Komplimente, Liebe, Cognac: Volker Weidermann über Mascha Kaléko

Der Autor begleitet die Lyrikerin in seinem neuen Buch „Wenn ich eine Wolke wäre“ auf der Reise ihres Lebens

Mascha Kaléko, bis heute die meistgelesene deutsche Dichterin, ist 48 Jahre alt, als sie 1956 zurück nach Deutschland kommt - nach 17 Jahren im New Yorker Exil. Mit äußerst ambivalenten Gefühlen macht sich die jüdische Dichterin auf den Weg. Jahrelang hat sie zuvor die Bitten des Rowohlt-Verlages ausgeschlagen, ihr "Lyrisches Stenogrammheft" in Deutschland wieder auflegen zu dürfen.

Sie weiß lange nicht, was sie und ihre Gedichte in dem Land sollen, das ihr und so vielen anderen Künstlern, Schriftstellern und Intellektuellen die Heimat geraubt hat. Das in ihr, deren Sprache zuvor nur vor Lebensfreude und Witz sprühte, Hass und Schmerz ausgelöst hat.

Mitte der 1950er hat sie dann eine Art Schlachtplan: Sie will ihr literarisches Comeback in Deutschland und sie will es begleiten - zu ihren Bedingungen. Sie will alle Nebeneinnahmen aus ihren Büchern durch Interviews selbst behalten und nicht mit dem Verlag teilen. Und sie will mit den Deutschen sprechen über all das, was nach 1933 passiert ist. "Mascha Kaléko und die Reise ihres Lebens" ist der Untertitel von Volker Weidermanns neuem Buch "Wenn ich eine Wolke wäre".

Porträt einer verletzlichen Dichterin

So kämpferisch sie ihre Rückkehr geplant hat, so traumhaft entwickelt sich alles, bald nachdem sie in Hamburg das Schiff verlassen hat. Wohin sie auch kommt, sie wird mit offenen Armen empfangen. Sie gibt Zeitungs- und Radiointerviews, wird zum Essen und zu Festen eingeladen, trifft andere Exil-Rückkehrer, aber auch Menschen, die während des Dritten Reichs in Deutschland geblieben sind und sich der Nazi-Ideologie angepasst oder sich ihr zumindest nicht entgegengestellt haben. "Wie eine Verdurstende sammelt Mascha Kaléko in diesen Tagen Komplimente, Anerkennung, Liebe, sie genießt Cognac und vor allem: traumhaftes, heimatliches, himmlisches Essen", schreibt Weidermann.

Der Literaturkritkker und Autor Volker Weidermann. © picture alliance/dpa

Sie ist bereit, nicht zu genau hinzuschauen bei denen, die unter Umständen opportunistisch mit den Nazis kooperiert haben. Das soll sich später ändern. Aber 1956 ist sie eine Brückenbauerin. Es ist, als hätten die Menschen auf sie gewartet. Auf eine, "die die Verbrechen der jüngsten Vergangenheit anspricht, beklagt, warnt, aber trotz alledem wieder dazu gehören will, zur Kultur dieses Landes". Sie reist zu Lesungen nach Frankfurt und München und schließlich in ihr über all die Jahre so schmerzlich vermisstes Berlin.

Was Volker Weidermann so wunderbar lebhaft über Kalékos Deutschlandreise berichtet, basiert zum großen Teil auf Kalékos Briefen, die sie täglich an ihren Mann in New York schreibt, und auf dem Material der Kaléko-Biografin Judith Rosenkranz.

Ein Talent für nahbare Literaturporträts

Weidermanns großer Verdienst ist es, auf wenig mehr als 200 Seiten ein ebenso vielschichtiges wie zugängliches Bild der leidenschaftlichen, empfindsamen, witzigen und verletzlichen Dichterin entstehen zu lassen. Es zeigt eine Frau, die nie aufgegeben hat, ihren Impulsen und Träumen zu folgen.

Der Journalist und Autor Weidermann hat ein besonderes Talent für solch nahbare und lebendige Literatenporträts. Zuletzt erschienen "Mann vom Meer" über Thomas Mann und "Brennendes Licht" über Anna Seghers. In "Wenn ich eine Wolke wäre" streift er auch eindrucksvoll Maschas Werdegang als Dichterin im Berlin der Weimarer Republik zwischen Klabund, Kästner und Tucholsky, ihre unerschütterliche Liebe zu ihrem Mann, dem Musiker und Komponisten Chemjo Vinaver, ihre Flucht 1938 und ihr Leben in New York. Das zentrale Thema jedoch ist die Deutschlandreise von 1956.

Das neue Buch von Volker Weidermann. © Verlag

Mascha ist eine, die zaubert und verzaubert - aber eben nur, wenn es ihr gut geht. Wenn sie mit ihrer eigenen Leidenschaft, ihrem eigenen Gefühl von Dynamik und Ganzheit verbunden ist. Genau dahin findet sie 1956 zurück. Auch wenn sie bis zu ihrem Tod 1975 noch einige tiefe Krisen und Rückschläge erleben soll, ist ihre Geschichte, wie sie Volker Weidermann erzählt, eine berührende literarische Erinnerung daran, immer wieder an das Gute im Leben und im Menschen oder eben - wie es Kaléko selbst ausdrückte - an Wunder zu glauben.

Volker Weidermann: "Wenn ich eine Wolke wäre. Mascha Kaléko und die Reise ihres Lebens" (Kiepenheuer & Witsch, 235 Seiten, 23 Euro); Lesung am Donnerstag, 30. Oktober, 19 Uhr im Literaturhaus. Moderation: Kerstin Holzer. Saal ausverkauft. Live-Stream-Tickets (8 Euro) unter literaturhaus-muenchen.reservix.de