergangenen Jahr hat die AZ gemeinsam mit der Verlagsagentur Lianne Kolf und der Verlagsgruppe Droemer Knaur zu einem Literaturwettbewerb aufgerufen. Das Thema war die zweite Liebe.

AZ-Interview mit der Schriftstellerin und Preisträgerin Annika Bühnemann: Ihr Siegertitel "Tränensaat" wird allerdings erst im nächsten Frühjahr bei Droemer Knaur erscheinen.

AZ: Frau Bühnemann, wieso haben Sie sich entschlossen, am Wettbewerb teilzunehmen?

ANNIKA BÜHNEMANN: Ich hatte ein noch nicht abgeschlossenes Projekt in der Schublade und dachte zunächst, die Grundidee könnte zum Wettbewerb passen, aber ich hätte dann die überraschende Auflösung am Ende entfernen müssen und dann hätte vieles nicht mehr funktioniert. Also habe ich eine neue Geschichte konzipiert. Von der alten ist nur noch der Beruf der Heldin geblieben: Trennungstherapeutin.

Annika Bühnemann: Bezug zum Ort des Geschehens muss da sein

Im Jahr zuvor gab es die Aufgabenstellung Gardasee-Krimi, wäre das auch etwas für Sie gewesen?

Bei einem Nordseekrimi hätte ich bestimmt mitgemacht, aber ich habe keinen Bezug zum Gardasee, das hätte man sicherlich beim Lesen gemerkt. Es reizt mich aber, den Süden und die ganze Region mal kennenzulernen.

Ein Liebesroman ist das eine, aber konkret ging es in unserem Wettbewerb um die zweite Liebe. Wie haben Sie sich dem Thema genähert?

Ich habe mich in meinem Umfeld umgesehen. Meine Eltern sind zum Beispiel geschieden und jeweils wieder neu verheiratet und sicherlich getrennt glücklicher als miteinander. Die Grundidee war daher: Warum zerbricht die Hälfte aller Ehen? Was ändert sich im Laufe der Zeit, dass man nicht mehr zueinanderpasst? Das war der Anfangspunkt der Überlegung. Und das Ende der einen Liebe ist ja nicht das Ende der Liebe als solche. Im Gegenteil. Die Botschaft meiner Geschichte gilt jedoch jedem: Akzeptiere, dass im Leben immer wieder Negatives passiert.

Schicksalsschläge spielen in Ihrem Roman eine große Rolle, der Humor aber auch.

Ich schreibe gerne etwas Lustiges und finde es ganz wichtig, ein Drama auch mit Humor zu verbinden. Denn Humor ist, wie die Liebe, ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Ich liebe es, wenn Tiefgang mit Humor gepaart wird.

Erfolgreicher Erstling macht Verlag Droemer Knaur aufmerksam

2013 haben Sie Ihr erstes Buch veröffentlicht.

Ja, das war die romantische Komödie "Auf die Freundschaft", die im Selbstverlag erschienen ist. Ich hatte damals keine Geduld, nach einem Verlag zu suchen und dann zwei, drei Jahre auf eine Veröffentlichung zu warten. Das Buch verkaufte sich sehr gut, so dass ausgerechnet der Münchner Verlag Droemer Knaur auf mich zukam und mit mir meinen zweiten Roman gemacht hat. Ich freue mich, dass wir jetzt insgesamt zum dritten Mal miteinander arbeiten.

Neben dem Bücherschreiben haben Sie auf Ihrer Homepage noch eine andere Betätigung angegeben: Mindset-Mentorin. Was ist denn das?

Das ist Coaching. Ich helfe Menschen dabei, Probleme in ihrem Leben zu lösen, die in der Regel im Kopf entstehen. Spezialisiert bin ich auf finanzielle Freiheit, das heißt, ich helfe dabei, Geldblockaden aufzudecken. Coaching ist keine klassische Therapie, die eher die Aufarbeitung eines Themas aus der Vergangenheit im Fokus hat. Coaches richten den Blick mehr auf die Zukunft: Was kann ich heute ändern, um das Morgen zu gestalten, unabhängig vom Gestern?

Moralisches Dilemma einer Therapeutin

Therapie spielt auch eine große Rolle in Ihrem Roman: Die Therapeutin verliebt sich in den Mann ihrer Patientin, die auch ihre Freundin ist.

Erst wollte ich, dass sich die Therapeutin in ihren Patienten verliebt, aber dann fand ich das moralische Dilemma so viel interessanter: Sollte ich als Therapeutin helfen, die Ehe meiner Freundin zu retten, obwohl ich ihren Mann liebe?

Sie geben auch Kurse für angehende Schriftsteller.

Ich begleite angehende Schriftstellerinnen und Schriftsteller von der ersten Idee bis zur Vermarktung nach der Veröffentlichung. Sie lernen alles, was sie wissen müssen, um langfristig damit erfolgreich zu sein. Ich habe dabei zwei Angebote: Einen Onlinekurs ab März, der auf eigene Faust gemacht wird, und eine persönliche Begleitung mit intensivem Austausch. Mein Firmenname "vom Schreiben leben" ist Programm.

Sie selber schreiben besser unter Druck?

Ich brauche den Druck, um fertig zu werden, sonst schiebt man den Schlusspunkt immer wieder auf. Eine Deadline ist ein gutes Hilfsmittel.

Bühnemann: Kurse für angehende Schriftsteller

Was kostet so ein Kurs bei Ihnen?

Der Selbstlern-Kurs liegt bei knapp 2.000 Euro und beinhaltet Schreibhandwerk, Marketing und Selbstorganisation. Wer sich im höherpreisigen Programm begleiten lassen möchte, muss sich mit einer Textprobe für einen der wenigen Plätze bewerben. Die Details stehen auf meiner Webseite vomschreibenleben.de.