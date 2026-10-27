Zusatztermin und Tollwood-Auftritt: Robert Habeck stellt seinen Bestseller "Arctic Meltdown" gleich mehrere Male in München vor.

Mit seinem neuen Sachbuch "Arctic Meltdown" stand Robert Habeck zwei Wochen auf Platz eins der "Spiegel"-Bestsellerliste, dann wurde er von Richard David Precht verdrängt. Habecks kommende Lesung im Münchner Literaturhaus (9. Dezember 2026, 19.30 Uhr) war so schnell ausverkauft, dass es nun eine Zusatzveranstaltung um 17 Uhr geben wird. Der Vorverkauf dafür startet am 1. November um 10 Uhr. Wer auch für diesen Termin keine Karten ergattern sollte, darf sich trösten.

Habeck tritt auch bei Tollwood auf

Denn Robert Habeck stellt sein Buch auch auf dem Winter-Tollwood vor. Dort diskutiert er unter dem Titel "Wenn das Eis schmilzt" mit Özlem Sarikaya (Bayern 2) am 21. Dezember 2026 um 20 Uhr im Theaterzelt Grand Chapiteau.

Bereits Ende September war Habeck als Autor in München zu sehen. Damals stellte er mit seiner Ehefrau Andrea Paluch im Münchner Lyrik-Kabinett die gemeinsame Übersetzung von Ted Hughes' "Birthday Letters" vor, die beide noch zu Studienzeiten angefertigt hatten.

Andrea Paluch mit Ehemann Robert Habeck Ende September im Münchner Lyrik-Kabinett. © Daniela Weiland / Lyrik Kabinett

Die 100 Karten für Plätze im Lyrik-Kabinett waren sofort von Mitgliedern der Stiftung angefragt worden, so dass gar keine Karten in den freien Verkauf gingen.