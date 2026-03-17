Bayerischer Kabarettpreis für Mittermeier und junge Talente

Der "Godfather of Comedy": Wie Mittermeier und Co. mit Mimik, Stimme und Tiefgang die Kabarettwelt aufmischen und wer beim Bayerischen Kabarettpreis geehrt wird.

München

Der Kabarettist Michael Mittermeier erhält in diesem Jahr den Hauptpreis des Bayerischen Kabarettpreises. Mittermeier habe mit seinem Programm "Zapped!" die Entwicklung der deutschen Comedy- und Kabarettszene in den 90er-Jahren maßgeblich beeinflusst, erläuterte die Jury.

Drei weitere Ehrungen werden vergeben: darunter der Musikpreis an Tina Teubner. Die Auszeichnungen werden am 9. November in München verliehen und am 12. November im BR-Fernsehen ausgestrahlt, wie der Bayerische Rundfunk mitteilte.

Kabarettist fördert Nachwuchs mit eigenem Comedyclub

Mittermeier, der aus Oberbayern kommt, wird von der Jury für seine Förderung deutscher Nachwuchs-Comedians gelobt. Als "Godfather of Comedy" gibt er jungen Talenten mit seinem eigenen Comedyclub ("Lucky Punch Comedy Club") in München und in Wien eine Bühne. Hervorgehoben wurde zudem die pointenreiche und unverwechselbare Mimik, Stimme und Körpersprache des 59-Jährigen.

Mit seiner Thematisierung persönlicher Schicksalsschläge zeige er sich immer wieder verletzlich und authentisch. Die damit geschlagene Brücke zwischen lebenslustiger Leichtigkeit und echtem Tiefgang zeige, wie "wichtig es ist, Humor zu machen", so die Jury.

Zu den anderen Preisträgern zählen Aurel Mertz (Creator Preis), der unter anderem als Content Creator mit Clips rund um aktuelle Debatten bekannt ist. Rebecca Pap wird als Senkrechtstarterin ausgezeichnet. Die 26-Jährige hat sich laut der Jury in rasantem Tempo einen Namen gemacht.