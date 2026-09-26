BR-Auktion lockt Schnäppchenjäger: Gebote starten bei wenigen Euro

Der Bayerische Rundfunk trennt sich von rund 1000 Fundusstücken aus mehreren Jahrzehnten. Unter den Losen sind kuriose Requisiten, Möbel und Werkzeug - viele Gebote liegen bislang im einstelligen Euro-Bereich.

Bald ist Weihnachten! Der BR versteigert zahlreiche Deko-Materialien für das Fest aller Feste.

restlos.com/BR 12 Bald ist Weihnachten! Der BR versteigert zahlreiche Deko-Materialien für das Fest aller Feste.

Der BR trennt sich auch von zwei Särgen. Der Rollwagen ist allerdings unverkäuflich.

restlos.com/BR 12 Der BR trennt sich auch von zwei Särgen. Der Rollwagen ist allerdings unverkäuflich.

Eine Kopie des Kreuzes. das im Starnberger See die Stelle markiert, an der der tote Ludwig II. am 13. Juni 1886 tot aufgefunden wurde.

restlos.com/BR 12 Eine Kopie des Kreuzes. das im Starnberger See die Stelle markiert, an der der tote Ludwig II. am 13. Juni 1886 tot aufgefunden wurde.

Ob diese riesige Praline auch wirklich mit Schnaps und einer Piemont-Kirsche gefüllt ist, entzieht sich unserer Kenntnis.

restlos.com/BR 12 Ob diese riesige Praline auch wirklich mit Schnaps und einer Piemont-Kirsche gefüllt ist, entzieht sich unserer Kenntnis.

Der Bayerische Rundfunk hat seinen Fundus durchforstet und trennt sich von zahlreichen Möbeln sowie Groß- und Spielrequisiten aus mehreren Jahrzehnten. „Im Sinne der Nachhaltigkeit“ sollen die vom Sender nicht mehr benötigten Gegenstände möglichst ein zweites Leben erhalten, heißt es in einer Mitteilung des Senders.

Durchgeführt wird die Online-Auktion von einer Firma mit dem schönen Namen „Restlos GmbH“. Zu den Höhepunkten zählt eine Kopie des Kreuzes, das im Starnberger See den Auffindungsort der Leiche von König Ludwig II. markiert. Kultcharakter genießt unter Fans womöglich der Wirtshaus-Stuhl von Ottfried Fischer aus der Kabarett-Sendung „Ottis Schlachthof“. Von ihm aus moderierte Fischer von März 1996 bis November 2012 über 170 reguläre Folgen. Als Zugabe legt der BR noch einen „Schlachthof“-Bierkrug drauf.

Wer sich auf den Lebensabend vorbereiten möchte, findet ein „Rentner Starter Kit“ mit zwei in Folie verpackten Sesseln sowie einem Rollator. Auch für das Ableben wäre vorgesorgt: Ergänzend werden auch zwei Särge angeboten.

BR räumt Fundus: Alles muss raus!

Mit dabei sind auch Requisiten aus Faschingssendungen sowie ein Sofa aus der „Abendschau“. „Bitte gehen Sie zudem von Reinigungsbedarf aus“, vermerkt dazu die Restlos GmbH auf ihrer Website.

Aber auch Nützliches wie Leitern oder allerlei Werkzeug werden angeboten. Insgesamt geht es um rund 1000 Lose, wie es im Auktionsjargon heißt. Schnäppchenjäger kommen womöglich auf ihre Kosten: Bisher liegen vergleichsweise wenige Gebote im einstelligen Euro-Bereich vor.

Die Online-Auktion läuft bis 6. Oktober, Gebote sind ausschließlich online möglich. Am 5. Oktober können Interessierte die Requisiten vor Ort in Unterföhring nach Voranmeldung auf dem BR-Gelände in Augenschein nehmen - genaue Infos, auch zu den Uhrzeiten, sind der Auktions-Seite im Internet zu entnehmen. Der Zuschlag erfolgt am 6. Oktober elektronisch. Die erfolgreichen Bieter werden per E-Mail benachrichtigt.

auktionen.restlos.com/auktionen (etwas weiter unten unter dem großen BR Logo zu finden)