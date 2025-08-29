AZ-Plus

Neuer Roman angekündigt: Eine riesengroße Überraschung von John Irving

Rücktritt von Rücktritt: Im November erscheint mit „Königin Esther“ der neue Roman von John Irving. Was ist zu erwarten?
Volker Isfort
Volker Isfort |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der amerikanische Autor John Irving im Jahr 2016.
Foto: Paco Campos/dpa Der amerikanische Autor John Irving im Jahr 2016.
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Vor zwei Jahren erschien John Irvings 15. Roman „Der letzte Sessellift“, eine Familiensaga über einen Drehbuchautor und natürlich ein Plädoyer für queere Lebensentwürfe. Der über tausend Seiten starke Roman wurde auch als das letzte Werk des 1942 geborenen amerikanischen Bestsellerautors ("Garp und wie er die Welt sah") vermarktet.

Aber in der Kunst folgt auf den Rücktritt schnell das Comeback. Wie der Diogenes Verlag mitteilt, erscheint am 19. November Irvings neues Buch „Königin Esther“, in dem „ein unerfahrener junger Mann von seinen zwei Müttern nach Wien geschickt wird, wo er Vater werden soll“. Angepriesen als „Jahrhundertroman über Identität, Zugehörigkeit und darüber, wie die Weltgeschichte unser Leben prägt“, klingt alles nach klassischen Zutaten für einen Irving-Roman.

Zumindest fast alles. Denn der „ungewohnt kürzere Roman“ des Altmeisters ist nur ein mittlerer Ziegelstein. „Königin Esther“ soll „nur“ 448 Seiten stark sein.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.