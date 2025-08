Reinhard G. Wittmann, Gründungsdirektor des Literaturhauses München, erinnert an den verstorbenen Architekten Uwe Kiessler

München verdankt ihm Bauten für Rischarts Backhaus, darunter den errichteten Neubau auf der Theresienhöhe, den in die ungenutzten Räume der U-Bahn-Haltestelle raffiniert eingebauten Kunstbau des Lenbachhauses für Sonderausstellungen und den Umbau eines maroden Schulgebäudes am Salvatorplatz zum Literaturhaus. Dessen Gründungsdirektor Reinhard G. Wittmann erinnert sich an den am 29. Juli verstorbenen Architekten:



„Ich habe Uwe Kiessler und seine Frau Heidi bei den Veranstaltungen in den Münchner Kammerspielen kennengelernt. Die Bertelsmann Buch AG hat dort in den 1990er Jahren ihre Reihe „Reden über das eigene Land“ durchgeführt und anschließend in das Hotel "Vier Jahreszeiten" zum Stehempfang eingeladen.

Der 1937 in Krefeld geborene und seit 1962 in München wirkende Architekt Uwe Kiessler. © Imago

Ich war bereits mit Überlegungen für ein Literaturhaus in der Salvatorschule beschäftigt. Uwe Kiessler fand die Idee eines Literaturhauses gut und half mir und Ulrich Wechsler mit Kostenschätzungen und Planungsüberlegungen.

Ein guter Präsentator seiner Ideen

Dies geschah ohne Honorar und im Sinne bürgerschaftlichen Engagements. So unterstützte auch der Großteil der Münchner Literaturszene das Vorhaben. Die Landeshauptstadt München und die Münchner Verleger und Buchhändler gründeten zusammen die Stiftung, die auch heute noch Träger des Literaturhauses ist.

Das nach Plänen von Uwe Kiessler gebaute Telekom Center in München. © /Karlheinz Egginger Egginger/Imago

Uwe Kiessler bekam den Auftrag für den Umbau. Aus den anfänglich bescheidenen Überlegungen für ein Münchner Literaturhaus (auch kostengünstigen, denn wir reden über die Anfänge der 1990er Jahre mit der Wiedervereinigung und den damit einhergehenden hohen Kosten) ist durch die Planung und Entwürfe von Uwe Kiessler und seinem Partner Manes Schultz das Literaturhaus so geworden, wie es heute nach fast 30 Jahren dasteht.

Der Blick über die Dächer der Altstadt

Es war seine Vision eines gläsernen Veranstaltungsraums im dritten Stock der ehemaligen Salvatorschule mit Blick über die Dächer derMünchner Altstadt. Es waren seine Überlegungen für die Aufteilung der Halle des Erdgeschosses in Längsteilung für Gastronomie und Ausstellungsraum, die das Gesicht des Hauses prägen.

Ulrich Wechsler und ich saßen ein Jahr lang jeden Dienstag im Souterrain seines Büros in der Mauerkircher Straße, um das ideale Konzept für ein Literaturhaus in München architektonisch zu finden. Es musste auch bezahlbar sein.

Uwe Kiessler war ein guter Präsentator seiner Konzepte und damit konnte er den Stadtrat und Oberbürgermeister vom deutlich teureren Um- und Ausbau der Salvatorschule überzeugen.

Es hat sich gelohnt, wie heute nach fast 30 Jahren ohne architektonische Alterung zu sehen ist. Ich trauere um einen großen, visionären Architekten und Freund der Literatur und Kunst. Ich werde ihm für seinen Rat und sein Engagement immer dankbar sein. Ich danke auch seiner Witwe Heidi Kiessler, die unser Vorhaben immer unterstützt hat.“