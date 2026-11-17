E. L. James' neuer Roman "Land of Ghosts" erzählt von einer 17-Jährigen, die nach dem Verlust ihrer Familie zu ihrem jungen, wohlhabenden Stiefonkel zieht. Im Interview verrät die Fifty-Shades-Autorin, wie aus Langeweile und Kollagen-Kaffee ein Buch wird – und dass der zweite Band bereits fertig ist.

Dakota Johnson und Jamie Dornan in einer Szene des Films „Fifty Shades of Grey - Befreite Lust“-. Der Film kam am 08.02.2018 in die deutschen Kinos.

picture alliance / Doane Gregory/Universal Pictures/dpa 7 Dakota Johnson und Jamie Dornan in einer Szene des Films „Fifty Shades of Grey - Befreite Lust“-. Der Film kam am 08.02.2018 in die deutschen Kinos.

Sie veröffentlichte 2011 die erotische Roman-Trilogie "Shades of Gray", die sich weltweit über 160 Millionen Mal verkaufte. Die Taschenbücher wurden in über 50 Sprachen übersetzt und gelten als die am schnellsten verkauften in der Geschichte des Buchdrucks. Auch die "Shades"-Verfilmungen haben Weltrekorde gebrochen. Soeben ist ihr neuer Roman "Land of Ghosts" erschienen.

AZ: Frau James, Sie sind eine der erfolgreichsten Autorinnen der Gegenwart. Wie sieht Ihr Alltag als Auflagenmillionärin aus?

E. L. JAMES: Wenn ich aufwache, spiele ich im Bett das tägliche Worträtsel "New York Times Spelling Bee", bei dem die Teilnehmer aus sieben Buchstaben Wörter bilden müssen, wobei ein Buchstabe in der Mitte des Wortes vorgegeben ist. Ich versuche immer, den Status "Genie" zu erreichen. Manchmal klappt das. Und manchmal bringt mir dann mein Mann den Kaffee ans Bett.

Klingt idyllisch.

Ich langweile mich oft. Ich bin langweilig. Mein Leben ist langweilig. Und das ist wichtig. Denn aus der Langeweile heraus fange ich an zu schreiben. Und dazu braucht es vier Kaffees mit Kollagenpulver, tolles Zeug. Jetzt, wo ich älter werde, brauche ich Kollagen. Und so kann ich dann anfangen, mich in die Köpfe meiner Figuren hineinzubegeben. Ihre Geschichten sind viel interessanter als meine. Dann geht es mir gut.

Kollagen-Pulver in der Geschmacksrichtung 'Pumpkin Spice' - ideal für den herbstlichen Glow Coffee. © picture alliance/dpa/Glow25 /Primal State Performance GmbH

"Das Schreiben erfüllt mich"

War das schon so bei "Fifty Shades of Gray"?

Ja, auch "Fifty" ist so entstanden, aus Langeweile. Als meine Kinder klein waren, spielte ich ständig Computerspiele. Dann las ich "Twilight". Das änderte mein Leben. Ich liebte die Romane von Stephenie Meyer. Sie inspirierten mich. Und ich begann selbst zu schreiben.

Und Sie schreiben immer weiter?

Viele meiner Freundinnen und Freunde führen schon ein Rentnerdasein. Sie fordern mich auf, mit ihnen dies und jenes zu machen. Aber ich bleibe zuhause und schreibe. Ja, ich liebe es heute noch. Manchmal ist es ein schwieriger Prozess. Aber das Schreiben erfüllt mich.

Die britische Romanautorin und Produzentin E.L. James. © picture alliance / Daniel Reinhardt/dpa

Wie haben Sie den internationalen Erfolg von "Fifty Shades of Grey" verkraftet?

Als es plötzlich losging mit "Fifty", war es eine aufregende, verrückte, aber auch beängstigende Zeit. Ich hatte den Erfolg nicht erwartet. Inzwischen hat sich das ja beruhigt. Und ich mag es, so wie es jetzt ist, also ruhiger, friedlich und normaler.

Wie reagierte Ihre Familie auf Ihre Bestseller?

Meine beiden Söhne rollten mit den Augen und sagten: "Du machst schon irgendwie dein Ding, Ma’." Meine Mutter half mir, wo sie nur konnte. Leider - oder glücklicherweise - war mein Vater schon gestorben und konnte - oder musste - meine Bücher nicht mehr lesen. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich glaube, die Bücher hätten ihn schockiert. Aber zugleich wäre er bestimmt auch stolz auf seine Tochter gewesen.

E. L. James bei einer Lesung in Lissabon. © picture alliance / dpa

Und Ihr Mann?

Nächstes Jahr sind wir 40 Jahre verheiratet. Können Sie sich das vorstellen? 40! Er heißt Niall Leonard und ist Autor und Lektor. Er war schon bei "Fifty" mein erster Leser und Berater. Und das tut er heute noch. "Was willst du damit sagen?", fragt er bei dieser und jener Szene, und ich überarbeite dann meinen Text. Er ist sehr kritisch, aber zugleich auch sehr freundlich. Manchmal begleitet er mich auf Lesereisen, so wie jetzt. Manchmal wollen meine Leserinnen auch Autogramme von ihm. Das macht er gerne. Zudem mixt er die besten Margaritas. Wenn am Freitagabend das Geräusch der elektrischen Zitronenpresse in mein Arbeitszimmer dringt, beginnt jedes Mal ein wunderbarer Feierabend.

"Was sagen die Mädchen dazu, was die Jungs."

Wie fanden Ihre Söhne "Fifty Shades"?

Der ältere ist jetzt 32, der jüngere ist 29. Sie haben "Fifty" immer noch nicht gelesen. Sie sind überhaupt nicht an der Thematik interessiert. Allerdings haben sie die Filme gesehen. Ich hatte sie zur Premiere in London mitgenommen. Aber wir haben danach kaum darüber gesprochen. Mehr sage ich nicht dazu.

Die Autorin der "Shades of Grey"-Trilogie, E. L. James. © picture alliance / dpa

Aber es ist doch wichtig, was die Kinder über die Arbeit ihrer Eltern denken.

Ja, natürlich. Und sie helfen mir ja auch. Sie, ihre Partnerinnen und ich haben inzwischen eine WhatsApp-Gruppe gebildet. Sie sind ja alle so jung und ich schreibe über junge Leute. Also frage sie zum Beispiel, wie sie untereinander umgangssprachlich eine Erektion bezeichnen. Was sagen die Mädchen dazu, was die Jungs. Das hilft mir beim Schreiben. Und sie freuen sich über meine Fragen. Das war teilweise schon bei "Fifty" so: Dort gibt es eine Poker-Szene. Mein jüngerer Sohn liebt Poker und er erklärte mir alle Details.

Allerdings geht es in "Fifty Shades" weniger um Poker, mehr um Sex. Die Darstellung der Geschlechterrollen wurde kritisiert.

Ich glaube, "Fifty" wurde und wird immer noch gerne missverstanden. Es dauerte eine Weile, bis ich mich damit abfand. Inzwischen habe ich es längst akzeptiert. Es liegt ja außerhalb meiner Kontrolle. Wer aber aufmerksam liest, wird feststellen, dass in all meinen Büchern die Frauen stärker sind als die Männer. Männer sind zerbrechlich. Der zerbrechlichste von allen ist Christian Gray in "Fifty". Eigentlich ist er ein kaputter Mensch.

Jamie Dornan und Dakota Johnson in der Verfilmung des Romans „Fifty Shades of Grey“ aus dem Jahr 2015. © imago/Cinema Publishers Collection

Auf Instagram sind Sie mit einem Kapuzenpulli zu sehen mit der Aufschrift: "More feminists, less fascists".

Ich denke, hinter dieser Aussage können wir alle stehen. Meinen Kritikern möchte ich nur eines sagen: Feministinnen haben auch Männerfantasien. Und ich halte mich für eine Feministin. Aber ich schreibe Bücher, um Frauen zu unterhalten. Ich will dabei keine Botschaften vermitteln. Ich will den Leserinnen eine gute Zeit bescheren.

"Wir Frauen wollen doch über schöne Männer lesen!"

Und das tun Sie auch in Ihrem neuen Roman "Land of Ghosts". Hier geht es weniger um Sex, mehr um Trauer. Ist das eine Reaktion auf die Kritiken an "Fifty Shades"?

Keinesfalls. Ich hatte die allererste Fassung von "Land of Ghosts" schon 2008, also schon vor "Fifty" geschrieben. Zudem überlege ich mir den Anteil an Erotik nicht von vornherein. Gegen Ende des Romans wurde mir nun klar, dass es eine Fortsetzung geben muss. Die habe ich geschrieben, bevor dieser erste Band erschienen ist. Das war mir wichtig. Den Text des zweiten Bandes gibt es schon, aber er ist noch unveröffentlicht. Ich wollte ihn fertiggestellt haben, bevor die ersten Kritiken zu Band eins erscheinen, um davon unbeeinflusst zu sein. Mit den Gedanken an einen dritten Band spiele ich schon.

Sie gelten als "The Queen of Modern Romance". Gerade Dark-Romance bewegt sich heute oft nahe an Pornographie. Und nun gibt es in Ihrer Neuerscheinung nur eine einzige Sex-Szene?

Die Protagonistin Emily ist 17. Ich schätze das Lesealter für "Land of Ghosts" ab 15 Jahren. Mein Buch enthält tatsächlich im Gegensatz zu vielen heutigen Romance-Romanen nur eine kleine Prise Schärfe. Das liegt ja vielleicht auch ein wenig daran, dass es um einen Geist geht, dass Tristan tot ist. Ich weiß nicht, ob die vielen Warnhinweise mit den vielen Chilischoten hauptsächlich für den Romance-Boom sorgen. Er hängt sicher auch mit Book-Tok und den sozialen Medien zusammen. Mädchen wollen mit ihren Peergroups Schritt halten. Aber ich weiß auch nicht, warum "Fifty" so erfolgreich war. Wirklich nur wegen des hohen Spice-Levels? Immerhin ist seit "Fifty" die Akzeptanz gestiegen. Als ich noch jung war, wickelte ich Packpapier-Umschläge um die sexy Buchcover. Frauen werden heute noch viel stärker für ihre Lektüre verurteilt als Männer.

Dakota Johnson und Jamie Dornan in einer Szene des Films „Fifty Shades of Grey - Befreite Lust“-. Der Film kam am 08.02.2018 in die deutschen Kinos. © picture alliance / Doane Gregory/Universal Pictures/dpa

"Land of Ghosts" ist diesbezüglich harmlos. Warum Geister? Glauben Sie an Geister?

Ich habe Angst vor Geistern, das heißt, ich hätte Angst davor, wäre ich Emily. Sie trauert noch so sehr um ihre Eltern und ihren Bruder, die sie bei einem Autounfall verloren hat. Sie ist vollkommen durcheinander und in einer sehr schwierigen Situation. Ich betrachtete sie durch ein Mikroskop. Sie zieht dann zu ihrem Stiefonkel Dylan. Er ist nur ein paar Jahre älter als sie. Hm. Er schaut gut aus, ist sehr wohlhabend und arbeitet mit Herzblut als Arzt. Die Anziehungskräfte zwischen Dylan und Emily werden im Nachfolgeband deutlicher, expliziter.

Ist Tristan attraktiv?

Wir Frauen wollen doch über schöne Männer lesen! Er ist jung, großgewachsen, dunkelhaarig, ein Hugh-Grant-Typ, Zögling einer traditionsreichen Familie aus Oxford, aber tot. Dylan hingegen ist quicklebendig, ein Getriebener, vielleicht ein wenig herrisch, auf jeden Fall ein kompetenter junger Mann, der Emily sagt, wo’s lang geht. Und das lieben meine Leserinnen: Männer, die uns lästige Arbeit abnehmen.

E. L. James: "Land of Ghosts" (Goldmann, 448 Seiten, 17 Euro, auch als Hörbuch)