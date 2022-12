Faszinierende Bilder: Geheimnisvolle Orte unter Wasser

Tobias Friedrich/"Im Reich der Stille", Frederking & Thaler 9 Ein glitzernder Schwarm Glasbarsche im Wrack "Carnatic". Das Schiff diente als Passagier- und Postdampfer auf der Strecke Suez - Bombay, bis es am 12. September 1869 in der Nähe der Insel Shadwan im Roten Meer das Korallenriff Schi'b Abu Nuhas rammte. In der Ruine haben sich Glasbarsche in hoher Zahl angesiedelt, was diese Art häufig tut: Denn in Wracks fühlen sich die kleinen Fische sicher vor ihren zahlreichen Fressfeinden.