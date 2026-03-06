Etwas Neues über die Monroe? „Dear Marilyn“ von Sam Shaw

Hundert Jahre nach ihrer Geburt wurden bislang unveröffentlichte Briefe und Fotos von Marilyn Monroe öffentlich gemacht. Ein neuer Bildband zeigt die Ikone ganz persönlich.

Schon bei der Geburt dieser Frau zeigt sich etwas, was ihr kurzes Leben prägen wird: Chaos, Unsicherheit und Haltlosigkeit. Ihren Taufnamen waren vor hundert Jahren „Norma Jeane Baker“. Bereits das ist umstritten, weil oft „Jean“ behauptet wird, denn das Hollywood Sex-Idol Jean Harlow hatte für die Namenswahl durch die Mutter Patin gestanden. Im Taufregister von Los Angeles wird Norma Jeane Baker am 1. Juni 1926 als „Mortensen“ geführt. Das ist der Familienname der psychisch gestörten, bei der Geburt Single-Mutter, eine geborene Monroe.

Ein Rechtsstreit verhinderte die Veröffentlichung der Fotos, Briefe und des Tagebuchs

Seit dem Durchbruch als Hollywood-Star und noch einmal nach dem Tod 1962 sind Bibliotheken über Marilyn Monroe geschrieben worden. Und doch tauchen überraschend immer noch neue Mosaiksteine auf, die ihr Leben genauer beschreiben können.

Marilyn und Arthur Miller, den sie ein Jahr zuvor geheiratet hatte, vor der Queensboro Bridge in New York, 1957. © Sam Shaw Family Archives Ltd

Sam Shaw, Hollywoodfotograf, Produzentenkollege und Freund Monroes, starb 1999. Ein Rechtsstreit verhinderte die Veröffentlichung seiner Fotos, seines Briefwechsels und seiner Tagebuchaufzeichnungen. Jetzt sind sie öffentlich und wurden gleich in einen großen Bildband gepackt. 1952 hatte Shaw Marilyn Monroe am Set mit Marlon Brando und Anthony Quinn in „Viva Zapata!“ kennengelernt - nicht als Schauspielerin, sondern als Geliebte des Regisseurs Elia Kazan. Aber Shaw fotografierte die Monoe.

Das hochgeblasene Kleid war sein Bild!

Shaw wird zum Freund und auch ein bisschen zum kulturellen Mentor. Man schreibt sich, geht in Ausstellungen - und Shaw schießt 1954 das berühmte Bild mit dem fliegenden Kleid über dem U-Bahnschacht als Promoaufnahmen für Billy Wilders „Das verflixte 7. Jahr“ - was zur Scheidung vom Baseballstar Joe DiMaggio führte. Aber im Buch begegnet man einer bunten Mischung aus gestellten Starportäts, Schnappschüssen bei PR-Events - und man begleitet die Monroe auf dem Weg zur Unabhängigkeit von den Studio-Knebelverträgen, weil diese Frau auch sehr emanzipiert wurde, was Hollywood wiederum mit Prozessen und Intrigen zu verhindern suchte.

New York 1954 am Schmiktisch. © Sam Shaw Family Archives Ltd

Es ist schön, in diesem Buch alle Seiten der meistfotografierten Frau ihrer Zeit sehen zu können. Und weil sich die beiden wirklich mochten, sind auch die Briefe und Kommentare erhellend. Und Marilyns New Yorker Zeit ist ihre beste. Hier ist sie dann auch mit dem Schriftsteller und Intellektuellen Arthur Miller zusammen gekommen. Und nicht er war ihre Rettung, sondern sie seine - bishin zu ihrem Beistand, als Miller vor den rechtsnationalen, verschwörungstheoretischen „Senatsausschuss für „unamerikanische Aktivitäten“ geladen wurde.

Wunderbar ist auf Bildern, die alltäglichere Straßenszenen zeigen, zu sehen, wie strahlend, fröhlich, manchmal auch ergreifend versonnen, aber immer mit natürlichem körperlichen Selbstbewusstsein ausgestattet diese Frau ist - gerade auch im Vergleich zur Biederkeit ihrer Umgebung. Und in den Texten begegnet man auch einem besonders charmanten Charakteraspekt Marilyns: dem Humor.

Marilyn Monroe am Telephon in ihrem Haus 1957 in Amagansett, in den Hamptons im Staat New York. © Sam Shaw Family Archives Ltd

„Das Schlimme ist: Ein Sexsymbol wird zu einer Sache“, hat Marilyn Monroe einmal gesagt, und: „Wenn man mit so etwas wie Sex-Appeal geboren wird, kann man sich davon entweder kaputtmachen lassen oder es ausnutzen.“ Für sie galt beides. Am 1. Juni wäre Marilyn Monroe 100 Jahre alt geworden. In München gibt es für sie ein paar musikalische Hommagen - und den großen Bildband „Dear Marilyn“ eines großen Münchner Verlags.

Sam Shaw: „Dear Marilyn - die unveröffentlichten Briefe und Fotografien“ (mit einem Text des Fotografen, bei Schirmer/Mosel, 240 Seiten, 77 Farb- und 180 Schwarzweißabbildungen, 49,80 Euro)