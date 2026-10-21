Andrea Wulfs packende Biografie über Georg Forster

Eine faszinierende Mischung aus Abenteuerroman und Geistesgeschichte: Andrea Wulfs neues Buch "Der Reisende. Georg Forster und die Entdeckung der Menschlichkeit“

Die Historikerin Andrea Wulf im Jahr 2019 vor der Alexander von Humboldt-Hütte im Naturschutzgebiet und Nationalpark Antisana in Ecuador. Über Humboldt verfasst sie zwei internationale Bestseller.

Bernd von Jutrczenka/dpa 3 Die Historikerin Andrea Wulf im Jahr 2019 vor der Alexander von Humboldt-Hütte im Naturschutzgebiet und Nationalpark Antisana in Ecuador. Über Humboldt verfasst sie zwei internationale Bestseller.

Bei den Recherchen zu ihren Bestsellern über Alexander Humboldt und die frühen Romantiker in Jena ("Fabelhafte Rebellen“) stieß die Historikerin Andrea Wulf immer wieder auf den Namen Georg Forster, dessen Leben mehr als genug Stoff für eine eigenständige Biografie bot. Mit ihrem neuen Buch „Der Reisende. Georg Forster und die Entdeckung der Menschlichkeit“ entwirft Andrea Wulf eine faszinierende Mischung aus Abenteuerroman und Geistesgeschichte und stellt einen Mann in den Mittelpunkt, der seiner Zeit weit voraus war.

Als Sohn des Naturforschers und reformierten Pastors Johann Reinhold Forster genoss Georg zwar keine Schulbildung, dafür reiste der im polnisch-preußischen Nassenhuben bei Danzig Geborene aber schon als Zehnjähriger 1765 an der Seite des Vaters monatelang durch Russland, um im Auftrag von Katharina der Großen die Lebensverhältnisse der Wolgadeutschen zu untersuchen. Früh fielen Georgs Fremdsprachenbegabung und Schreibtalent auf. Sein Vater spannte ihn ein, um die boomende Reiseliteratur zu übersetzen, was Georgs Fernweh und Vorstellungskraft befeuerte. Das Geld für die neunköpfige Familie war immer zu knapp und die Anerkennung für die geleistete Arbeit blieb aus. Veröffentlicht wurden die Übersetzungen unter dem Namen des Vaters, der dafür höchsten Lob einheimste.

Mit Sauerkraut gegen Skorbut

Als der Botaniker von James Cooks erster Weltreise kurzfristig vor der nächsten Expedition absagt, bekomm Reinhold Forster das Angebot und sagt zu - unter einer Bedingung: Sein 17-jähriger Sohn Georg muss mit an Bord. Und so stechen am 13. Juli 1772 insgesamt 201 Menschen auf der Resolution und dem Begleitboot Adventure in See, gut ausgerüstet auch mit Sauerkraut und Karottengelee, das die Besatzung vor Skorbut schützen sollte. Ziel ist der vermutete Südkontinent.

Tatsächlich überqueren sie ein halbes Jahr später den südlichen Polarkreis, was noch niemandem gelang, müssen aber aufgrund der Eismassen umdrehen. Die Bedingungen an Bord sind katastrophal, und Andrea Wulf nimmt die Leser mit ihrer plastischen Erzählweise mit auf eine Reise, die man freiwillig niemals antreten würde.

Widerstand gegen die "Entdecker": James Cooks Männer landen 1774 auf Eromanga, Vanuatu. © IMAGO/opale.photo

Bald geht der Kontakt zur Adventure verloren, die die Resolution aber Monate später beim vereinbarten Treffpunkt in Neuseeland wieder antrifft.

Zehn Seeleute werden von den Einheimischen zerstückelt

Dann beginnt der Teil der Reise, der Georg Forster formen sollte, denn auf Neuseeland und bei der Fahrt durch den Südpazifik gibt es zahlreichen Kontakt zu Völkern, die teilweise noch nie Europäer gesehen hatten. Auch Georg Forster war an Bord gegangen mit dem Gefühl, dass Europäer den Naturvölkern überlegen wären. Bald sieht er, dass der Austausch und Handel mit den Europäern oft zu Zwietracht unter den Stämmen führt. Und die Praxis, den Strand vor dem Ankerplatz zur eigenen Zone zu erklären, deren Betreten durch Einheimische mit Erschießen geahndet wird, scheint ihm völlig absurd. Mit welchem Recht handeln die selbsternannten „Entdecker“ in der Fremde? Es gibt auch Gewalt auf der Gegenseite: Auf der neuseeländischen Nordinsel werden zehn Mann der Besatzung der Adventure bei einem Landgang von den Maori ermordet und zerstückelt.



Georg und sein Vater sammeln unbekannte Pflanzen und Tiere, der Sohn zeichnet wie besessen die exotische Natur, vor allem aber beobachtet und studiert er die Menschen, ihre Sprachen, Riten und Sozialstrukturen. Rousseaus Begriff vom edlen Wilden verbannt er rasch in dessen eigene Vorstellungswelt. Auch ohne europäische Einmischung gibt es kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den Völkern in der Südsee.

Forster erkennt, dass die Umstände die Menschen formen - nicht ihre Rasse. Jahre später wird er eine Streitschrift gegen Immanuel Kants rassistische Ansichten veröffentlichten. Was weiß schon ein Philosoph, der Königsberg nie verlassen hatte, von der großen, weiten Welt?

Reinhold Forster mit Sohn Georg in der Südsee bei der zweiten Expedition von James Cook. © IMAGO/GRANGER Historical Picture Archive





Cook ruiniert mit einem zweiten Versuch in den eisigen Süden die Gesundheit seiner Besatzung. Tatsächlich sollte sich Georg Forster zeit seines Lebens nicht mehr richtig von den Strapazen der Expedition erholen. Schließlich landet die Resolution zwei Jahre nach ihrer Abfahrt aus Plymouth in Kapstadt. Und die Crew erfährt erstmals, was sich in der „zivilisierten Welt“ in den letzten 24 Monaten ereignet hat. Bis zur triumphalen Rückkehr nach England vergeht ein weiteres Jahr.

Georg Forster wähnt sich am Ziel seiner Träume

Georg Forster verfasst ein Buch über die Erlebnisse, wird an europäischen Höfen bewundert und die Royal Society in London nimmt den 22-Jährigen 1777 als Mitglied auf. Eine adäquate Stelle ergibt sich allerdings nicht, er lebt in ständiger Geldnot und schreibt und übersetzt wie ein Besessener.

1784 nimmt er frustriert eine Professorenstelle im nicht nur räumlich entlegenen Vilnius an, im Folgejahr heiratet er Therese Heyne, die Tochter des mit ihm befreundeten Altertumswissenschaftlers Christian Gottlob Heyne. Glücklich wird er in der Ehe nicht, Therese hat andere Liebhaber, die sogar im selben Haus wohnen. Nicht alle ihrer vier Kinder stammen vom Forster. 1788 wird er Oberbibliothekars der Universität in Mainz und 1790 reist er mit dem jungen Alexander von Humboldt, ein paar Monate durch Europa. Da haben sich zwei Seelenverwandte gefunden. Humboldt wird auch Jahrzehnte später Forster als Vorbild loben und als einen Mann, der seine Weltsicht geprägt hat.

Die Deutschen wollen keine Revolution

Als die Französische Revolution den Rhein erreicht, beginnt das letzte, dramatische Kapitel in Georg Forsters Leben. Endlich scheinen sich seine Ideen universeller Menschenrechte zu realisieren. Die Franzosen besetzen im Oktober 1792 Mainz, Forster engagiert sich bei der Gründung der Mainzer Republik. Doch bei den ersten freien Wahlen beteiligen sich gerade einmal acht Prozent der Mainzer Bürger. Auch Goethe und Schiller machen sich aus der Ferne über den idealistischen Revolutionär Forster lustig.

Als sich die alliierten Heere gegen Frankreich formieren, geben die Franzosen Mainz im Juli 1793 auf. Auch Forster muss nach Frankreich fliehen und miterleben, wie die Revolution in eine Terrorherrschaft mündet. Verarmt stirbt er im Januar 1794 im Alter von 39 Jahren an einer Lungenentzündung in Paris. Und der „Volksverräter“ Forster gerät in Deutschland erst einmal in Vergessenheit.

Andrea Wulf stellt „Der Reisende. Georg Forster und die Entdeckung der Menschlichkeit“ (C. Bertelsmann, 592 Seiten, 32 Euro) am 23. November 2026 um 19 Uhr im Literaturhaus vor