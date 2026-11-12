ABBA-Mania in München: Smash-Hit-Musical Mamma Mia! live erleben

Die Musik von ABBA bringt Generationen zusammen. Das Musical Mamma Mia! mit den Hits der schwedischen Kultband macht 2027 erneut Halt im Deutschen Theater München.

12. November 2026 - 07:31 Uhr

Mutter, Tochter und drei potenzielle Väter auf einer idyllischen Insel in Griechenland: Produzentin Judy Craymer brauchte nicht viel, um den zeitlosen Songs von ABBA einen witzigen Rahmen zu geben. Während die erste Verfilmung erst 2008 in die Kinos kam, lief die Musical-Premiere in London bereits 1999.

© Brinkhoff, Moegenburg Bild 1 von 5 Donna hat sich Verstärkung geholt mit ihren ehemaligen Bandkolleginnen Verstärkung geholt. © Brinkhoff, Moegenburg Bild 2 von 5 Die berühmte Diving-Szene aus dem 1. Akt: Wird Sophies Vater auftauchen? © Brinkhoff, Moegenburg Bild 3 von 5 Als Bandrevival haben Donna and the Dynamos ihren großen Auftritt. © Brinkhoff, Moegenburg Bild 4 von 5 Große Gefühle kommen bei Mamma Mia! natürlich nicht zu kurz. © Brinkhoff, Moegenburg Bild 5 von 5 Die Geschichte geht für Mutter Donna und Tochter Sophie ganz anders aus als gedacht.

Rekordverdächtiges Jukebox-Musical

Bis heute ist das am drittlängsten laufende Musical mit über 10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern am Londoner West End. Über 65 Millionen Menschen haben dieses Werk in 50 Produktionen und in 16 verschiedenen Sprachen gesehen. 2011 war es sogar das erste Musical der westlichen Hemisphäre, das auf Mandarin aufgeführt wurde. Es entwickelte sich zur am achtlängsten laufenden Show in der Geschichte des Broadways, wo es rekordverdächtige 14 Jahre lief.

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Sophie und ihre drei Väter

Hauptperson ist Sophie, die mit ihrer Mutter Donna ohne Vater aufwächst. Kurz vor ihrer Hochzeit findet sie das alte Tagebuch ihrer Mama und findet heraus: Drei Männer kommen als möglicher Papa in Frage. Und nachdem es ihr größter Wunsch ist, von ihrem Vater zum Altar geführt zu werden, lädt sie alle heimlich zur Hochzeit ein. Doch lange kann sie es nicht verheimlichen und als Donna ihre ehemaligen Liebhaber trifft, bricht ein großes Chaos aus.

Überraschung für Donna: Dass sie zur Hochzeit ihrer Tochter ihre drei Liebhaber wieder trifft, hätte sie nicht gedacht. © Brinkhoff, Moegenburg

Zeitlose Hits von ABBA

Umrahmt und vorangetrieben wird die Handlung von den über 20 Songs von ABBA. Und egal, ob "Dancing Queen", "Super Trouper" oder "The Winner Takes It All": Bei diesem Jukebox-Musical kennt jeder die Songs in- und auswendig. Die englischsprachige Originalversion mit deutschen Untertiteln ist vom zu sehen. Dann heißt es wieder: Here we go again!