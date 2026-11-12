ABBA-Mania in München: Smash-Hit-Musical Mamma Mia! live erleben
Mutter, Tochter und drei potenzielle Väter auf einer idyllischen Insel in Griechenland: Produzentin Judy Craymer brauchte nicht viel, um den zeitlosen Songs von ABBA einen witzigen Rahmen zu geben. Während die erste Verfilmung erst 2008 in die Kinos kam, lief die Musical-Premiere in London bereits 1999.
Rekordverdächtiges Jukebox-Musical
Bis heute ist Mamma Mia! das am drittlängsten laufende Musical mit über 10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern am Londoner West End. Über 65 Millionen Menschen haben dieses Werk in 50 Produktionen und in 16 verschiedenen Sprachen gesehen. 2011 war es sogar das erste Musical der westlichen Hemisphäre, das auf Mandarin aufgeführt wurde. Es entwickelte sich zur am achtlängsten laufenden Show in der Geschichte des Broadways, wo es rekordverdächtige 14 Jahre lief.
Sophie und ihre drei Väter
Hauptperson ist Sophie, die mit ihrer Mutter Donna ohne Vater aufwächst. Kurz vor ihrer Hochzeit findet sie das alte Tagebuch ihrer Mama und findet heraus: Drei Männer kommen als möglicher Papa in Frage. Und nachdem es ihr größter Wunsch ist, von ihrem Vater zum Altar geführt zu werden, lädt sie alle heimlich zur Hochzeit ein. Doch lange kann sie es nicht verheimlichen und als Donna ihre ehemaligen Liebhaber trifft, bricht ein großes Chaos aus.
Zeitlose Hits von ABBA
Umrahmt und vorangetrieben wird die Handlung von den über 20 Songs von ABBA. Und egal, ob "Dancing Queen", "Super Trouper" oder "The Winner Takes It All": Bei diesem Jukebox-Musical kennt jeder die Songs in- und auswendig. Die englischsprachige Originalversion mit deutschen Untertiteln ist vom 07. April bis 02. Mai 2027 im Deutschen Theater zu sehen. Dann heißt es wieder: Mamma Mia! Here we go again!
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