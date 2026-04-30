Baselitz tot: Der Meister der umgedrehten Bilder ist gestorben
Georg Baselitz war einer der ganz Großen. Nun ist der Maler und Bildhauer im Alter von 88 Jahren verstorben, wie seine Galerie in Salzburg unter Verweis auf seine Familie mitteilte. Baselitz gehörte zu den bedeutendsten zeitgenössischen Künstlern. Seit 2013 lebte er in Salzburg.
Werk und Leben
Der 1938 als Hans Georg Kern geborene Georg Baselitz wurde mit seinen provokanten, expressiven Arbeiten zu einer der prägenden Figuren der Nachkriegskunst. Als Student flog er nach zwei Semestern von der Kunstuni in Berlin-Weißensee, doch das sollte seinen Werdegang und Erfolg nicht stoppen. Internationale Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine seit den späten 1960er-Jahren auf den Kopf gestellten Motive sowie Werkreihen wie die "Helden"-Bilder.
Immer wieder sorgte er auch für Aufsehen. Etwa mit frühen skandalträchtigen Gemälden oder seiner umstrittenen Skulptur für die Biennale di Venezia 1980 – eine Holzskulptur, erinnerte an Adolf Hitler erinnerte. Baselitz behauptete sie sei inspiriert aus dem afrikanischen Kulturkreis.
Seine Werke hängen heute in bedeutenden Museen weltweit und brachten ihm zahlreiche Ehrungen, darunter den Praemium Imperiale – ein international angesehener Kunstpreis aus Japan, der seit 1989 vergeben wird.
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