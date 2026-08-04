Magische Momente: „Freunde fürs Leben“ heißt der neue Roman des schwedischen Erfolgsautors Fredrik Backman

Endlose Sommertage an einem Anleger in einer Stadt am Meer. Vier junge Menschen aus schwierigen Verhältnissen, die dort das Ende ihrer Kindheit verbringen - dieses Bild ist ein immer wiederkehrendes Leitmotiv in Fredrik Backmans wunderbarem neuen Roman „Freunde fürs Leben”.

Die Szene - die Freunde am Anleger im Meer, auf Leinwand festgehalten - macht später einen von ihnen als Maler weltberühmt. 25 Jahre später schafft das Kunstwerk - auf eine Postkarte gedruckt - eine Verbindung zu einer anderen Jugendlichen, der elternlosen Louisa, die in ähnlich schwierigen Verhältnissen lebt.



Die Postkarte hat durch Zufall zu ihr gefunden, und die emotionale Kraft des Bildes berührt sie von Anfang an tief. Obwohl sie eigentlich andere Probleme hat, als sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Und doch haben sich Louisa und ihre jüngst an einer Drogenüberdosis verstorbene Herzensfreundin Fish (auch eine Waise) immer zu Kunst und Literatur hingezogen gefühlt. Nachts brachen sie in Bibliotheken ein, und Louisa träumt sich über die Kunstpostkarte ans Meer, das sie in echt noch nie gesehen hat. Die Magie der Kunst erhebt die Mädchen über die Härte ihres Alltags.

Ein Buch voller Wärme und Magie

Louisas Geschichte und die der Freunde am Meer verweben sich, weil Louisa das kraftvolle Bild unbedingt einmal im Original sehen will. Und so begegnet sie dem Maler, der inzwischen schwerkrank dabei aber ziemlich gut gelaunt im Sterben liegt (auch so eine magische Erhebung über die harte Realität!).

Fredrik Backman tauf der Buchmesse in Göteburg 2025. © IMAGO/TT

Der spürt ebenfalls spontan eine tiefe Herzensverbindung zu dem wilden und gleichzeitig so kunstsinnigen Mädchen: „Sie ist eine von uns”, berichtet er seinem besten Freund. Was hier etwas kompliziert konstruiert und unwahrscheinlich erscheinen mag, ist in Backmans Buch der Auftakt zu einer ganz wundervoll zu lesenden und einnehmenden Geschichte über Freundschaft und zwischenmenschliche Verbundenheit, die stärker ist als die herzlose Unerbittlichkeit der Welt.

"Ein Mann namens Ove" machte ihn weltweit populär

Wie schon in seinen anderen Romanen seit dem furiosen Debüt „Ein Mann namens Ove” von 2012 bringt der schwedische Erfolgsautor auch hier wieder Themen wie Einsamkeit, Selbstzweifel und verpasste Chancen auf sehr poetische Weise zusammen mit magischen Momenten voller Lachen, Leichtigkeit und Liebe.

Mit leichter Feder erschafft er auf dem Grundstock einer rauen sozialen Realität von Alkohol- und Drogenmissbrauch, von Gelegenheitsdiebstählen, von kranken und prügelnden Vätern, von unbarmherzigen Brüdern, Mitschülern und Lehrern ein zauberhaftes Universum von Mutterliebe, Loyalität und Vertrauen. Ein Universum, in dem es eine Tatsache ist, dass Teenager noch die besseren Menschen sind als Erwachsene und Kunst vermag, Menschen auf übermenschliche Weise miteinander zu verbinden.

Fredrik Backman mit seiner Ehefrau, der Filmproduzentin Neda Shafti Backman © IMAGO/alterphotos





Durch die Verkettung verschiedener Umstände sitzt Louisa für einen großen Teil des Buches im Zug - mit Ted, dem besten Freund des verstorbenen Malers, der Urne mit dessen Asche und dem berühmten Gemälde vom Meer. In lebhaften Rückblenden erzählt Ted die Geschichte der vier Jugendlichen aus der Unterschicht der Hafenstadt am Meer. Bis zuletzt bleibt offen, wer in diesem Milieu, in dem Konflikte ausschließlich mit Fäusten und Messern gelöst werden, wie lange überleben wird.

Ein kleiner Sieg der Guten

Immer wenn es für die Freunde gerade gut zu laufen scheint, will Louisa das Ende der Geschichte kaum hören, weil sie sicher ist, dass das alles nicht gut ausgehen wird. Umso überraschender kommt es, dass doch alles ein bisschen weniger tragisch endet als erwartet. Ein kleiner Sieg der Guten. So wie jedes Buch von Fredrik Backman ein kleiner Sieg der Guten und des Guten ist.

Ein schönes, fast humanistisches Statement in einer Welt, in der sich vieles immer mehr in Richtung Konflikte und kriegerische Eskalation zuzuspitzen scheint. Und auch einfach eine tolle Lektüre für alle Erwachsenen, die sich ihrer Jugend noch deutlich näher fühlen als ihrem eigentlichen biologischen Alter.

Fredrik Backman: „Freunde fürs Leben” (Goldmann, 538 Seiten, 25 Euro, E-Book 21,95 Euro)