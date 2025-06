Thomas Mann und der Himmel von blauer Seide

Zum 150. Geburtstag des Schriftstellers: Seine Beziehung zu München in mehr oder weniger bekannten Zitaten

Thomas Mann steht in Blumenbüschen im Stadtteil Pacific Palisades mit Brille und Hut in den Händen und steckt sich eine Margerite an sein Sakko (etwa Jahr 1946).

„München leuchtete“, lautet der erste Satz der Novelle „Gladius Dei“ von Thomas Mann. Dann lässt der Text den Blick über die klassizistischen Bauten aus der Zeit von König Ludwig I. am Odeonsplatz schweifen: „Über den festlichen Plätzen und weißen Säulentempeln, den antikisierenden Monumenten und Barockkirchen, den springenden Brunnen, Palästen und Gartenanlagen der Residenz spannte sich strahlend ein Himmel von blauer Seide“, heißt es weiter. „Und ihre breiten und lichten, umgrünten und wohlberechneten Perspektiven lagen in dem Sonnendunst eines ersten, schönen Junitages.“

Die 1902 entstandenen Sätze haben sich verselbstständigt und sind zum Symbol der Prinzregentenzeit geworden, der Glanzzeit Münchens schlechthin, die nach dem Ersten Weltkrieg und allem, was danach kam, umso heller leuchtete. Wie in allen Texten des Schriftstellers liegt auch hier eine sanfte Ironie über der Schilderung, die aber nur deutlich wird, wenn der Text - was selten genug geschieht - auch weiter gelesen wird und die Geschichte des Jünglings Hieronymus weiter verfolgt wird, den der Autor „finsteren Blickes, mit hageren Wangen, das Gesicht unter einer Kapuze verhüllt“ aus der Schellingstraße kommen lässt.

Die Landeshauptstadt vergibt seit 1961 ganz ironiefrei eine Medaille „München leuchtet“ an besonders verdiente Münchener und Politiker. Ein anderes Wort des heute vor 150 Jahren in Lübeck geborenen Schriftstellers eignet sich hingegen überhaupt nicht zur Prägung in Gold: „Der alberne Platz hat es geschichtlich verdient“, notierte Thomas Mann 1942 in seinem Tagebuch, als er im kalifornischen Exil von der Bombardierung Münchens im Zweiten Weltkrieg erfuhr.

Verdrießliche Behaglichkeit

Beides - Lob und Groll - gehört bei Manns Beziehung zu München zusammen. Der Schriftsteller lebte fast 40 Jahre in der Stadt. Hier lernte er seine Frau Katja kennen, in München wurden seine Kinder geboren, hier schrieb er die „Buddenbrooks“ mit dem episodischen Auftritt des seehundbärtigen Klischee-Münchners Alois Permaneder, der seiner „verdrießlichen Behaglichkeit“ mit den Worten „Es ist halt a Kreiz!“ Ausdruck verleiht. In München entstanden auch die Novelle „Tod in Venedig“, die am Nordfriedhof beginnt, der „Zauberberg“ und die ersten beiden Bände der Tetralogie „Joseph und seine Brüder“.

Mann kam im Alter von 19 Jahren nach München, wohin die Mutter schon ein Jahr zuvor mit den Geschwistern gezogen war. Er wechselte anfangs häufig die Wohnungen, arbeitete auf Wunsch seines Vaters kurz bei einer Feuerversicherung und hörte Vorlesungen an der Technischen Universität. Ab 1896 erhielt er monatlich 180 Mark aus den Zinsen des väterlichen Vermögens und konnte fortan als freier Schriftsteller leben.

Einfältig und robust

1901 erschienen die „Buddenbrooks“, die ab der dritten Auflage zum Erfolg wurden. Damals wohnte Mann in der Konradstraße 11, wo auch „Gladius Dei“ niedergeschrieben wurde. Nach mehreren weiteren Umzügen lebte Mann länger in der Mauerkircherstraße 13, ehe die Familie Mann 1914 eine Villa an der Poschingerstraße 1 (heute Thomas-Mann-Allee 10) bezog. Dort, im Herzogpark nahe der Isar, lebte der Schriftsteller bis 1933, ehe er, von den Nazis bedroht, in die Schweiz übersiedelte.

In seiner Dankesrede anlässlich einer Feier zu seinem 50. Geburtstag bezeichnete Mann die Münchner „Lebensfreundlichkeit“ als „recht einfältig und robust“. 1926 kritisierte der Schriftsteller in einer Rede den Kulturbetrieb Münchens aufs Schärfste. Sein Wort hatte Gewicht: Die Stadt setzte ein Komitee zur Förderung der Literatur ein und rief einen Dichterpreis ins Leben. Aber bald ließ sein Einfluss nach, trotz der Verleihung des Literaturnobelpreises im Jahr 1929.

Die Feldherrnhalle in der Prinzregentenzeit: Standfoto aus der Thomas-Mann-Verfilmung „Wälsungenblut“ (1965). © IMAGO/United Archives

Die Entfremdung des Schriftstellers von seinem langjährigen Schreib- und Lebensort hatte politische Gründe: In der Zeit der der Weimarer Republik wandelte sich Mann vom Monarchisten und konservativen Nationalisten zum Demokraten. Das brachte ihn in Opposition zum Nationalsozialismus, den Mann 1930 in seiner „Deutschen Ansprache“ eine „Riesenwelle exzentrischer Barbarei und primitiv-massendemokratischer Jahrmarktsrohheit“ nannte und entfremdete ihn von alten Freunden wie dem Komponisten Hans Pfitzner, dessen Oper „Palestrina“ er nach der Uraufführung von 1917 im Prinzregententheater noch enthusiastisch begrüßt hatte.

Die Villa als Flüchtlingsunterkunft

Die Kritik an Mann brodelte anfangs untergründig. Sie entlud sich im Wagner-Jahr 1933. Aus diesem Anlass hielt der kritische Verehrer dieses Komponisten am 10. Februar im Audimax der Ludwigs-Maximilians-Universität den Vortrag „Leiden und Größe Richard Wagners“. Als Reaktion initiierte der Dirigent Hans Knappertsbusch, der weder den Vortrag gehört noch die Druckfassung gelesen hatte, in der Osterausgabe der „Münchner Neuesten Nachrichten“ den „Protest der Richard-Wagner-Stadt München“ gegen Thomas Mann“, bei dessen Unterzeichnung sich Konservative wie Richard Strauss oder der Zeichner Olaf Gulbransson mit Nazis verbündeten.

Der Autor hielt es im Gefolge der nachfolgenden Machtübernahme der Nazis und dem Zusammenbruch der Demokratie in Deutschland für angezeigt, von einer Vortragsreise und einem Urlaub nicht mehr nach München zurückzukehren. Die Villa im Herzogpark wurde beschlagnahmt, 1936 enteignet und das Inventar versteigert.

Der Thomas-Mann-Bär im Literaturhaus © Thomas Dashuber

Der ausgestopfte Bär, seit 1869 im Familienbesitz und heute im Literaturhaus, wurde damals vom Inhaber eines Lederwarengeschäfts erworben, der ihn in sein Schaufenster stellte. In die Villa zog erst eine Niederlassung des von Heinrich Himmler begründeten Arierzuchtvereins „Lebensborn“ ein, später wohnten Beamte dort, ehe das Haus 1944 von Bomben schwer beschädigt wurde. In der Nachkriegszeit lebten bis zu 50 Geflüchtete aus Osteuropa in der notdürftig hergerichteten Ruine.

„Von Herzen zugetan“

Die Manns bekamen das Haus 1948 wieder. Ein Jahr später las der Schriftsteller im Festsaal des Wirtschaftsministeriums aus seinem Roman „Der Erwählte“, 1951, aus Anlass eines weiteren Vortrags kam Mann ein letztes Mal in die Stadt. „München sonderbarer Traum, selbstverständlich und fremd“, notierte der Schriftsteller nach einem Besuch im Herzogpark, ehe das Haus verkauft und abgerissen wurde. 2006 errichtete ein Investmentbanker auf dem Grundstück einen Neubau, der an die alte Form erinnert.

„Ich bin ja München, wo ich die Hälfte meines Lebens verbrachte, von Herzen zugetan“, schrieb er in seinem Todesjahr 1955 an den damaligen Oberbürgermeister Thomas Wimmer. „Wann immer ich Münchener Laute höre, Münchener Tonfall, wird es mir warm ums Herz“. Und so endete Manns Beziehung zu München zwar höflich, nach der Erfahrung der Vertreibung und des Exils aber auch etwas distanziert.