80 Jahre Hiroshima: Was man verheimlichen wollte

Die Öffentlichkeit sollte vom „gerechten Einsatz“ der „schrecklichsten Bombe der Weltgeschichte“ überzeugt werden, doch ein Journalist zeigte die Perspektive der Opfer. Die Meinung über den Abwurf der ersten Atombomben drehte sich

Foto der zerstörten Präfekturhalle für Industrieförderung am Ostufer des Motoyasu-Flusses in Hiroshima im September 1945.

Bei der jährlichen Zeremonie am 6. August werden in Hiroshima vor dem Friedensdenkmal Laternen in dem Fluss Motoyasu gesetzt.

Die Menschen in Hiroshima wussten nicht, was am 6. August 1945 um 8.16 Uhr geschah, als eine Lichtexplosion auf einen Schlag 80.000 Einwohner tötete und ihre Stadt zerstörte. Die Überlebenden, die danach unter mysteriösen Symptomen litten, erfuhren es auch in den Tagen darauf nicht, und nicht in den folgenden Wochen. Zum ersten Mal war eine Waffe eingesetzt - das heißt, ausprobiert worden, denn die genauen Auswirkungen kannte die US-Regierung selbst noch nicht -, die eine unvorstellbar hohe Zahl von Menschen sofort töten konnte.

Doch das war nur die halbe Wahrheit. Denn diejenigen, die nicht sofort starben, litten unter den Folgen radioaktiver Strahlung: Die Atombombe tötete noch lange nach ihrem Abwurf - und das sollte vor der Welt geheim gehalten werden.

Ließ auch die Seite der Opfer zu Wort kommen: US-Journalist John Hersey. © Granger / Imago Historical Picture Archive

Auch 80 Jahre später ist es noch eine Streitfrage, wie man den Abwurf „der schrecklichsten Bombe der Weltgeschichte“ (US-Präsident Harry Truman) bewertet. War er gerechtfertigt oder war er unverhältnismäßig aufgrund des Leids, das er über die Zivilbevölkerung brachte? Die Entscheidung darüber ist nicht nur eine Frage des Gewissens, sondern auch des Narrativs, dem man Glauben schenkt.

So wird häufig eine Kausalität zwischen den historischen Ereignissen hergestellt, angefangen bei den Gründen für den Bau der Atombombe (um den Nationalsozialisten zuvorzukommen) bis hin zu ihrem Einsatz in Hiroshima und Nagasaki: als Vergeltungsmaßnahme für Japans Angriff auf Pearl Harbor und um den Krieg zu beenden. Diese konstruierte Ursächlichkeit gipfelt in der Behauptung vom „gerechten Einsatz“ der Atombombe.

Wahr ist: Die Alliierten befürchteten, dass die Nationalsozialisten eine Nuklearwaffe herstellen und gegen sie einsetzen könnten. Sogar der Pazifist Albert Einstein hatte sich deshalb 1939 dafür ausgesprochen.

Doch nachdem Nazi-Deutschland im Mai 1945 besiegt war, stellte sich heraus: Hitler hatte vor allem auf die Weiterentwicklung konventioneller Waffen gesetzt. Für die Amerikaner war diese Erkenntnis aber kein Grund, die eigene Forschung einzustellen, an der direkt oder indirekt rund 150.000 Menschen arbeiteten. Die wissenschaftliche Leitung des „Manhattan Projects“ hatte Physiker J. Robert Oppenheimer, die militärische General Leslie R. Groves.



Im Mittelpunkt der Forschung stand nicht die Radioaktivität der Bombe, sondern das Ausmaß der zerstörten Fläche. Tatsächlich wussten die meisten Physiker, die an der Bombe arbeiteten, wenig über die Auswirkungen radioaktiver Strahlung, wie der amerikanische Historiker Sean L. Malloy herausfand. Der Grund: Die Wissenschaftler waren je nach Fachbereich in strikt getrennten Einheiten tätig. Dadurch wurde das Wissen der medizinischen Abteilung nicht mit anderen geteilt.

Eine Ausnahme gab es: Neun Tage nach dem „Trinity-Test“ am 16. Juli 1945, bei dem erstmals eine Atombombe erfolgreich gezündet wurde, erhielt General Groves von der medizinischen Abteilung des „Manhattan Projects“ Sicherheitshinweise für die Zeit nach einem Abwurf auf Japan. Die US-Soldaten, so hieß es, sollten durch gepanzerte Fahrzeuge und Masken geschützt werden. Doch Groves meldete an seine Vorgesetzten, die Soldaten könnten auch zu Fuß in das verstrahlte Gebiet gesendet werden: „Es wird nicht mit einer schädlichen Wirkung durch radioaktives Material am Boden gerechnet“, schrieb Groves an den Stabschef.

US-Präsident Harry Truman erfuhr vom Trinity-Test auf der Potsdamer Konferenz, wo er mit dem britischen Premierminister Winston Churchill und dem sowjetischen Staatschef Josef Stalin die Nachkriegsordnung Europas und Deutschlands besprach. Die neue Waffe wurde in der „Potsdamer Erklärung“ zwar nicht explizit genannt. Doch man drohte Japan mit völliger Zerstörung, sollte es nicht bedingungslos kapitulieren.

Japan lehnte ab - und in den USA fiel die Entscheidung, die Bombe einzusetzen. Appelle an die US-Regierung, darauf zu verzichten, da Japan den Krieg schon verloren habe, wurden ignoriert. Ebenso der Vorschlag, die Bombe als Warnung über unbewohntem Gebiet detonieren zu lassen. Unter der Leitung von General Groves hatte man mehrere Städte als Ziele ausgewählt. Am Ende fiel die Entscheidung auf Hiroshima. Am 6. August warfen die Piloten des US-Bombers „Enola Gay“ die Atombombe „Little Boy“ ab. Da Japan ein Ultimatum zur Aufgabe nicht einhielt, fiel drei Tage danach die Bombe „Fat Man“ auf Nagasaki.

Science-Fiction half, die Bombe zu rechtfertigen

Um den Einsatz der neuen Waffe zu rechtfertigen, verbreitete die US-Regierung ihre Version der Geschichte: Japan allein habe die Schuld am Abwurf der Atombombe. Verstärkt wurde diese Botschaft mithilfe eines Genres, das den Amerikanern seit Jahrzehnten vertraut war. Wie der amerikanische Geisteswissenschaftler Patrick B. Sharp feststellt, lieferte Science-Fiction Erklärungsmodelle und Vokabular für die Beschreibung der „Wunderbombe“, aus denen sich die Autoren von Tageszeitungen und Magazinen bedienten. Sharp schreibt: „In vielerlei Hinsicht entsprachen die Geschichten der Titelseiten über die Atombombenabwürfe den Comic-Geschichten von Buck Rogers und Flash Gordon.“ Seit den 20er-Jahren bekämpften Comic-Helden die „Gelbe Gefahr“ mit futuristischen Wunderwaffen. Auch Robert A. Lewis, der Copilot der „Enola Gay“, nahm auf die Comicfiguren Bezug: „Was wir sahen, gab uns das Gefühl, Buck Rogers Krieger des 25. Jahrhunderts zu sein.“

So bediente sich auch die britische Daily Mail vom 7. August 1945 der Bilder des Sci-Fi-Genres in der Meldung „Hiroshima in einem massiven Feuerball ausgelöscht.“ Weiter heißt es, die Stadt sei „ausradiert worden von einem Blitz, der heller als die Sonne war.“

Der Autor der Titelgeschichte, James Brough, hält eine Lobrede auf den „überwältigenden Erfolg“ (wie Truman zitiert wird) der Atombombe: Diese neue Waffe, laut Bough „der größte wissenschaftliche Fortschritt in der Geschichte“, habe mehr Sprengkraft als 20.000 Tonnen TNT. Nur britischen und amerikanischen Wissenschaftlern sei es gelungen, sie zu entwickeln. „Nun wartet die Welt darauf, von der vollen Wirkung dieser ersten Geschichte schreibenden Bombe auf eine Stadt zu hören, die rund vier mal drei Meilen groß ist und 300.000 Einwohner hat.“

Der Zeitzeuge Kiyoshi Tanimoto. © Imago

Fortschritt, Heldentum, überlegene Technologie gegen einen unmenschlichen, anonymen Feind: So wurde Hiroshima der Öffentlichkeit vermittelt. Wovon sie lange nichts erfuhr, war die Wirklichkeit der Opfer. Zwar überwanden gelegentlich japanische Berichte über eine rätselhafte Erkrankung der Überlebenden die Zensur. Doch stets wurde darauf verwiesen, dass die Japaner ihre Not übertrieben, um das Mitgefühl der Amerikaner auszunutzen. General Groves spielte dabei eine unrühmliche Rolle: Als sich im November 1945 die Zahlen der Strahlenopfer in Japan nicht mehr leugnen ließen, behauptete er gegenüber dem US-Senat: „Wie ich die Ärzte verstanden habe, ist das eine sehr angenehme Art zu sterben.“

Es war ein Journalist, der die offizielle, von der US-Regierung lancierte Geschichte einer gerechtfertigten Vergeltungsmaßnahme unterminierte: John Hersey besuchte Hiroshima im April 1946 und sprach mit Überlebenden. Hersey erkannte, was in der offiziellen Geschichte der Atombombe fehlte: die Perspektive der Opfer, die die Folgen erlebt hatten. Der 31-Jährige war in China aufgewachsen und hatte im Zweiten Weltkrieg als Reporter von der Front berichtet. Rassistische Stereotypen vermied er. Stattdessen gab er den „Hibakusha“, wie die Atombomben-Überlebenden in Japan genannt werden, eine Stimme.

Der britische Premierminister Winston Churchill (li.), US-Präsident Harry Truman und der russische Führer Joseph Stalin unterhalten sich bei der Potsdamer Konferenz. © - (EPA FILE)

Hersey wählte sechs Einwohner Hiroshimas, die ihre Erlebnisse ab dem Atombombenabwurf erzählten, darunter Pater Wilhelm Kleinsorge (später Makoto Takakura), ein deutscher Jesuit, und Reverend Kiyoshi Tanimoto, Pastor der Methodistenkirche. Hersey schilderte die Hölle, in der sich die Hibakusha bewegten, in einem klaren, ungekünstelten Stil: „Tanimoto fand ungefähr 20 Frauen und Männer auf der Landzunge. Er fuhr mit dem Kahn auf den Strand auf und drängte sie, einzusteigen. Keiner rührte sich, und es wurde ihm klar, dass sie zu schwach waren, um sich aus eigener Kraft zu erheben. Er langte hinunter und ergriff eine Frau an der Hand, da schälte sich ihre Haut in großen, handschuhähnlichen Stücken ab. Davon wurde ihm so übel, dass er sich hinsetzen musste. Dann stieg er ins Wasser hinaus und hob, obgleich selbst ein kleiner Mensch, einige Männer und Frauen, alle nackt, in sein Boot.“

John Hersey gab seinen Artikel ohne offizielle Freigabe an den „The New Yorker“. Das Magazin füllte damit die gesamte Ausgabe vom 31. August 1946. Andere Zeitungen folgten. Nach und nach erfuhr die Welt von der Strahlenkrankheit, an der die Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki litten, und später auch von den Opfern der Atombombentests, unter anderem in New Mexico.

Die wahre Geschichte, was ein Atombombenangriff für die Menschen bedeutet, änderte die öffentliche Meinung zur „Wunderbombe“. Hersey, der für seinen Artikel den Pulitzer-Preis bekam, besuchte Hiroshima fast 40 Jahre später erneut, um das spätere Leben seiner Protagonisten zu dokumentieren. Zwei von ihnen waren gestorben. Inmitten des Kalten Krieges beendete John Hersey die Dokumentation mit Tanimotos Geschichte: „Kiyoshi Tanimoto war inzwischen über 70. Das Durchschnittsalter aller Hibakusha lag bei 62. Tanimoto las in den Zeitungen, dass die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion in gleichmäßigen Schritten ihre Abschreckungsstrategie weiter vorantrieben. Er wurde langsamer. Sein Gedächtnis, wie das der Welt, bekam Lücken.“