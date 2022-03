Besucherbeschränkung fällt: Der nächste Schritt zur Normalität

Ab Samstag kann die Kultur wieder aus dem Vollen schöpfen, die Besucherbeschränkung ist befristet ausgesetzt.

Die Münchner Kulturveranstalter haben sich in den vergangenen 24 Monaten gezwungenermaßen zu Rückabwicklungsspezialisten weitergebildet. Immer wieder wurde der Kulturbetrieb neu gestartet, vom Virus gestoppt, oder von der Politik stark eingeschränkt. Insofern ist es zunächst eine gute Meldung für die Konzertveranstalter, dass ab Samstag wieder eine hundertprozentige Auslastung möglich ist. Schade nur, dass diese Ankündigungen aus der Politik immer so kurzfristig kommen, als habe man auch in 24 Monaten die Komplexität eines Veranstaltungsbetriebs nicht einmal ansatzweise durchschaut. Diese Lockerungsmaßnahme ist Bestandteil der geänderten 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und hat daher erst einmal nur eine befristete Gültigkeit bis zum 2. April.

Kulturveranstaltungen: Unplanbarkeit als Konstante

Da die Infektionszahlen momentan nicht auf eine rasche Abschwächung der Omikron-Welle hindeuten, bleibt für die Veranstalter die Unplanbarkeit als einzige Konstante: Verkauft man nun 100 Prozent der Tickets für begehrte Veranstaltungen nach dem 3. April, oder droht dann schon wieder das Gespenst der Besucherbeschränkung?

Beim Volkstheater sind jedenfalls nun wieder kurzfristig Karten für permanent ausverkaufte Stücke wie "Über Menschen" oder "Animal Farm" zu haben. Ganz "normal" sind die Bedingungen aber noch nicht. Die Maskenpflicht während der Veranstaltung sowie der Zugang nach 2G werden bis zum 2. April aufrecht erhalten.