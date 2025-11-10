„Fleischeslust“: Ein Metzger in der Sinnkrise

Der Schweizer Illustrator Martin Oesch hat einen ungewöhnlichen Comic über die Fleischindustrie veröffentlicht - ohne erhobenen Zeigefinger. Er ist selbst Metzger und stellt sein Buch am 11. November 2025 im Literaturhaus München vor

Erwin Merz arbeitet tagein, tagaus. Etwas anderes kommt ihm gar nicht in den Sinn, sehr zum Leidwesen seiner Frau Margrit, die im Laden steht.

Martin Oesch / Edition Moderne 3 Erwin Merz arbeitet tagein, tagaus. Etwas anderes kommt ihm gar nicht in den Sinn, sehr zum Leidwesen seiner Frau Margrit, die im Laden steht.

In seinen Träumen wird Metzger Erwin Merz von Tieren heimgesucht. Nicht irgendwelchen, sondern just den Schweinen und Rindern, die er verarbeitet hat.

Martin Oesch/Edition Moderne 3 In seinen Träumen wird Metzger Erwin Merz von Tieren heimgesucht. Nicht irgendwelchen, sondern just den Schweinen und Rindern, die er verarbeitet hat.

Erwin ist nicht mehr der Jüngste, doch er schuftet immer noch Tag für Tag in seiner Metzgerei. So recht loslassen kann er nicht, bei den Würsten macht ihm aber auch keiner etwas vor. Nicht nur den extra Schuss Weißwein im Cervelat wissen die Kunden zu schätzen. Dass es immer weniger werden und Erwin keinen Nachfolger findet, stört ihn weniger als seine Frau Margrit, die den Laden schmeißt.

Erwin wird nachts von Schweinen und Schafen gestellt

In Martin Oeschs neuem Comic „Fleischeslust“ werkelt der wortkarge Mann lieber, denkt nicht zu viel nach - bis er wieder einmal abgelaufene Ware zur Tierkörpersammelstelle bringen muss. Es stinkt bestialisch. Doch viel schlimmer: Von nun an wird Erwin nachts von Albträumen heimgesucht. Tiere tauchen auf, erst nur ein Tapir, mit dem er vor den alles vernichtenden Rodungskolonnen der künftigen Sojafelder fliehen muss. Dann Skelettberge, Krokodile, riesige Fleischverarbeitungsmaschinerien, Messer, Würste und schließlich immer mehr Tiere, die Metzgermeister Merz in seinem langen Berufsleben verarbeitet hat.

In seinen Träumen wird Metzger Erwin Merz von Tieren heimgesucht. Nicht irgendwelchen, sondern just den Schweinen und Rindern, die er verarbeitet hat. © Martin Oesch/Edition Moderne

„Just do it“ - gleich geht es dem Meerschweinchen an den Kragen

Sogar ein räudiges altes Meerschweinchen ist darunter. Den Besitzern waren die 120 Schweizer Franken fürs Einschläfern beim Veterinär zu viel, also brachte man das lästig gewordene Tier zu Erwin, nett verpackt in einer Nike-Schachtel mit der saukomischen Aufschrift „Just do it“. Und spätestens bei solchen Details wird klar, dass Martin Oesch das Metier sehr gut kennt.

Der Illustrator und Musiker ist mit vielen Tieren auf einem Bauernhof bei Thun aufgewachsen, schlachten gehört da dazu. Und vor seinem Kunst- und Designstudium in Luzern hat er Metzger gelernt.

Autor und Musiker Martin Oesch ist Mitgründer einer Bio-Metzgerei in Bern. © Simon Boss

Martin Oesch hat mit Freunden eine Bio-Metzgrei gegründet

Es lag nahe, diesen Beruf ganz an den Nagel hängen, doch als Mitgründer einer Biometzgerei in Bern wollte Oesch sich auch nicht einfach aus der Affäre stehlen. Zumal das angebotene Fleisch von Boulotte-Rindern stammt, die artgerecht auf einem Hof in Stadtnähe aufgezogen werden. Und was der leidenschaftliche Zeichner auf dem Hof der Eltern erlebt hat, gilt auch in der eigenen Metzgerei: Vom Kopf bis zum Schwanz wird so gut wie alles verarbeitet oder verkauft.

Oesch spricht vom ehrlichen Handwerk und von einem Stück Kultur, das drohe, verloren zu gehen. Damit spielt der Autor gar nicht einmal auf die Veganer an, für die Nutztiere tabu sind, sondern auf die Fleischkonsumenten, denen es gar nicht billig genug sein kann. Der Rest wird ausgeblendet.

Erwins Ehefrau hat noch ganz andere Lust aufs Fleisch

Erwin Merz arbeitet tagein, tagaus. Etwas anderes kommt ihm gar nicht in den Sinn, sehr zum Leidwesen seiner Frau Margrit, die im Laden steht. © Martin Oesch / Edition Moderne

Erwins alter Bekannter Joni hat das früh schon erkannt und ist Biobauer geworden. Mit Schweinen, die sich genüsslich im Dreck wälzen und klischeehaft glücklichen Kühen auf der Weide. Ganz so idyllisch geht’s in der Öko-Landwirtschaft zwar nicht zu. Doch Oesch gelingt es, seinen immer heftiger zweifelnden Metzger fern von den üblichen Klischees darzustellen. In „Fleischeslust“ sind alle etwas gröber unterwegs, das Brühwurst-Inkarnat zieht sich durchs gesamte Buch, und der Stoff gibt das ja auch her. Dafür sind Erwins Phobien und Fantasien ein echter Wurf.

Dass seine Frau Margrit dann ausgerechnet im Sado-Maso-Club nach Abwechslung sucht, weil im Ehebett nichts mehr läuft, ist ein bisschen drüber. Passt aber freilich zum fleischigen Thema.

Apropos: Wenn jemand nach der Lektüre bewusster Fleisch isst, hat Oesch sein Ziel erreicht. Mehr will er gar nicht, aber das ist schon eine ganze Menge.

Comic: Martin Oesch: „Fleischeslust“ (Edition Moderne, 200 Seiten, 29 Euro);

Buchvorstellung: 11. November 2025, 19 Uhr (Bar ab 18 Uhr), in der Reihe „Herbstmix“ mit Sophia Klink, Martin Oesch und Maya Rosa im Literaturhaus München, Salvatorplatz 1, Eintritt 10, ermäßigt 5 Euro